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В Комсомольске-на-Амуре прошла "выкатка" российского лайнера Sukhoi SuperJet-100
Презентация нового лайнера для отечественного авиапрома - событие действительно знаковое. SuperJet - первый и единственный пассажирский самолет, созданный Россией в последние годы, что называется, абсолютно с нуля. Интересно здесь и то, что у нас есть и уже даже летают пассажирские самолеты аналогичного с ним класса "Ан-148" и "Ту-334". Хотя их и немного, но поддержка правительства и бюджетные инвестиции обеспечены только этому лайнеру. Почему?
Дело тут не только в особых симпатиях руководства страны к знаменитой фирме, которая его делает. А еще и в том, что создатели SuperJet, перед тем как запускать его в производство, проводили грамотную маркетинговую политику, работали, как теперь принято говорить, по законам западного менеджмента. Во-первых, изучили потребность мирового рынка в самолетах этого класса, и, несмотря на то что у их будущего детища есть серьезные конкуренты в этом авиационном сегменте, в частности бразильские и канадские фирмы Embraer и Bombardier, нашли свою нишу, которая позволит сделать создаваемый товар прибыльным. Во-вторых, и это, наверное, самое главное в их подходе к прорыву на мировой рынок авиаперевозок - они взяли себе в союзники крупнейших производителей авиационной техники и поставщиков комплектующих к ней. Среди таких фирм - американские Boeing и Honeywell, французские Safran и Sagem, итальянская Finmeccanica, что, с одной стороны, помогает и должно помочь самолету быстро и гарантированно пройти все необходимые сертификации, а с другой - сами эти фирмы будут заинтересованы и станут лоббировать интересы SuperJet на мировом рынке транспортных услуг.
ДосьеЕмкость рынка региональных самолетов до 2024 года в компании "Сухой" оценивают в 5700 единиц. И планируют, что 800 из них придется на самолеты семейства Sukhoi Superjet 100, около 300 из которых будет поставлено в Россию и страны СНГ, остальные 500 - в страны дальнего зарубежья. Однако, со слов старшего вице-президента по стратегическому развитию компании ГСС Дмитрия МАЦЕНОВА, если принять во внимание различные варианты самолета и в частности его бизнес-, карго- и спецверсии, то на рынке может быть реализовано до 1800 машин.
Первый полет Sukhoi SuperJet-100, спроектированного на основе самых последних компьютерных технологий, пишут "ФК-Новости", без перевода их на бумагу, должен состояться до конца 2007 года. Поставки стартовому заказчику - российскому национальному авиаперевозчику "Аэрофлот" запланированы на ноябрь 2008 года. До того самолет должен пройти все необходимые сертификационные согласования и летные испытания. Сейчас, к примеру, его полноразмерный корпус проходит испытания под различными нагрузками в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского в Подмосковье. Результаты этих тестов позволят внести необходимые правки в ход работ над лайнером. Но тем не менее портфель "твердых", то есть гарантированных заказов на этот самолет как со стороны отечественных, так и зарубежных авиаперевозчиков уже составляет 73 машины, а до конца 2007 года, как обещают его создатели, он будет доведен до 100.
Безусловно, первая выкатка SuperJet-100, какой бы пиар ни придавался этому событию, это еще не свидетельство полной готовности самолета и запуска его в серию. Предстоит проделать еще очень большую работу и по его испытаниям, и по доведению до необходимых кондиций его различных систем и конструкций, и, что тоже важно, по подготовке к его приему отечественными аэродромами.
Правда, первый вице-премьер Сергей ИВАНОВ заявил, что даже на Дальнем Востоке такие аэропорты, как Владивосток, Хабаровск, Красноярск и Чита, готовы к приему этого лайнера. Хотя тут же оговорился, что большинство малых аэродромов надо модернизировать для того, чтобы SuperJet мог на них приземляться. И что в транспортной стратегии России уже предусмотрены на это финансовые средства.
Так что многое еще придется подтягивать до уровня нового самолета. Важно только, чтобы он появился на наших и зарубежных аэродромах. Чтобы количество его взлетов соответствовало количеству мягких посадок. А пассажиры получали тот комфорт, который им обещан.
ДосьеВ настоящий момент имеются 73 твердых заказа и 39 опционов на Sukhoi Superjet 100. Первый заказчик самолета - "Аэрофлот", подписавший контракт на 30 машин и опцион еще на 15, получит первый лайнер в конце 2008 года. Среди других клиентов ГСС - "Финансовая лизинговая компания" (10 самолетов), "Эйр Юнион" (15 и опцион еще на 10), "Дальавиа" (6 и опцион на 4), "ИтАли" (10 и опцион на 10), "Армавиа" (2 самолета).
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