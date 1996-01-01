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В Хабаровском крае вырубка лесов угрожает заказнику "Чукенский"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жители национального села Гвасюги Хабаровского края обратились к губернатору Виктору ИШАЕВУ с просьбой не допустить лесорубочную деятельность и разработку полезных ископаемых в заказнике "Чукенский". 2 октября заканчивается срок действия статуса заказника, сообщили в пресс-службе ДВ отделения WWF России.

"Как показали завершившиеся исследования WWF и Всемирной лесной вахты, большая часть лесов на территории заказника входит в состав малонарушенных лесных массивов и, таким образом, относится к категории лесов высокой природоохранной ценности", - говорит Денис СМИРНОВ, руководитель лесной программы Амурского филиала WWF России.

Государственный биологический заказник краевого значения "Чукенский" площадью 219,7 тыс. гектаров был создан в 1997 году. При финансовой поддержке WWF России был построен кордон на устье реки Чукен, приобретены транспортные средства для егерей.

По сути, сегодня эта охраняемая территория - бассейн притока Хора реки Чукен - последний нетронутый островок кедрово-широколиственной Уссурийской тайги в Хабаровском крае, уникальный по своему биоразнообразию.

Здесь обитают бурые и гималайские медведи, лось, изюбрь, соболь, харза, кабарга, кабан. К редким представителям орнитофауны относятся дикуша, чешуйчатый крохаль, рыбный филин, скопа. На территории заказника постоянно живут три амурских тигра.

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