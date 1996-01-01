В поиске "европейской скуки"

В последние годы архитектурная среда Дальнего Востока обогатилась плеядой новых интересных компаний, которые начали отбирать славу у крупных проектных институтов, ведущих свою "родословную" с советских времен. Приморская Дальневосточная проектная архитектурная компания ("ДВ-проект") как раз из таких "молодых драконов". Ее продукция - от проектов дизайна помещений до сложных объектов гражданского и промышленного назначения. А руководит компанией архитектор Наталья ВОРОБЬЕВА.

- Наталья Александровна, трудно ли заниматься архитектурным бизнесом и в чем его особенности?

- Торговать едой, наверное, легче. Но наш бизнес - архитектура. Я продаю "мозги" - создаваемые мной и моими коллегами интеллектуальные ценности. Их не измеришь ни граммами, ни килограммами. И очень сложно - деньгами. Бывает, что при переговорах приходится сталкиваться с непониманием, особенно если заказчик впервые в строительном деле.

К моему счастью, я редко встречаюсь с неопытными заказчиками, которые, бывает, рассуждают: "У вас же компьютеры, программы! Они сами все рисуют!" Или: "Я знаю - вы вводите в компьютер данные и получаете результат!" А еще есть легенда, что мы "все берем из Интернета". Впрочем, случайные заказы бывают очень редко.

- То есть "портфель заказов" определяет уже устоявшийся круг клиентов?

- Действительно, нас почти на все сто процентов передают из рук в руки. И в этом нет ничего плохого. Просто каждый заказчик рано или поздно находит Своего проектировщика и дает ему положительные рекомендации. Такой информацией друг с другом делятся в основном первые лица компаний.

- Сложно находить с заказчиком общий язык?

- Я по натуре - соглашатель. Это от моей мамы - находить компромисс, лавировать между сложными ситуациями и избегать открытых конфликтов. А от папы - капитана дальнего плавания - твердость и с самого детства способность руководить коллективом. Без этого в нашем деле нельзя. С заказчиком, если он настроен на диалог, мы всегда найдем взаимопонимание.

- Заказ на выходе - уже не то, что требовалось заказчиком изначально?

- Я считаю, что архитектор должен быть хорошим политиком. С одной стороны, необходимо учитывать желания заказчика: кто платит, тот и заказывает музыку; с другой - необходимо сразу же, на начальном этапе работы помочь заказчику правильно сформировать его желание с учетом строительных норм и правил. Мы стараемся не диктовать, а сотрудничать. Хороший архитектор - это мастер уступок и умения отстоять профессиональную точку зрения.

- То есть трудно быть архитектором?

- О своей профессии я крайне высокого мнения. В ней есть все: и сложные инженерные задачи, и творчество на уровне художника... Отношусь к профессии трепетно, ревниво. Никакую другую сравнить с ней не могу, разве что работу хирурга. До такой степени она дотошная!

Архитектор должен обладать очень широким кругом знаний. Проектируя стадион или станцию скорой помощи, нужно знать, как они должны "жить" и работать, какие процессы там будут происходить.

- Насколько удачно продаются эти плоды? Поспеваете ли, например, за ценами на картошку?

- Качественные проектные работы по определению не могут быть дешевыми. Но это вполне объяснимо. Я занимаюсь повышением профессионального уровня своих сотрудников. Посылаю на учебу в другие города и за рубеж, чтобы овладевали узко специализированными вещами, которые будут только у меня. А лицензированные программы чего стоят! В это вкладываю очень много денег. Зато повышается качество "мозгов", которые мы продаем, - а это всегда экономия для заказчика при строительстве. В целом наш коллектив состоит из молодых, но очень талантливых и творческих личностей. Балласта, случайных людей в нем нет.

- Какие работы преобладают у вас?

- Большие. Мы проектируем многоквартирные жилые дома, торговые центры, административно-офисные здания, объекты здравоохранения, инженерные системы и пр. Работаем над проектами серьезных объектов для Владивостока, Находки, Петропавловска-Камчатского.

- О чем мечтаете?

- Хотелось бы поработать на хороший градостроительный заказ

- В преддверии саммита АТЭС в 2012 г. во Владивостоке собираетесь ли участвовать в конкурсах на проектирование его объектов?

- Честные конкурсы - вещь сомнительная. Поэтому не очень-то хочется тратить попусту время. Хотя сама по себе конкурсная система меня не страшит. Было несколько прецедентов: при честных правилах мы лучше многих - выигрываем легко.

- Часто бываете за границей?

- Да. Как всякий русский, я очень люблю ездить и сравнивать. Но езжу исключительно по делу - это строительные выставки и прочее, что связано со строительным бизнесом.

- Что особенно нравится в дальних краях?

- Очень люблю старую Европу, ее задворки - тихие сонные городки. Там встречаешься с совершенно замечательным явлением - провинциальной скукой: веками на одном и том же месте находится какой-то ресторанчик, веками в него заходят местные пенсионеры, чтобы поболтать и посмеяться за чашкой кофе или стаканчиком красного вина. И все здесь как-то по-хорошему скучно. Мне эта скука очень нравится: когда все уже сложилось, в этом все как-то просто живут и не надо ничего ломать и улучшать, никакой дурной суеты...

- Скука - как отдых?

- Нет. Как состоявшаяся жизнь. Если сравнивать, то есть, например, в Австрии такой спокойный городок Клагенфурт, и есть ничуть не скучный Шанхай в Китае, в котором в воздухе столько "электричества", что током пробивает. Настолько в нем кипит жажда жизни. И это не просто суета, а какая-то каждодневная борьба за место под солнцем, за новые технологии и пр. Все куда-то устремлено. Но в таком городе мне было бы тяжело жить.

- Владивосток не устраивает?

- Здесь, к сожалению, нет ни того ни другого. До нормальной европейской скуки мы не дожили, а пахать, стремиться к вектору - не привыкли, не любим. Общая тенденция -"выиграть" вместо "работать". Хотя я - "maid in Vladivostok" со всеми вытекающими свойствами, качествами и особенностями коренного жителя.

- Главная задача, которую ставите перед коллективом?

- Повышать планку. Быть всегда лучшими.

- Какое место в жизни занимают семья, друзья? В конце концов, есть ли какая-то личная жизнь?

- Все это есть. Семья стандартная - муж и двое детей. В прошлом году старшая, как и я в свое время, окончила с золотой медалью художественную школу. Младшую тоже вожу в подготовительную группу художественной школы и на бальные танцы. Свободного времени у них практически нет. Стараюсь, чтобы они постоянно занимались тем, что пригодится в будущем.

Ну а друзья - это в основном коллеги по работе и подруга в Москве - с письмами по е-mail. На других времени практически не остается.

- На отдых тоже?

- Это нужное - выкраиваем. Наши любимые семейные увлечения зимой - горные лыжи, летом - рыбалка и верховая езда, осенью - охота. На охоту я с мужем выезжаю с красками и кистями. Очень люблю рисовать пейзажи, для меня это лучший отдых. Картин уже много. Говорят, получается хорошо. И даже есть мысль сделать выставку...