Для ВИП-персон создадут инспекцию

По последним данным Центра стратегических исследований "Росгосстраха", в России сейчас 160 тыс. семей имеют доход более $1 млн в год и 12 тыс. семей - более $5 млн. При нынешней организации финансового мониторинга отследить исправную уплату налогов стольких миллионеров очень сложно. Отсюда и возникла идея создания в структуре Федеральной налоговой службы (ФНС России) специализированной межрегиональной инспекции (ВИП-инспекции) по крупнейшим налогоплательщикам из категории физических лиц.