Портовый сбор

С принятием федеральных законов о портовой деятельности и об особых экономических зонах портового типа "морские ворота" российского Дальнего Востока заработают по-новому. Как считает первый вице-премьер Сергей ИВАНОВ, эти законы, которые Госдума должна принять до конца текущего года, позволят создать в российских портах "более привлекательные экономические условия хозяйствования, нежели у наших соседей". Развитие портовой деятельности на Дальнем Востоке стало одним из главных вопросов выездного заседания Морской коллегии при Правительстве РФ, которое Сергей Иванов провел в порту Восточный (Приморский край) 25 сентября.

"Порт - это не склад"

"Со времен Петра мы говорили, что Санкт-Петербург - это окно в Европу. Российский Дальний Восток в таком случае - ворота в мир" - так Сергей Иванов открыл заседание коллегии. Очевидно, что ворота эти требуют серьезной реконструкции. Во-первых, основные портовые мощности Дальнего Востока, сконцентрированные на территории Приморского и Хабаровского краев, подошли к "пределу своих пропускных способностей" (оценка выступившего на коллегии министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА). Во-вторых, современные порты, как напомнил участникам заседания Сергей Иванов, - это не только акватория и причальная стенка, но и целый комплекс, состоящий из автомобильных и железнодорожных подходов, а также логистических центров. "Если контейнер находится на территории порта неделями - это безобразие; ни один уважающий себя перевозчик не пойдет в этот порт. Порт - это не склад! - считает первый вице-премьер, председатель Морской коллегии Сергей Иванов. - Какие бы деньги мы ни вкладывали в развитие портов, если не навести порядок в самом порту - все это становится бесполезным. Эта проблема носит даже не финансовый, а чисто организационный характер".

Наконец, в-третьих, работа дальневосточных портов имеет не только экономическое, но и социальное измерение. "Морские порты на Дальнем Востоке занимают особое место: они не только переваливают грузы, но и обеспечивают связь Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского АО, северных районов Приморского и Хабаровского краев с общероссийской транспортной системой", - отметил Игорь Левитин. По словам Сергея Иванова, "не решив транспортную проблему на Дальнем Востоке, мы никогда не решим и социально-экономических проблем этого региона".

Чем Восточный не Шанхай?

Москвой предложено несколько механизмов для решения проблем портового хозяйства. Это прежде всего федеральные целевые программы (ФЦП): действующие "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья" и "Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы", а также разрабатываемая по поручению президента Владимира ПУТИНА "Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы". Как признал Игорь Левитин, до сих пор федеральный центр уделял недостаточно внимания развитию Дальнего Востока: по второй из вышеназванных программ на сегодняшний день было выделено около 36 млрд рублей на развитие портового хозяйства, из которых меньше одного миллиарда пошло на порты ДВФО. Однако в новой программе развития транспортной системы на 2010-2015 годы, заверил Игорь Евгеньевич, порядка 40% всех вложений в портовую инфраструктуру достанется именно Дальнему Востоку. Порты же Юга и Северо-Запада России уже могут "переключаться" на частного инвестора.

По оценке главы Минтранса России, реализация вышеназванных федеральных целевых программ позволит в итоге увеличить грузооборот портов Дальнего Востока вдвое. Оптимизм Левитина связан в том числе с тем, что в программу развития транспортной системы на 2010-2015 годы закладываются средства на поддержку тех грузоотправителей, кто намерен загружать железную дорогу на дальневосточном направлении. "Мы считаем, что нужно дотировать эти железнодорожные перевозки, иначе они всегда будут неконкурентоспособны", - обосновал такой подход министр транспорта.

Сергей Иванов особые надежды возлагает на законы о портах и порто-франко. По его словам, первый закон урегулирует земельные отношения, а также позволит перейти к схеме, при которой в каждом порту будет единая администрация и единый капитан порта. Кроме того, упраздняется деление портов в зависимости от их специализации: "Больше у нас не будет ни рыбных, ни лесных, ни нефтеналивных отдельных портов. Будут просто морские порты, в них можно будет осуществлять любую экономическую деятельность, связанную с перевалкой грузов".

Второй закон - об особых экономических зонах (ОЭЗ) в портах и аэропортах - создаст "не менее привлекательные экономические условия, чем у наших соседей: в этих зонах налоговые ставки будут практически обнулены". Уже известно, что ОЭЗ такого типа планируется создать в шести российских портах. На Дальнем Востоке появится одна такая зона - в Восточном.

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН заявил, что ждет принятия закона о порто-франко "с нетерпением": "В рамках особой зоны на территории Восточного мы планируем заниматься не только перевалкой грузов, но и производством товаров, востребованных в России и за рубежом, как это делается в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах".

Переезд за город

Что касается акцентов федерального центра в развитии конкретных дальневосточных портов, то безусловным приоритетом остается Восточный: как напомнил на заседании Морской коллегии Сергей Иванов, Восточный и Мурманск - единственные порты России, имеющие неограниченный выход в Мировой океан; они не замерзают и могут принимать суда любого водоизмещения. Помимо особой экономической зоны в Восточном планируется создать крупный транспортно-логистический терминал.

Другим приоритетом остается Ванино (Хабаровский край). Игорь Левитин считает, что необходимо обратить серьезное внимание на каботажные перевозки между дальневосточными портами, особенно носящие социальный характер, - речь идет о возобновлении морского сообщения между Приморьем, Сахалином, Камчаткой, Курилами. "Основные объемы перевалки внешнеторговых и транзитных грузов планируется обеспечить за счет развития Восточного, Ванино, Де-Кастри и порта Пригородное на Сахалине", - отметил Левитин. В свою очередь, для транспортировки углеводородного сырья в рамках сахалинских проектов может быть создан новый порт в поселке Ильинском (Сахалинская область).

Порты Владивосток и Находка тоже планируется развивать, однако они имеют естественные преграды для дальнейшего роста, находясь в городской черте и будучи стеснены территориально. "Опыт показывает, что порты, расположенные в крупных городах, уже просто не имеют территории для стратегического развития, - отметил Сергей Иванов. - Именно поэтому предусматривается создание новых портов вне крупных населенных пунктов. Слава богу, в России еще хватает территории, чтобы строить современные крупные порты, не причиняя неудобств жителям".

Игорь Левитин особо подчеркнул, что в планах развития транспортной инфраструктуры предусмотрена реконструкция портов Холмск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Анадырь. "В настоящее время они слабо загружены, но именно эти порты являются базовыми для организации северного завоза и социальных перевозок. Также мы уделяем внимание и другим портам - Шахтерск, Поронайск, Углегорск, Александровск-Сахалинский и ряду других", - пообещал министр транспорта .