В погоне за грузом

Падение показателей работы портов российского Дальнего Востока в 2006 году на 3% в сравнении с 2005 годом заставило говорить о кризисе в жизненно важной отрасли региона. Однако уже по итогам первых месяцев 2007 года дальневосточники преодолели отрицательную динамику, правда, не усилиями основных игроков бассейна, а в первую очередь за счет перевалки наливных грузов с терминала EXXON NEFTEGAZ в бухте Де-Кастри (в первом полугодии 2006 года не работал).

Как следствие, в первом полугодии 2007 года в сравнении с аналогичным периодом 2006 года грузооборот портов Дальневосточного региона вырос на 15,8%, до 37,8 млн тонн. В то же время объем перевалки грузов через морские торговые порты и другие стивидорные компании в целом по России за первое полугодие 2007 года увеличился лишь на 8,7%, до 218,1 млн тонн.

Основной грузопоток традиционно приходится на четыре крупнейших дальневосточных порта: Восточный, Владивосток, Находка (все - Приморский край) и Ванино (Хабаровский край). В то же время лидером по росту грузооборота оказался порт Посьет (+22,73%), сполна воспользовавшийся удачной конъюнктурой в импорте угля в страны АТР. Неплохую динамику, как и следовало ожидать, показали замыкающий шестерку крупнейших портов страны Восточный порт (+3,7%) и порт Ванино (+3,04%). Неожиданным аутсайдером оказался Находкинский морской торговый порт, потерявший в первом полугодии сразу 31,97%. Владивостокский морской рыбный порт снизил перевалку на 4,11%, Находкинский морской рыбный порт - на 8,51%.

Стоит отметить, что предшествующие годы портовый комплекс имел достаточно высокую динамику роста грузооборота (пик пришелся на 2004 год). Это было связано прежде всего с тем, что появлялись новые терминалы и велась серьезная реконструкция существующих портовых мощностей. В 2007 году значительного развития портового комплекса не произошло. Поэтому рост по итогам года будет небольшим и в основном за счет оптимизации использования существующих портовых мощностей.

Досье В Дальневосточном бассейне насчитывается 22 порта, 6 расположены в Приморском крае, 4 - в Хабаровском,8 - в Сахалинской области, 1 - в Магаданской области, 2- в Камчатском крае , 4 - в Чукотском АО. Их доля в совокупном грузообороте российских портов колеблется в пределах 17%,

Порты Приморья и порт Ванино (Хабаровский край) имеют прямой выход на железнодорожные магистрали и относятся к транзитным портам федерального значения. Обладая частичной взаимозаменяемостью отдельных грузопотоков, конкурируют между собой.

Холмск, Корсаков, Магадан и Петропавловск-Камчатский - региональные порты. Занимаются перевалкой грузов, ввозимых для нужд своих регионов. Анадырь, Николаевск-на-Амуре, Углегорск, Шахтерск и другие - порты местного значения.

Восточный порт

Если говорить о сегодняшнем дне крупнейшего порта Дальнего Востока - Восточного порта, то положительная динамика его работы в январе-августе 2007 года в основном обеспечена значительным ростом контейнерооборота (на территории порта работает ООО "Восточная стивидорная компания") - он составил 2,139 млн тонн (+25,5%). В общем же итоге произошло увеличение грузооборота на 7,9%, до 14,6 млн тонн. При этом в 3,5 раза, до 16,6 тыс. тонн сократилась перевалка металлолома. Основная стивидорная компания - ОАО "Восточный порт", - которая специализируется на перевалке каменного угля), смогла увеличить грузооборот в сравнении с аналогичным периодом 2006 года лишь на 4% - до 11,092 млн тонн.

Основная доля грузопотока ОАО "Восточный порт" приходится на специализированный Угольный комплекс (ППК-3) - самый крупный в России и не имеющий аналогов по технологическому оснащению. Однако аналитики предупреждают, что в специализации порта заложен основной фактор, который может негативно повлиять на грузооборот, - ухудшение конъюнктуры рынка сбыта углей в странах АТР. Поэтому Восточному, по их мнению, стоит обратить особое внимание на привлечение другой номенклатуры грузов - лес, металл, кокс. Эксперты считают, что к прошлогодним 20,474 млн тонн Восточный может добавить около 3%.

Находкинский морской торговый порт

ОАО "НМТП" специализируется на переработке генеральных (металл), лесных и навалочных грузов. Грузооборот порта в январе-августе 2007 года сократился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,358 тыс. т. Падение произошло прежде всего по генеральным грузам, объем которых составил 2,758 млн тонн (-48,6% по сравнению с январем-августом 2006 года). В том числе контейнерооборот сократился в 1,2 раза, до 84,6 тыс. т.

В связи с тем что значительную долю в грузообороте занимают металлы, порт напрямую зависит от деятельности меткомбинатов, а также от мировой конъюнктуры цен на продукцию металлургов. Плюс к этому огромное значение в его деятельности играет тарифная политика Министерства транспорта. Сегодня специалисты говорят о том, что если порт нацелен на развитие, то такая узкая специализация крайне нежелательна, так как увеличивается риск оказаться в будущем, при снижении спроса на металлопродукцию, невостребованным.

Показательный момент - размер выручки от основной хозяйственной деятельности за II квартал 2007 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2006 года на 25%. Это связано со снижением грузооборота черных металлов (на 46%), цветных металлов (на 16%), чугуна (на 16%), крупнотоннажных контейнеров (на 16%).

Анализ грузопотоков отрасли показывает, что ежегодно на 15% увеличивается контейнеризация генеральных грузов, таких как алюминий, целлюлоза, химические грузы. Чтобы не потерять эти грузы, в НМТП создан контейнерный терминал и освоена регулярная контейнерная линия Хошимин - Находка - Хошимин.

Основным вопросом для НМТП остаются проблемы смежных предприятий: недостаточные пропускные возможности припортовых станций Находка (Бархатная) и Мыс Астафьева. Еще несколько лет назад эти станции, рассчитанные для работы только с НМТП, справлялись с грузопотоком. Сегодня большое количество грузов поступает также в адрес Находкинской нефтебазы, Находкинского судоремонтного завода, Находкинского рыбного порта и других предприятий. Станции становятся неспособными своевременно обеспечивать подачу и уборку порожних вагонов, не справляются с возросшим объемом маневровых работ и не в состоянии принимать прибывающие поезда на свои подъездные пути. И как результат - сбои и простои в работе не только НМТП, но и других крупных предприятий города.

Эксперты считают, что по итогам 2007 года НМТП потеряет около 25% от прошлогодних 6,936 млн тонн.

Ванинский морской торговый порт

Третий по объемам порт на Дальнем Востоке в январе-августе 2007 года переработал 4,3 тыс. тонн грузов, что на 3% больше аналогичных показателей 2006 г. Объем экспорта при этом снизился на 4,3%, до 2 млн 161,4 тыс. т.

На показателях импорта - 717 тыс. т (+38,1% к январю-августу 2007 года) - положительно сказалось увеличение объемов перевалки глинозема. Рост объемов перевалки продолжается, в основном за счет увеличения переработки грузов в контейнерах, перегрузки машин и оборудования. Положительные результаты грузопереработки прослеживаются и на паромной переправе Ванино - Холмск - 1 млн 180 тыс. тонн грузов, что на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2006 года.

В ближайшей перспективе Ванинский морской торговый порт рассчитывает увеличить грузооборот до 10 млн тонн за счет ввода в строй нескольких универсальных причалов для перегрузки металлов, руды и лесных грузов. Проект реализуется компанией "Базовый элемент" Олега ДЕРИПАСКИ, структуры, близкие которой, входят в состав акционеров порта Ванино. Работы находятся в стадии проектирования, начало строительства запланировано на этот год, сроки строительства - 2 года.

В то же время ОАО "СУЭК" в апреле-мае 2008 г. планирует начать поставки угля в страны АТР с нового терминала в порту Ванино. По словам ген. директора СУЭК Владимира РАШЕВСКОГО, к этому времени терминал будет запущен в эксплуатацию. Первоначально его мощность составит около 3 млн тонн угля в год. К 2009 году терминал планируется вывести на проектную мощность - 12 млн тонн в год. По мнению В.Рашевского, существующий потенциал и заложенные инженерные решения позволяют увеличить мощность терминала до 20-24 млн тонн в год, однако пока этому препятствует недостаточно развитая транспортная инфраструктура. Инвестиции в строительство первой очереди терминала превышают $200 млн.

Эксперты считают, что по итогам 2007 года Ванино добавит к прошлогодним 6,429 млн тонн около 3%.

Владивостокский морской торговый порт

По оперативным данным, ОАО "ВМТП" в январе-августе переработало 2,875 млн тонн грузов (около 2,876 млн тонн годом ранее), в том числе 1,110 млн тонн в экспортном направлении, 1,089 млн тонн импорта и 676,4 тыс. тонн в каботаже. ВМТП уже удалось преодолеть своеобразный оперативный кризис, вызванный переориентацией грузопотока после потери экспорта черных металлов. "Нам удалось провести замещение выпадающих потоков, - рассказывает генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ. - Да, мы потеряли значительную часть экспорта, но эти объемы в последнее время частично компенсируется за счет импорта металлов из Китая, пусть пока и в небольших количествах. Более чем на 20% вырос контейнерный грузопоток. Кроме того, мы стали больше обрабатывать импортных автомобилей и вдвое увеличили объемы перевалки дорожной и строительной техники. Мы начали работать с импортом стекла и экспортом соды. На конец августа мы уже практически вышли на показатели прошлого года и с сентября должны пойти в рост. Ситуация на рынке, что немаловажно, для нас благоприятная. К примеру, в последние три месяца мы ощущали острую нехватку причальных мощностей и рабочей силы. Даже привлекали к работе дополнительно около 70 докеров".

Тем не менее, как отмечают эксперты InfraNews, до полного поворота тенденций еще далеко. Для восстановления результатов двухгодичной давности еще придется серьезно потрудиться. Так, за 8 месяцев 2005 года оборот ВМТП составлял 4,754 млн тонн, что больше чем оборот за 8 месяцев 2006 и 2007 гг. на 39,5%.

За последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция к увеличению доли автомобильной и специализированной техники в общем объеме грузопотока, идущего во Владивосток. Поэтому ВМТП создал уникальный для России специализированный Автомобильный терминал, которые одновременно выполняет функции склада временного хранения, стивидорные и логистические.

Еще один проект - это проводимая в настоящее время реконструкция бункеровочного нефтяного терминала, расположенного на базе 11-го причала порта. После окончания работ потенциальный грузооборот терминала возрастет до 1,5 млн тонн.

Особый интерес вызывает дальнейшая судьба ООО "Владивостокский контейнерный терминал", которое в настоящее время принадлежит на паритетных началах ОАО "ВМТП" и Группе "Северстальтранс". Грузооборот терминала в январе-августе 2007 года составил 124 060 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 24% больше, чем за аналогичный период 2006 года. По словам генерального директора ООО "ВКТ" Валерия МЕСТУЛОВА, уже по итогам третьего квартала грузооборот терминала должен превысить плановые показатели 2007 года. После появления в составе акционеров ВМТП ОАО "Дальневосточное морское пароходство" следует ожидать скорых перемен и среди владельцев ВКТ.

Эксперты считают, что по итогам 2007 года ВМТП выйдет на прошлогодние показатели в 4 млн тонн.

На пределе

Как заявил на заседании Морской коллегии в Находке министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, сегодня основные портовые мощности региона, которые находятся на территории Приморского и Хабаровского краев и имеют связь с железной дорогой, подошли к пределу своих пропускных способностей. Причем произошло это на фоне существенных изменений в структуре грузооборота, где резко возрос удельный вес массовых и наливных грузов и, соответственно, резко упали объемы переработки генеральных, особенно товарно-штучных грузов.

"Поэтому существующие специализированные и универсальные комплексы, построенные в 50-60-х, не удовлетворят современным требованиям", - констатировал министр.

По его словам, проектом новой федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" (2010-15 гг.), которую планируется утвердить в декабре, предусматриваются государственные инвестиции в развитие портовой инфраструктуры бассейна в объеме 74,263 млрд рублей (42% от инвестиций в портовую инфраструктуру страны). В свою очередь внебюджетные инвестиции на этот период предусматриваются в объеме 280 млрд рублей.