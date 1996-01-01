"Душа и сердце - главные инвестиции в бизнес",

"Колбасный король" - всего лишь банальный ярлык. Не более. Он гораздо многограннее, этот ДЫМОВ. В детстве хотел быть архитектором. Окончил военное училище, затем юрфак и все-таки занялся проектированием... собственного бизнеса, распространяя сферу своих интересов на то, что доставляет ему удовольствие, а заодно, так уж получается, приносит прибыль команде и партнерам.

Остроумный, ироничный, легкий в общении, он располагает к себе с первых секунд разговора. Ни капли пафоса, ни тени надменности и ни намека на раздражительность, когда неподготовленные журналисты в который раз спрашивают о том, как начинался его бизнес.

Интуицию он ставит во главу угла. На пресс-конференции, отвечая на вопрос о емкости дальневосточного рынка в плане потребления мясопродуктов класса "премиум", сказал: "На этот вопрос лучше ответят мои маркетологи. А я просто знаю, что региону это надо. Поэтому предпочитаю действовать и создавать спрос".

Четко мотивированный на успех, он легко заражает этой уверенностью других. И торопится жить. Сегодня и сейчас. По-настоящему.

Досье Вадим Дымов родился в 1971 г. в Уссурийске. В 1997 г. совместно с партнером основал компанию "Ратимир". В 2001 г. в Москве создал компанию "Дымов", в сжатые сроки завоевавшую весомую долю рынка. Является владельцем сети ресторанов "Дымов №1", сети книжных магазинов "Республика", издательства "Третья смена" и фабрики "Суздальская керамика".

- Вадим, если бы вас попросили дать совет начинающему бизнесмену, в чем бы он заключался?

- Верить в свой бизнес больше, чем кто-либо другой, и не бояться собственной смелости. "В то время как многие считали, что нужно ставить достижимые цели, я ставил те, что казались недостижимыми, и это давало мне преимущество" - эта цитата Леонардо да Винчи до сих пор находится перед глазами у каждого сотрудника нашей компании. И я искренне недоумеваю, когда мне говорят: "Ты ставишь завышенные цели". Что мне делать - снижать планку? Не буду. Стоит только позволить себе поверить в то, что у тебя ограниченные возможности, и можно прощаться с бизнесом.

Другой важный момент касается вложений. Главные инвестиции в бизнес - это душа и сердце, которые ты щедро вкладываешь в любимое дело.

- Ваша бизнес-империя - это результат...

- ... случая и управления случаем. Все направления моего бизнеса начинались со случайных встреч и случайных разговоров. Поэтому иногда я совершаю поступки, которых даже сам от себя не ожидаю.

- Например?

- Открытие сети книжных магазинов, ресторанов, издательства...

- Кстати, об издательстве. Его провокационное название - "Третья смена" - ностальгия по Владивостоку?

- Просто мне хотелось, чтобы нас, приморцев - как бывших, так и настоящих, - объединяло какое-то "тайное знание". Это москвичам я могу говорить о смене поколений и т.п. Но мы-то с вами знаем, о чем идет речь! Кстати, мы не рассматривали изначально издательство как бизнес-проект, а создали его исключительно для выпуска альтернативных книг, таких, как "Кандидат на выбраковку" - о тяжело больном парне, вдруг оказавшемся лишним в этом мире. Потрясающая книга. Читается либо на одном дыхании, либо - с большими перерывами, необходимыми для того, чтобы прийти в себя. И вызывает очень сильные эмоции. Мы уже решили: деньги, которые выручим от ее продажи, передадим какому-нибудь парню, который, как и герой книги, несмотря ни на что, верит в свои силы.

- Вместе с Аркадием НОВИКОВЫМ вы открыли сеть ресторанов "Дымов № 1". По каким критериям выбираете себе деловых партнеров?

- По тем же, что и персонал в компанию. Главные параметры - "свой-чужой", "надежный-ненадежный", "перспективный-неперспективный". С Аркадием мы познакомились случайно, но я сразу понял - мой человек.

- На предприятиях компании "Дымов" не только красивые офисы, но и стильные цеха, в которых порой проводят съемки глянцевые журналы...

- Потому что, я хочу, чтобы мои сотрудники чувствовали себя на работе даже более комфортно, чем дома.

- Главное в управлении компанией?

- Тесная связь между менеджментом и персоналом. Именно на этом строится система качества предприятий "Дымов". Но самое главное - если ты на передовой, то у тебя и отряд боевой. Если же ты сам предпочитаешь отсиживаться в тылу, то чего ждать от твоей команды? Подразделение всегда должно быть в бою. Цель такая-то, время столько-то, нам нужна победа, - вперед! Ну а когда битва выиграна - будь добр, всем - по заслугам.

- Работает?

- Еще как!

- Бизнес - удел избранных или всему можно научиться?

- Думаю, это все-таки врожденное качество. Мне как-то попалось на глаза очень любопытное западное исследование, согласно которому всего лишь 5-6% населения земли могут быть собственниками. В глобальном смысле. У остальных это не получится. Да вы и сами наверняка знаете массу примеров, когда люди элементарно "разбазаривали" свои активы.

- Насколько важны для успешного топ-менеджера такие атрибуты, как брендовая одежда, представительские автомобили?

- Я - за здравый смыл и адекватность. Не люблю мишуру и показуху. А самая большая роскошь - в этом я согласен с известным классиком, - простое человеческое общение.

- Вам хватает времени на эту роскошь?

- Вся моя работа - это общение. Ведь бизнес на самом деле не что иное, как умение выстраивать коммуникации - с подчиненными, партнерами, клиентами, конкурентами...

- Если бы это зависело от вас, вы бы предпочли, чтобы ваше имя ассоциировалось с колбасами, "Республикой" или ресторанами?

- Хочу, чтобы меня ассоциировали с человеком, который всю жизнь занимался любимым делом и был в ладах с самим собой.