На новый комплекс НПЗ в Хабаровском крае потратят 16 млрд рублей

26 сентября 2007 года на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась закладка капсулы в честь начала строительства комплекса глубокой переработки нефти. Об этом сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

В 2009 году будет построена первая часть комплекса глубокой переработки нефти, в 2010 году - введён весь комплекс. На эти работы будет потрачено почти 16 млрд рублей. В результате глубина переработки нефти составит более 96%.