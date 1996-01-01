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Проект "Албазино-Амурск" рассчитан на 15 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За счет разработки месторождения "Албазино" в Хабаровском крае к 2011 г. "Полиметалл" планирует в 2 раза увеличить суммарную добычу золота.

По проекту "Албазино-Амурск" "Полиметалл" собирается построить и ввести в эксплуатацию ГОК в районе им. Полины Осипенко и завод по переработке концентрата в Амурске. Согласно планам компании, уже в третьем квартале 2010 г. на ГОКе будет получен первый концентрат, а в четвертом - первая партия золота на гидрометаллургическом комплексе. Общий объем инвестиций в строительство двух комбинатов составит около $200 млн.

Со слов управляющего директора ООО "Ресурсы Албазино" Сергея АНТИПИНА, к концу 2008 г. запасы Албазино в соответствии с кодом JORC достигнут 3 млн унций. По данным первоначального аудита, запасы составляли 1,1 млн унций с содержанием золота 5,5 грамм на тонну. На декабрь 2007 г. назначен новый аудит. Месторождение "Албазино", как заявил Сергей Антипин, будет разрабатываться открытым способом. Запланированная мощность ГОКа - 1,5 млн тонн руды в год.

Строительство горно-обогатительного комбината в Албазино начнется в следующем году. Конечной продукцией Албазинского ГОКа, по словам управляющего директора ООО "Ресурсы Албазино", будет золотосодержащий концентрат с содержанием золота 50 г на тонну. "Расчетное количество производимого концентрата - 100-150 тыс. тонн в год, но оно может возрасти вследствие открытия новых золотосодержащих рудных тел", - добавляет он.

Гидрометаллургический комбинат в Амурске строится для переработки концентрата Албазинского ГОКа, но, как заявил Сергей Антипин, производственные мощности предприятия позволят перерабатывать на нем золотосодержащие концентраты и с других месторождений России. Проектная мощность ГМК - 7-8 тонн в год. Перерабатывать концентрат будут с применением технологии автокланового окисления.

Строительство ГМК начнется во второй половине 2008 г. после разработки проекта и получения положительного заключения. На прошлой неделе в Амурске прошли общественные слушания по проекту строительства комбината. Со слов Сергея Антипина, проект "Албазино-Амурск" рассчитан на 15 лет.

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