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Рыбаки Дальнего Востока, похоже, поверили заманчивым перспективам
На совещании с рыбопромышленниками во Владивостоке начальник Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ сделал сенсационные заявления, которых рыбаки ждали более 10 лет. Самое интересное заключается в том, что рыбаки ему поверили.
Начал совещание рыбный чиновник с того, что рассказал, какими полномочиями и функциями будет обладать новое ведомство. По его словам, реанимированный государственный Комитет по рыболовству будет выполнять по факту функции министерства рыбного хозяйства. "Видит Бог, мы провели огромную работу за три месяца, и нам удалось получить от президента указ, который он подписал вечером 22 сентября. Согласно этому указу, мы получили максимум полномочий. Этому предшествовала огромная работа, проведенная в аппарате президента. Мы настояли, что нужен именно комитет, но с набором функций и полномочий министерства. Замыкаемся мы на Правительство РФ, а курировать нас будет премьер-министр Виктор ЗУБКОВ".
После короткой тирады о создании нового комитета в правительстве, Андрей Крайний перешел к главному. Вышеупомянутый указ включает в себя новые поручения правительству. Поручения были даны после двух совещаний, посвященных состоянию дел в рыбной отрасли: президиума Госсовета в Астрахани и совещания с рыбаками на Камчатке.
"Принцип "Рыба - на берег" будет реализован уже в ближайшее время. Вскоре рыбодобывающие компании получат транспортные льготы. Речь идет о тех компаниях, которые доставляют рыбу, выловленную в экономической зоне РФ, в центральную часть России. Мы договорились с президентом ОАО "РЖД", что возить рыбу по железной дороге можно будет по себестоимости. Точнее, за 50% от сегодняшнего тарифа. Эта норма будет введена уже 1 декабря", - заявил Андрей Крайний.
Объявило государство и войну браконьерам. И, похоже, не на словах, а на деле. "Если компания будет замечена в браконьерстве, то с ней даже разговаривать не будут, - заявил чиновник. - И не важно, кто ее "крышует" - ФСБ, администрация, Россельхознадзор. Компании будут лишаться квот, а суда будут резаться на металлолом. Соответствующие поправки в закон о конфискате будут внесены". Однако самым революционным поручением будет уменьшение ставок сбора. "Компании, везущие рыбу в Россию, будут платить всего 5% от сегодняшних ставок сбора за биоресурсы, - сообщил Андрей Крайний. - Мы хотели сделать нулевую ставку, но министр финансов нам сказал, что у него компьютер ноль не считает. В то же время если компания отправляет рыбу на экспорт, то тогда она будет оплачивать ставки сбора в полном объеме".
Еще одним принципиальным новшеством будут грядущие изменения в разрешенных уловах. Планируется, что на часть биоресурсов будет отменен общедопустимый улов (ОДУ). Со слов чиновника это означает, что из 200 видов, которые сегодня проходят по ОДУ, около 150 могут добываться по разрешению промысловых штабов. В частности, добычу лосося уже в следующем году будет регулировать подобный дальневосточный промысловый штаб. А подлежать ОДУ будут только 55 видов биоресурсов.
Что касается будущего распределения долей, то они будут закреплены за предприятиями на 10 лет. Чиновник не сомневается, что депутаты Государственной думы этот срок утвердят. Но, как и прежде, они будут закрепляться по историческому принципу. Хотя ожидается еще одно законодательное новаторство. Компании, не имеющие собственного флота, квот не получат. А схема аренды, или, как его называют, "бербоут-чартер", будет официально запрещена. В то же время передавать доли можно будет вполне легально, только механизм передачи будет еще вырабатываться и прописываться.
Что касается замены флота, то компаниям дается прекрасный шанс модернизировать свои устаревшие траулеры. "Президент четко сказал, что необходимо сократить количество рыбодобывающего флота. Нужно строить новые суда или ремонтировать старые. Чтобы компаниям было легче это сделать, будут внесены изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. После чего судостроительные заводы, верфи или судоходные компании, делающие ремонт и ввозящие оборудование из-за рубежа, не будут платить НДС и 5% пошлины. Я понимаю, что Россия никогда не строила крупнотоннажные рыбодобывающие суда, а заказывала их в Испании, Корее и др. странах. Нужно осознать, максимум, что мы сможем сделать в России - это наладить сборку корпусов среднетоннажных траулеров. А данная мера позволит ввезти оборудование для этих корпусов".
Однако говоря о судостроении, Андрей Крайний негативно высказался в адрес государственной судостроительной корпорации, созданной на Дальнем Востоке. По его словам, ее руководители не совсем понимают, что будут строить и кто будет размещать у них заказы. "Я разговаривал с их представителем и выяснил, что они только закупили проекты судов. А ведь уже прошло почти полгода. Нужно признать, что в вопросах судостроения мы отстали и догнать зарубежные верфи уже практически невозможно".
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