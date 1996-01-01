Финразведка засечет любого с 600 тысячами рублей

Правительство РФ под руководством нового премьера Виктора ЗУБКОВА одобрило поправки в Закон "О противодействии отмыванию доходов", в соответствии с которым обязательному контролю подлежат все без исключения сделки с наличностью на сумму 600 тыс. руб. (около $24 тыс.) или эквивалентные сделки в иностранной валюте.