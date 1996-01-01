Россияне не спешат выводить утаенные налоги из тени

Опубликованы очередные сведения о ходе объявленной государством с 1 марта 2007 года налоговой амнистии - временных правил легализации сокрытых от государства доходов граждан. Август стал едва ли не худшим для амнистии месяцем с момента ее старта - 13-процентные платежи, которые граждане могут направлять, легализуя соответствующие суммы неуплаченного подоходного налога, составили 41,4 млн руб. против 98,8 млн руб. сборов в июле.