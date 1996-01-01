Налоговики усилят контроль за НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий обязать налоговых агентов ежеквартально отчитываться в ИФНС о доходах налогоплательщиков и суммах НДФЛ, которые были перечислены с них в бюджет. По-мнению авторов законопроекта, этот документ позволит усилить контроль со стороны сотрудников ФНС и банков за полнотой и своевременностью перечисления НДФЛ.