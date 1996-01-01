Госкорпорация покорит океан

Глава Росрыболовства Андрей Крайний объявил о создании государственной корпорации по добыче рыбы в Мировом океане. На первом этапе компания будет управлять 27 судами. Первая экспедиция может состояться уже в конце 2007 г. Цель Росрыболовства - увеличить добычу рыбы в два раза и довести ее до 6 млн т в год.

Суда, на базе которых должна быть создана госкорпорация под рабочим названием "Росрыбфлот", сейчас входят в состав Архангельского тралового флота, который на 100% принадлежит государству. "Росрыбфлоту" пока планируется передать 27 судов. Сегодня их мощность оценивается в 200 тыс. т рыбы в год, но представители Росрыболовства не исключают, что это число может увеличиться, сообщает РБК daily.

Создание госкорпорации, с точки зрения чиновников, необходимо, иначе Россия может окончательно потерять право рыбачить в Мировом океане. "Сейчас ведутся активные переговоры о том, что Мировой океан необходимо поделить по историческому признаку, а мы практически не ведем добычу с советских времен", - отмечает руководитель центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству Александр САВЕЛЬЕВ. Сейчас Россия добывает порядка 3,3 млн т рыбы в год при ежегодном приросте улова в 2,5%, тогда как 15 лет назад добыча составляла 10,5 млн т. Доля импорта достигает 30- 35%. Нам нужно увеличить добычу до 6 млн т в год. Это станет возможным в том числе благодаря созданию госкомпании", - заверил г-н Савельев.

По мнению экспертов, главное, что получит государство от создания госкорпорации, - понимание реальной ситуации. "Вылов рыбы все равно идет, но до России она не доходит - ее продают тому, кто больше платит. Я знаю примеры, когда в Черном море рыбаки продавали улов на украинские суда, а хозяину говорили, что ничего не поймали. Проконтролировать это очень сложно", - отметил директор компании "Тера-фиш" Александр ДЗАМОЕВ. По его мнению, госкорпорация сможет привлечь частных инвесторов для участия в проекте.

Еще одна цель, которую преследуют чиновники, - на примере госкорпорации показать частным инвесторам привлекательность рыболовецкого бизнеса. "Сейчас рыболовецкие компании очень маленькие, а риски очень высокие: например, одно судно стоит порядка $40 млн. Банки неохотно кредитуют океанские экспедиции. Идея Росрыболовства - создать магнит, который притянет частных инвесторов", - объяснил г-н Савельев. В рамках этого проекта по привлечению частного капитала к добыче в океане Росрыболовство лоббирует введение квот на десять лет и возможность льготного ввоза комплектующих для судов.