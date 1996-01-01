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В порты придет хозяин
Проведение Морской коллегии в Приморье, равно как и председательство на ней первого вице-премьера Сергея ИВАНОВА, было вполне логичным.
Напомним, что на последнем заседании старого кабинета министров, где рассматривались вопросы ведения портового хозяйства и состояние смежных отраслей экономики, новый премьер Виктор ЗУБКОВ учинил форменный разнос.
Гнев премьера вызвал тот факт, что еще в 2005 г. президент давал поручение навести порядок в портовом хозяйстве, и, как оказалось, за два года фактически ничего не было сделано. За исключением, пожалуй, вялотекущей работы над законом "О портах". А если учесть, что подобные коллегии уже проводились на Севере (Мурманск, Архангельск), Западе (Санкт-Петербург) и Юге (Новороссийск), то после премьерской взбучки следовало ждать Сергея Иванова с коллегией на Тихом океане.
Кто в порту хозяин
Свое выступление Сергей Иванов начал с экскурса в историю, вспомнив петровское "окно в Европу", которое по своему значению сопоставимо с окном в мир, открываемом портами Дальнего Востока.
Однако быстро перейдя к главному вопросу коллегии, а именно развитию транспортной инфраструктуры, прежде всего портов на Тихоокеанском побережье России, Сергей Борисович напомнил, что времена, когда в портах безраздельно правил темно-серый бизнес, уходят в прошлое. До конца года будут приняты два федеральных закона. Один из них - Закон "О портах" - будет регулировать земельные отношения в портах.
Отметив относительный порядок в стивидорском бизнесе дальневосточных портов, вице-премьер не удержался и в достаточно резкой форме отозвался о порядках, царящих как в портах России, так и, в частности, в Восточном. "Порты не могут превращаться в склады! При том что стивидорская деятельность в Восточном в порядке, тем не менее контейнеры, которые находятся на территории порта неделями, - это безобразие! Ни один уважающий себя перевозчик никогда не пойдет в порт, зная, что его контейнер здесь будет находиться неделями. Порт - это не склад!"
Но не только неповоротливость портовиков вызвала праведный гнев вице-премьера. По его словам, государство не может и не имеет права вкладывать деньги в порты, у которых, по сути, нет хозяина.
Поэтому, подчеркнул вице-премьер, во-первых, новый закон предусматривает единоначалие во всех портах без исключения, и второе, исключает их функциональное деление. После принятия этого закона, которое ожидается в ноябре-декабре, перестанут существовать отдельно рыбные, лесные, торговые порты. "Будет порт с одной администрацией, одним хозяином, одним капитаном" - подчеркнул Сергей Иванов.
СПЭЗ вместо СЭЗ
Второй закон, который обещают принять к концу этого года, позволит создавать специальные портовые экономические зоны (СПЭЗ). По типу тех, что были в моде на заре экономических преобразований в начале 90-х. В Приморском крае таковой может стать опять же Находка. С одной лишь оговоркой. В отличие от СЭЗ 15-летней давности, когда даже деньги на водовод были разворованы, участие государства в построении таких зон будет основополагающим.
Как заверил Сергей Иванов, в портах можно будет осуществлять любую экономическую деятельность, связанную с перевалкой грузов. Чтобы исключить все сомнения относительно серьезности своих намерений и одновременно сделать такие зоны привлекательными для потенциальных инвесторов и бизнесменов, предполагается наделить такие СЭЗ большими налоговыми льготами, вплоть до "обнуления" налоговой шкалы.
Еще в начале этого года при разработке стратегии развития Дальнего Востока столкнулись с тем, что доля России в грузоперевозках АТР ничтожно мала. Шанхай и Пусан совокупно обрабатывают больше контейнеров, чем все дальневосточные порты вместе взятые. И для того чтобы хоть как-то конкурировать с ними, власти предпринимают попытки по развертыванию портовой инфраструктуры на тихоокеанском побережье. Одним из таких шагов и будет реанимация СЭЗ.
Правда, среди журналистов, присутствующих на коллегии, пошел шепоток, что, мол, неплохо бы при таких заявлениях присутствовать министру финансов, а при обсуждении слабой загрузки портов - главе ОАО "РЖД" Владимиру ЯКУНИНУ.
При всем уважении к министру транспорта Игорю ЛЕВИТИНУ, вопрос: почему мы рекламируем Транссиб и завязанные на него дальневосточные порты, уверяя всех и вся в их привлекательности, и одновременно повышаем железнодорожный тариф, остался без ответа.
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