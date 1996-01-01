"Золотые" дальневосточники

Принято считать, что Дальний Восток существенно отстает от процессов и явлений, происходящих на федеральном уровне. Отчасти так оно и есть. Однако сам по себе факт движения в федеральном фарватере очевиден. Одним из доказательств этого можно считать постепенную "социализацию" частного капитала.

И хотя экономика Дальнего Востока по-прежнему остается весьма закрытой - даже публичные компании не спешат обнародовать данные об итогах своей деятельности и тем более о своих акционерах, очевидный прогресс все же заметен. Все больше руководителей и собственников крупных компаний не боятся позиционировать себя как финансово состоятельных людей, определяющих приоритеты развития бизнеса и инвестирующих экономику региона. Именно поэтому "ДК" и начал работу над своим новым проектом - "Рейтингом самых состоятельных людей Дальнего Востока".

Заметим, что, представляя его нашим читателям, мы не настаиваем на 100-процентной точности и объективности (да, и возможно ли это?!), поскольку оценка в российских реалиях - проблема сложная. А еще, как известно, "деньги любят тишину", и многие весьма богатые люди, которые могли бы оказаться в представленном рейтинге, остались в тени. Таким образом, данный список - словно вершина айсберга, показавшаяся над плотными водами "финансового океана".

Этот "айсберг" возвышается благодаря требованиям законодательства о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, инвестиционными фондами и управляющими компаниями, публикациям отчетности кредитных учреждений и иной информации, а также, что можно только приветствовать, благодаря доброй воле людей бизнеса. Обобщив множество источников, мы увидели рейтинг состоятельных дальневосточников в таком виде. И готовы продолжить работу над проектом, естественно, получив доступ к новым источникам.

1-е место. Александр Кириличев - $120 млн

Место жительства - г. Находка, Приморский край

После завершения объединения двух государственных судоходных компаний - "Совкомфлот" и "Новошип" "Приморское морское пароходство" (ПМП и PRISCO), около 60% акций которого контролирует основатель компании, а ныне председатель совета директоров Александр КИРИЛИЧЕВ, станет третьим по величине пароходством России. Большая часть грузооборота ПМП приходится на самый привлекательный сектор морских перевозок - транспортировку нефтеналивных грузов.

В собственности компании находится 22 танкера дедвейтом 1025 тысяч тонн и 4 вспомогательных судна, что не много на фоне тех же "Совкомфлота" и "Новошипа". Однако "молодость" флота, его эффективное использование и ценность бренда PRISCO на мировом рынке позволяют ПМП генерировать куда более высокую выручку в расчете на одно судно, чем государственным пароходствам. Отчасти именно поэтому ПМП считается едва ли не единственной компанией мирового уровня на российском Дальнем Востоке.

Так же, как и в крупнейших пароходствах (в том числе и "Совкомфлот", и "Новошип"), большинство судов ПМП ходит под "удобным флагом", а на долю зарубежных дочек приходится две трети выручки компании. Холдинг участвует капиталом в "Приско Капитал банке", страховой компании "Защита Находка" и других.

2-е место. Лариса Белоброва - $48 млн

Место жительства - г. Владивосток

В 2001 году после избрания губернатором Приморского края Сергей ДАРЬКИН передал все активы своей супруге - примадонне Приморского краевого академического театра им. Горького Ларисе БЕЛОБРОВОЙ. Впрочем, на момент избрания этих активов было не так уж и много - около 35% акций рыбодобывающей компании "Ролиз" и еще нескольких небольших компаний.

За последние шесть лет набор семейных активов существенно расширился. Ларисе Белобровой принадлежат крупные пакеты акций двух куда более дорогих, чем "Ролиз", компаний - крупнейшего рыбодобывающего предприятия Дальнего Востока "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) и банка "Приморье". Особенно впечатляют итоги деятельности НБАМРа. В последние годы база флота стабильно входит в число самых рентабельных компаний на российском Дальнем Востоке. Только за три года - с 2004 по 2006 - чистая прибыль НБАМРа превысила $60 млн.

Впрочем, как и положено супруге губернатора, основное внимание Лариса Белоброва уделяет не бизнесу, а социальным и благотворительным проектам. Крупнейшим из них стал международный кинофестиваль PAСIFIC MERIDIAN, неформальным куратором которого она считается.

3-е место. Виктор Лопатюк - $45 млн

Место жительства - США

Виктор ЛОПАТЮК возглавлял Артель старателей "Амур" более 25 лет и лишь в конце 2006 года объявил о сложении полномочий генерального директора компании, как было объявлено, по состоянию здоровья. Желающих приобрести контрольный пакет артели всегда было немало. За последние пять лет интерес к компании проявляли и Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, контролирующий одну из крупнейших золотодобывающих компаний Дальнего Востока "Корякгеолдобыча", и "Полюс золото", и АЛРОСА, и "Русский уголь". Тем более артель давно стала холдингом - с торговыми сетями, привлекательной недвижимостью.

После ухода Виктора Лопатюка в отставку в борьбе за контроль над артелью и ее дочерними компаниями сошлись подразделение "Группы Альянс" - "Альянс-Пром" и структуры, близкие к "Альфа-групп". Победу одержала "Группа Альянс", имевшая куда больший опыт работы в Хабаровском крае. Сам же Виктор Лопатюк, передавший свой пакет "Альфа-групп", оказался "невъездным". После отъезда в США в отношении него было возбуждено уголовное дело. По мнению прокуратуры Хабаровского края, Виктор Лопатюк допускал нецелевое расходование средств артели.

4-е место. Владимир Христов - $37 млн

Место жительства - г. Магадан, г. Сусуман (Магаданская область)

Конец 90-х годов прошлого века был не самым удачным для одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока - ОАО "Сусуманский ГОК "Сусуманзолото", однако основной акционер компании Владимир ХРИСТОВ не захотел продавать свой пакет. Как оказалось, он был прав. Резкий рост цен золота на мировом рынке в разы повысил стоимость "Сусуманзолота", которому, в отличие от большинства других российских компаний, удается не только поддерживать, но даже увеличивать объемы добычи.

На фоне высоких цен на драгметаллы "Сусуманзолото" - весьма привлекательный актив для ведущих игроков. В 2005-2006 годах акционерам компании удалось отбить попытки недружественного поглощения, не допустив масштабной скупки акций у мелких акционеров, а в нынешнем году они решили сделать еще один серьезный шаг в данном направлении. После обмена привилегированных акций "Сусуманзолота" на обыкновенные Владимир Христов смог укрепить свой контроль над компанией. У потенциальных покупателей останется только одна возможность приобрести предприятие - заплатить за него рыночную или близкую к рыночной цену.

5-е место. Геннадий Лысак - $35 млн

Место жительства - г. Владивосток

Геннадий ЛЫСАК долгое время считался самым влиятельным бизнесменом Приморского края. Являясь бессменным депутатом Законодательного Собрания края, он стал инициатором строительства Приморской промышленно-торговой зоны на границе с Китаем у Гродеково. Однако завершить проект ему не удалось. В прошлом году он попал под надзор правоохранителей в связи с задержкой крупной партии контрабандного груза.

Первым ударом по нему стала шумная отставка трех российских сенаторов, среди которых оказался и младший партнер Геннадия Ивановича - Игорь ИВАНОВ. Затем в дело вступили следственные бригады Генпрокуратуры, которые провели несколько проверок в Приморском крае. Их итогом стали уголовные дела, заведенные в отношении людей из структур, близких к Геннадию Лысаку. Сегодня предприниматель находится за границей на лечении после операции. Официально обвинений ему не предъявлено, но шансы, что по возвращении его спасет депутатский иммунитет, не велики.

По неофициальным источникам, Геннадий Лысак, которому принадлежали пакеты акций в АКБ "Приморье", холдинге "Владхлеб", двух рыбодобывающих компаниях - ТУРНИФ и "Интрарос", а также недвижимость в городе Владивостоке, пытается продать и передать доверенным людям свои горячие активы.

6-е место. Борис Постовалов - $30 млн

Место жительства - г. Уссурийск, Приморский край

Борис ПОСТОВАЛОВ - главный акционер и президент группы компаний "В-Лазер", основной бизнес которой сосредоточен в розничной торговле. Под брендом "В-Лазер" работает более 100 магазинов, торгующих бытовой техникой, несколько продовольственных супер-маркетов, а также несколько сопутствующих бизнесов.

Однако назвать "В-Лазер" хотя бы холдингом можно с очень большой натяжкой. Еще несколько лет назад как таковой компании "В-Лазер" не существовало - вместо нее под общей вывеской работали десятки ИЧП, зарегистрированных в основном на родственников Бориса Постовалова, что позволяло эффективно оптимизировать налогообложение. И хотя в последние годы произошли перемены - ООО "В-Лазер" вошло в число крупнейших компаний Дальнего Востока, львиная доля общей выручки по-прежнему аккумулируется на формально никак не связанных с ней компаниях и ЧП.

В ближайшие пять лет ситуация вряд ли изменится, поскольку компании, находящиеся под контролем Бориса Постовалова, смогли решить одну из главных проблем оптимизации - проблему привлечения ресурсов для дальнейшего развития. Из-за нехватки "качественных" заемщиков на Дальнем Востоке банки готовы мириться с непрозрачной структурой собственности "В-Лазера" и кредитовать группу.

7-8-е места. Игорь Пушкарев - $27 млн

Место жительства - г. Москва

Предпринимательскую карьеру Игорь ПУШКАРЕВ начал еще со студенческой скамьи, добившись значительных успехов в одном из самых перспективных видов бизнеса середины 90-х годов прошлого века - импорте продуктов из Южной Кореи на российский Дальний Восток. К концу учебы он уже был исполнительным директором и совладельцем АОЗТ "Пусан", считавшимся крупнейшим игроком на корейском направлении. Однако резкая девальвация российского рубля после августовского кризиса 1998 года практически уничтожила этот бизнес.

Дальнейшая карьера Игоря Пушкарева была тесно связана с инвестиционной компанией Baring Vostok, выкупившей контрольный пакет акций вначале ОАО "Спасскцемент", затем ОАО "Теплоозерский цемкомбинат" у "Альфа-цемент" и отдавшей их в управление концерну "Парк Групп", 70% акций которого принадлежит Игорю Пушкареву. Спустя несколько лет "Парк Групп" начал постепенно выкупать находящиеся в собственности Baring Vostok акции, попутно установив контроль над целым рядом других предприятий, занимающихся производством строительных материалов.

Неменее стремительной была и политическая карьера Игоря Пушкарева. В 2000 году, будучи генеральным директором "Спасскцемента", он был избран депутатом городского совета Спасска-Дальнего, спустя два года стал депутатом и вице-спикером Законодательного Собрания Приморского края, а затем самым молодым российским сенатором.

7-8-е места. Александр Верховский - $27 млн

Место жительства - г. Курильск, Сахалинская область

До прихода в бизнес в 1991 году Александр ВЕРХОВСКИЙ окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище и 12 лет прослужил в Советской Армии. Службу завершил на Курилах, где так и остался. На "гражданке" он основал ООО "Гидрострой", впоследствии преобразованное в закрытое акционерное общество.

За 15 лет работы в бизнесе отставной подполковник Александр Верховский создал одну из крупнейших компаний Сахалинской области.

В сферу интересов ЗАО "Гидрострой" входит строительство, рыбодобыча и рыбообработка, а также разведение рыбы лососевых пород. В народе его называют хозяином острова Итуруп, все благополучие которого в последние годы тесно связано с "Гидростроем". В состав ЗАО "Гидрострой", которое, по сути, является крупной холдинговой компанией, входят четыре береговых рыбоперерабатывающих завода (три - на о. Итуруп, один - на о.Шикотан), собственный рыболовецкий и транспортный флот, два рыбоводных завода, мощное строительное подразделение, ориентированное на возведение портовых сооружений. Именно "Гидрострой" сдал в эксплуатацию первый на Курилах капитальный грузовой причал, способный обрабатывать океанские грузопассажирские суда водоизмещением до 3 тыс. тонн в бухте Оля на Итурупе, вложив в его создание собственные средства. В 2006 году там же введен в строй самый крупный на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающий комплекс "Рейдово".

9-10-е места. Денис Павлов и Сергей Хе - по $26 млн

Место жительства - неизвестно.

Денис ПАВЛОВ и Сергей ХЕ считались младшими партнерами известного приморского предпринимателя Геннадия Лысака (№4). Однако в последние годы об этом можно было говорить с большим количеством оговорок. Почти во всех совместных активах - АКБ "Приморье", рыбодобывающие компании "ТУРНИФ" и "Интрарос" - каждому из них принадлежали почти такие же пакеты акций, как и Геннадию Лысаку. Еще несколько лет - и Денис Павлов, и Сергей Хе смогли бы обогнать своего старшего партнера по величине личного состояния. Но этому, по всей видимости, не суждено случиться. Павлов и Хе оказались под настоящим прессом со стороны Генпрокуратуры в связи с задержанием крупной партии контрабандного груза. Они были вынуждены срочно покинуть Россию и начать распродажу принадлежащих им активов, которые наверняка ушли со значительным дисконтом к рыночной стоимости.

11-12-е места. Андрей Шляховой - $25 млн

Место жительства - г. Хабаровск

Коренной хабаровчанин Андрей ШЛЯХОВОЙ стоял у истоков КБ "Далькомбанк", в 1989 году возглавил совет директоров, а в 90-м стал первым и бессменным его президентом. К тому времени за его плечами были факультет "Бухгалтерский учет и анализ финансовой деятельности" Хабаровского института народного хозяйства и преподавательская работа в этом же вузе.

Сегодня эксперты вносят Далькомбанк в число уникальных, поскольку теперь это старейший коммерческий банк не только в регионе, но и в стране - государственная лицензия номер 84. Многих банков, которые первыми в России окунулись в рыночные отношения, давно уже нет. "Далькомбанк" же стремительно развивается, увеличивая капитал и расширяя сферу своего влияния. На сегодняшний день у банка более 60 точек обслуживания по всему Дальнему Востоку и Сибири. И Андрей Шляховой владеет достаточно крупным пакетом акций этого кредитного учреждения.

11-12-е места. Олег Кожемяко - $25 млн

Место жительства - г. Москва

И бизнес, и политическая карьера Олега КОЖЕМЯКО связаны с Приморским краем и Дальним Востоком. Он с нуля создал торговую компанию "АРГО-1", которая занималась вначале торговлей, а затем и производством соков и алкоголя. Имея в 90-х годах прошлого века неплохие взаимоотношения с губернатором Приморья Евгением НАЗДРАТЕНКО, он смог установить контроль над одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий края - Преображенской базой тралового флота.

Однако после смены власти в Приморье у Олега Кожемяко не сложились взаимоотношения с новым главой региона. Именно Олег Кожемяко мог стать главной альтернативой Сергею Дарькину на следующих губернаторских выборах (которые, как известно, были упразднены). Впрочем, главой региона Олег Кожемяко все же стал - не Приморского края, а Корякского автономного округа, который привлек его, очевидно, большими рыбными запасами. Долгое время именно он считался главным кандидатом на пост губернатора объединенного Камчатского края. Но пока шли объединительные процедуры, полпред президента в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ, не скрывавший своих симпатий к Кожемяко, перешел на новое место работы в Москву.

"Вояж в Корякию" все же можно занести Олегу Кожемяко в актив. Будучи губернатором, он смог окончательно закрепить контроль над несколькими рыбодобывающими предприятиями округа. Особенно ценные приобретения - заводы, занимающиеся обработкой одной из самых дорогих пород красной рыбы - нерки.

13-15-е места. Де Ен Тяк, Василий Полукаров и Игорь Евтушок - по $23 млн

Место жительства - г. Петропавловск-Камчатский

Несколько лет назад партнеры наделали немало шума в Камчатской области. Контролируя небольшое рыбодобывающее предприятие ООО "Поллукс", Де Ен ТЯК, Василий ПОЛУКАРОВ и Игорь ЕВТУШОК смогли купить более 60% крупнейшей компании региона - ОАО "Океанрыбфлот". В какую сумму обошлась покупка - неизвестно.

Ходили слухи, что за сделкой стоит китайский капитал, однако новые акционеры "Океанрыбфлота" всячески отвергали этот факт. По их версии, для совершения сделки были привлечены "московские" деньги. Инвестором выступил акционер Валерий ПОНОМАРЕВ, основной бизнес которого - производство автомобильных номерных знаков.

Одним только "Океанрыбфлотом" амбиции трех камчадалов и москвича, владеющих примерно по 24% акций компании, не закончились. В 2006 году они готовили мега-сделку. Планируя привлечь кредит в $200 млн у исландского банка Landsbanki, партнеры хотели выкупить акции двух приморских компаний - НБАМР и "Ролиз". Но по неизвестным причинам сделка сорвалась.

16-17-е места. Александр Иванчей - $21 млн.

Место жительства - г. Петропавловск-Камчатский

Карьера генерального директора ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" Александра ИВАНЧЕЯ во многом типичная для руководителей морского предприятия его поколения. После окончания Дальневосточного высшего инженерно-морского училища им. Г.И. Невельского по распределению он прибыл в Петропавловск-Камчатский морской торговый порт. Здесь он прошел путь от сменного заместителя начальника склада до генерального директора. Последний пост занимает более семи лет.

В сферу бизнес-интересов Александра Иванчея входят строительство, туризм, продажа питьевой воды и т. д. В последние годы камчатский предприниматель тесно сотрудничал и делил влияние в ряде акционерных обществ полуострова с крупным бизнесменом БЕЛАНОМ, который инвестировал значительные средства в развитие проектов на Камчатке, в том числе в туристическую компанию "БелКамтур". Однако год назад местные газеты разразились скандальными материалами, скажем так, о не совсем заладившихся отношениях двух собственников. Точка во взаимных претензиях пока не поставлена. Александр Иванчей является депутатом Совета народных депутатов Камчатской области второго и третьего созывов. Будучи человеком состоятельным, он оказывает благотворительную помощь, активно поддерживает камчатский спорт.

16-17-е места. Михаил Котов - $21 млн

Место жительства - г. Магадан

Известный в Магаданской области бизнесмен, депутат Магаданской областной думы Михаил КОТОВ контролирует крупные рыболовецкие компании ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" и ООО "Маг-СИ-Интернешнл", которые входят в группу компаний "Морской волк". Как признавался Михаил Котов СМИ, в его жизни не было резких взлетов и больших падений, но одно событие он все же выделяет особо: решающую роль в карьере сыграли встреча с иностранными партнерами в США и подписание соглашения о совместной работе в области рыболовства. В настоящее время в составе подконтрольных Котову компаний - современный высокопроизводительный флот крупно-, среднетоннажных и маломерных судов прибрежного лова, береговые цеха и рыбоперерабатывающие заводы.

Не замыкаясь только на рыбном промысле, "Морской волк" является учредителем туристической компании Крайнего Северо-Востока "Адмирал-Тур". Компания имеет торговую базу в Москве с 1500-тонным холодильником.

18-19-е места. Джамбулат Текиев - $20 млн.

Место жительства - г. Владивосток

Джамбулат ТЕКИЕВ хорошо известен своим умением договариваться и находить нужный подход к людям. Однако несколько лет назад его бизнес- и политические интересы пересеклись с интересами Руслана КОНДРАТОВА, который, имея обширные связи в органах власти, в принципе, не хотел договариваться. Полем боя двух предпринимателей стал Хасанский район, львиную долю экономики которого - от торговли до промышленности - контролировал Джамбулат Текиев. Несмотря на то, что против Джамбулата Текиева "играло" почти все окружение губернатора Приморского края, он смог отстоять свои позиции. Оказалось, что у него так много не связанных друг с другом активов, что нанести значительный ущерб всем практически невозможно. Завершившийся вничью открытый конфликт Джамбулата Текиева с приморским "белым домом" окончательно укрепил за ним статус "хозяина" приграничного Хасанского района.

Есть у Джамбулата Текиева свои активы и в городе Владивостоке. Ему принадлежит Примтеркомбанк и большое количество объектов недвижимости в столице Приморья.

18-19-е места. Василий Усольцев - $20 млн

Место жительства - г. Москва

До последнего времени нынешний депутат Государственной Думы РФ Василий УСОЛЬЦЕВ жил в г. Дальнегорске. Говорить о нем, одном из совладельцев ООО "Дальневосточная мануфактура", как о промышленнике стали после покупки ОАО "Свинцовый завод". Сегодня он контролирует перспективные, но в то же время проблемные активы, объединенные под управлением Горно-металлургического комбината "Дальполиметалл" (г. Дальнегорск, Приморский край). Сырьевой бум, охвативший и мировой, и российский рынки, позволил "Дальполиметаллу" выйти из кризиса и нарастить производство. Однако ему все еще очень далеко до объемов 1991 года, когда на мощностях предприятия добывалось и перерабатывалось в два раза больше руды цветных металлов, чем сейчас. "Дальполиметалл" добывает сегодня цинк, свинец, серебро и редкие металлы.

Сам Василий Усольцев уже отошел от оперативного управления "Дальполиметаллом". В 2003 году он был избран депутатом Госдумы РФ по Арсеньевскому одномандатному округу. И за минувшие четыре года Василий Усольцев смог значительно нарастить свой политический вес. Став заместителем председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока, он оказался самым влиятельным из независимых от краевых властей "единороссов" в Приморье и смог обеспечить себе почти гарантированное попадание в новый состав Госдумы РФ.

20-21-е места. Михаил Робканов, Вячеслав Перцев - $19 млн

Место жительства - г. Владивосток

Возглавив в 1985 году Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), Михаил РОБКАНОВ на протяжении 15 лет успешно воплощал в жизнь модель социально ответственного бизнеса. Работники порта не только имели высокую заработную плату и обширные социальные гарантии, но и были акционерами компании. Именно это чуть было не сыграло злую шутку с менеджментом порта, владевшим в конце 90-х годов лишь около 20% акций порта, но, казалось, контролировавших контрольный пакет.

Бросок крупнейших российских металлургических комбинатов на восток привел к активной скупке акций приморских портов. ВМТП попал в сферу интересов Магнитогорского металлургического комбината (ММК), скупившего около 30% акций порта. Именно тогда на первый план вышел Вячеслав ПЕРЦЕВ, занимавший на тот момент должность заместителя генерального директора ВМТП. Он смог выстроить ровные взаимоотношения с ММК, позволившие избежать противостояния акционеров.

Летом 2007 года, спустя 15 месяцев после передачи полномочий главы компании от Михаила Робканова к Вячеславу Перцеву, менеджмент порта вновь смог вплотную подойти к установлению контроля над ВМТП. ЗАО "Порт-Актив", в котором по неофициальной информации Михаилу Робканову и Вячеславу Перцеву принадлежит по 23-25%, является одним из двух акционеров (на паритетных началах с ДВМП) ООО "М-Порт", совместной компании, которой принадлежит контрольный пакет акций ВМТП.

22-24-е места. Сергей Власов - $18 млн

Место жительства - г. Хабаровск

Председателя правления Восточного экспресс банка Сергея ВЛАСОВА можно считать самым успешным банковским менеджером на Дальнем Востоке. За последние восемь лет он смог вывести в лидеры рынка сразу два банка.

До прихода в Восточный экспресс банк Сергей Власов возглавлял банк "Дальневосточное ОВК", в котором были собраны дальневосточные активы обанкротившегося "СБС-Агро" (первое название "Дальневосточного ОВК" - Конэкагропромбанк). До 2002 года "Дальневосточное ОВК" не входило даже в десятку крупнейших на Дальнем Востоке, однако всего за два года, захватив более 40% рынка потребительского кредитования, стало вторым по величине активов и собственного капитала.

После продажи "Дальневосточного ОВК" Росбанку Сергей Власов покинул банк и возглавил скромный на тот момент Дальвнешторгбанк, не входивший даже в двадцатку крупнейших на Дальнем Востоке. Но, сменив название на "Восточный экспресс банк", банк под руководством Сергея Власова показал фантастическую динамику. Активы выросли более чем в три раза, позволив Восточному экспресс банку войти в пятерку крупнейших на Дальнем Востоке. При этом рентабельность собственного капитала банка, в котором Сергею Власову принадлежит 19,45% акций, стабильно превышает необычайно высокие для любой кредитной организации 40%.

22-24-е места. Дмитрий Яровой - $18 млн

Место жительства - г. Владивосток

Председатель правления ПримСоцБанка Дмитрий ЯРОВОЙ смог одним из первых на Дальнем Востоке воплотить в жизнь едва ли не идеальный вариант развития российского банка - продать миноритарный пакет акций стратегическому инвестору, который не будет вмешиваться в управление, но в то же время сможет обеспечить банк дешевыми кредитными ресурсами. Летом нынешнего года 25% ПримСоцБанка купили ЕБРР и Международная финансовая корпорация (МФК).

ПримСоцБанк был оценен не слишком дорого, но и не слишком дешево - премия к собственному капиталу банка составила около 80%. Впрочем, даже этого хватило для того, чтобы сделать Дмитрия Ярового, которому вместе с сыном принадлежит 35% банка, долларовым миллионером. В ближайшие годы его состояние будет только расти. Благодаря партнерству с ЕБРР и МФК, ПримСоцБанк сможет получить то, что в большинстве случае остается недоступным для региональных банков, - доступ к дешевым, по российским меркам, западным деньгам. Поэтому если ПримСоцБанк продолжит успешно развивать розничный бизнес, то он имеет все шансы на долгие годы закрепиться в числе самым рентабельных дальневосточных банков.

22-24-е места. Валерий Воробьев - $18 млн

Место жительства - г. Петропавловск-Камчатский

Валерий ВОРОБЬЕВ генеральный директор ЗАО "АКРОС", которое является второй по величине камчатской рыбодобывающей компанией.

Его карьера также во многом типична для "рыбных генералов" Дальнего Востока: после окончания владивостокского Дальрыбвтуза попал в рыболовецкий колхоз "Ударник". Начал с должности тралового мастера и довольно быстро стал начальником Управления промыслового флота. В 1990 году предприятие акционировали и преобразовали в АОЗТ "Акрос", контроль над которым оказался у топ-менеджмента во главе с Воробьевым.

Нетипичным оказалось другое - то, каким образом "Акрос" смог получить рыболовные суда, что называется с иголочки. "Голубые Супера", построенные по заказу и под гарантии российского государства, в смутные времена акционирования плавно перешли во владение камчатской компании. Вопрос о возврате кредита повис и уже десяток лет остается открытым. Воробьева считают талантливым руководителем, ему удалось провести компанию через многие шторма, в том числе и политического толка. Известно, что у него сразу же не сложились отношения с бывшим губернатором Камчатской области Михаилом МАШКОВЦЕВЫМ. Противостояние обернулось для компании потерей значительного количества квот на вылов биоресурсов.

25-26-е места. Владимир Щербаков - $17 млн

Место жительства - пос. Пластун, Приморский край

Шесть-семь лет назад, когда процесс формирования действительно крупного капитала еще только начинался, Владимир ЩЕРБАКОВ считался самым богатым человеком на российском Дальнем Востоке. Сам генеральный директор и акционер ОАО "Тернейлес" - головной компании крупнейшего в Приморском крае лесопромышленного холдинга - всячески открещивался от таких утверждений, называя все оценки своего состояния сильно завышенными. Как показало время, Владимир Щербаков во многом был прав.

В начале 2007 года "Тернейлес" наконец-то получил рыночную оценку. Представители японского капитала среди акционеров компании - Sumitomo Сorporation - увеличили свою долю на 10,02%, заплатив за них достаточно скромные $2,51 млн. Иными словами, вся компания была оценена лишь в $25 млн. Поэтому даже с учетом всех остальных активов состояние Владимира Щербакова, владеющего 30% акциями "Тернейлеса", не превышает $17 млн. Зато 35% вырубаемой древесины уже перерабатывается на современнейших заводах холдинга. А сегодня приняты проекты строительства еще двух заводов.

Проводя почти все рабочее и свободное время в одном из самых "диких" районов Приморского края - Тернейском, Владимир Щербаков имеет то, что не могут позволить себе многие влиятельные бизнесмены, проживающие в крупных городах. Например, самые совершенные на Дальнем Востоке и в Сибири поля для гольфа, построенные в окрестностях резиденции "Тернейлеса" в поселке Пластун. Почти по международному стандарту.

25-26-е места. Михаил Мулляр - $17 млн

Место жительства - г. Петропавловск-Камчатский

Михаил МУЛЛЯР - заместитель генерального директора ЗАО "Акрос" по добыче и флоту. Об этом предприятии мы говорили, рассказывая о Валерии Воробьеве (22-24-е места). На "капитанский мостик" одного из крупнейших рыболовецких предприятий Камчатки Мулляр взошел вместе с Воробьевым в 1989 году. До этого работал в море, был капитаном-наставником, заместителем секретаря парткома. В ходе акционирования колхоза "Ударник" вместе с другими топ-менеджерами оказался в числе крупнейших акционеров. Сегодня, по некоторым данным, владеет до 50% ЗАО "Акрос".

27-е место. Дмитрий Иванов - $16 млн

Место жительства - г. Владивосток

Дмитрий ИВАНОВ, генеральный директор и крупнейший акционер строительной компании "Динас", отвечает не только за решение стратегических вопросов и оперативное управление, но и является самым эффективным девелопером в Приморье, работающим с ВИП-клиентами - крупнейшими чиновниками и бизнесменами Приморского края. Собственно, "Динас" и становится девелопером.

Сама инвестиционно-строительная компания "Динас" уже давно утвердилась в качестве лидера на рынке строительства элитного жилья и бизнес-помещений высокого класса Владивостока.

В последние годы "Динас" начал играть все более значительную роль на рынке аренды коммерческой недвижимости. Ожидается, что после завершения текущих проектов строительства офисных центров компания и в данном секторе рынка станет лидером.

28-29-е места. Андрей Кулешов - $15 млн

Место жительства - г. Хабаровск

Информации о хабаровчанине Андрее КУЛЕШОВЕ в СМИ оказалось совсем немного. За исключением того, что он - член правления ОАО "Далькомбанк" и является "правой рукой" президента Андрея Шляховского (11-12 места) в качестве главного бухгалтера банка. Именно он вместе с президентом подписывает ежеквартально публикуемую отчетность кредитного учреждения.

28-29-е места. Александр Маляренко - $15 млн

Место жительства - г. Владивосток

Александра МАЛЯРЕНКО можно с полным основанием назвать "мастером на все руки" в финансовой сфере. В его послужном списке и управление финансовыми потоками рыбодобывающей компании "Ролиз", и участие в создании первого в Приморском крае топливного баланса для нужд ЖКХ, и сделка по приобретению крупнейшей рыбодобывающей компании Дальнего Востока - НБАМР. Секрет этих перевоплощений прост. Более 15 лет Александр Маляренко является партнером по бизнесу губернатора Приморского края Сергея Дарькина, принимая самое непосредственное участие во всех его проектах. Главный итог этого участия - пакеты акций в основных проектах приморского губернатора: АКБ "Приморье", "Ролиз" и НБАМР.

Долгое время Александр Маляренко занимался в основном финансами, но в последние годы существенно расширил сферу своих интересов, переключившись на решение стратегических вопросов. Его нынешние должности - директор по стратегическому развитию НБАМРа и директор по инвестиционным программам консалтинговой компании "ИВЭНТ" - говорят сами за себя.

30-31-е места. Галуст Ахоян - $14 млн

Место жительства - г. Владивосток

Во всех своих начинаниях Галуст АХОЯН привык становиться первым или одним из первых. В 1983 году он окончил Владивостокский государственный медицинский институт с отличием и несколько лет работал хирургом в краевой физиотерапевтической больнице, говорят, талантливым. В 1988 году Ахоян создал одну из первых в Приморском крае частную компанию, занимающуюся строительством и реконструкцией зданий, - "Центр-Строй".

В конце 90-х годов прошлого века, когда страна только оправлялась от последствий августовского кризиса, Галуст Ахоян активно скупал дешевую недвижимость в центре Владивостока и перепрофилировал ее под торговые центры. С тех пор сдача площадей в аренду стала его основным бизнесом. Еще несколько лет назад Галуст контролировал около 70% всех торговых площадей в центре Владивостока, но активизация деятельности конкурентов, сдавших в эксплуатацию новые объекты, значительно уменьшила эту долю.

30-31-е места. Дмитрий Повзнер - $14 млн

Место жительства - г. Петропавловск-Камчатский

Дмитрий ПОВЗНЕР - один из крупнейших банкиров Камчатского края. Он является президентом ОАО "Камчаткомагропромбанк", созданного в 1990 году на базе Камчатского областного управления Агропромбанка и лидирующего сегодня на Камчатке по активам, размеру собственного капитала и по клиентской базе.

Кроме того, г-н Повзнер контролирует "Пико-банк", являющийся дочерним банком ОАО "Камчаткомагропромбанк", а также Камчатбизнесбанк, контрольный пакет которого приобретен недавно. По мнению экспертов, последний привлек внимание "Камчаткомагропромбанка" не только ресурсной и клиентской базой, но и хорошим собственным зданием.

Несколько лет назад камчатский банкир с большим энтузиазмом занялся политикой, став лидером местного отделения "Единой России" и по большому счету его кошельком. Говорят, что у Дмитрия Борисовича были амбиции получить кресло в Государственной Думе. Сам он утверждал, что занимается политикой исключительно для того, чтобы на Камчатке можно было нормально работать и у полуострова появились внятные экономические перспективы. Однако в последнее время Повзнер из политической игры вышел.

32-34-е места. Фалида Габбасова - $13 млн

Место жительства - г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

Создав в 1993 году торговое предприятия "Айгуль", Фалида ГАББАСОВА смогла за 14 лет сделать его крупнейшим не только в Нерюнгри, но и во всей Якутии. Стратегию развития компании можно охарактеризовать, как "специализированная всеядность". "Айгуль" занимается всеми возможными видами деятельности, но только в одном секторе экономики - торговле и сфере услуг.

Компания одновременно является крупнейшим игроком и на розничном, и на оптовом рынках Нерюнги, работая со всеми видами товаров: от продуктов питания и алкоголя до бытовой техники и парфюмерии. В общей сложности через "Айгуль" проходит едва ли не половина всего продовольствия, потребляемого в Нерюнгри. В собственности компании также находятся обширные складские мощности, колбасный цех, сеть точек общественного питания и ресторан №1 в Нерюнгри - "Престиж".

32-34-е места. Николай Кран - $13 млн

Место жительства - г. Южно-Сахалинск

Николай КРАН известен на Сахалине как президент ООО "Морские порты Сахалина", а также как депутат Сахалинской областной думы четвертого созыва. На острове он живет с 1984 года, когда после окончания Киевского института инженеров гражданской авиации приехал инженером на Южно-Сахалинское авиапредприятие. Рыночные перипетии привели бывшего авиатора и работника горкома в морской транспорт, где опыт инженерной и организаторской работы оказался как нельзя кстати и принес свои плоды.

Сегодня Николай Кран контролирует, скажем так, финансово-промышленную группу, в которую входят Холмский и Корсаковский морские торговые порты (объединены ООО "Морские порты Сахалина"), компания "Забота", трастовая компания "Гарант Центр". С недавнего времени ООО "Морские порты Сахалина" является основным акционером (более 90%) сахалинского банка "Тихоокеанский Внешторгбанк".

35-36-е места. Юрий Степанченко - $12 млн

Место жительства - г. Владивосток

Все последние годы бизнес Юрия СТЕПАНЧЕНКО демонстрировал впечатляющие темпы роста. Поговаривают, что этому способствовали дружеские взаимоотношения предпринимателя и депутата Законодательного собрания Приморского края с губернатором Сергеем Дарькиным. Принадлежащая Юрию Степанченко компания "ДВ стройсвязькомплекс", владеющая базами стройиндустрии, всего за четыре года стала одним из лидеров на строительном рынке края. В 2003 году его компания "ДВ стройсвязькомплекс" стала генеральным подрядчиком строительства домов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, в том числе в рамках программы "Квартира - молодой семье".

Самый крупный проект "ДВ стройсвязькомплекса" - строительство жилого комплекса "Лесной квартал", который стал фактически единственным проектом комплексной застройки во Владивостоке. Свои строительные проекты у компании есть и в других города Приморского края - Уссурийске, Артеме и Находке.

Примерно год назад у Юрия Степанченко появились активы и в гостиничном бизнесе. В ноябре 2006 года ДВМП продало близким к нему структурам 69% акций одной из старейших гостиниц Владивостока - "Версаль".

35-36-е места. Станислав Ермоленко - $12 млн

Место жительства - г. Владивосток

Бизнес-партнер Игоря Пушкарева (№6) уже десять лет занимает должность президента концерна "Парк Групп", в котором самому Станиславу ЕРМОЛЕНКО принадлежит 30% акций. За эти годы "Парк Групп" превратился в крупнейшую холдинговую структуру Дальнего Востока, управляющую "Спасскцементом", Теплоозерским цементным заводом (через УК "Восток-цемент") и еще несколькими предприятиями, производящими строительные материалы.

Почти все компании, контролируемые "Парк Групп", имеют большой потенциал. К примеру, загрузив производственные мощности "Спасскцемента", владельцы разморозили активы старого Спасского цемзавода. И в будущем ситуация складывается явно в пользу приморской стройиндустрии. Реализация в регионе крупных инфраструктурных проектов, потребует резкого роста производства строительных материалов на Дальнем Востоке, а значит, и повысит в цене активы, находящие под управлением "Парк Групп".

То, что стало очевидным сегодня, Ермоленко, похоже, знал еще несколько лет назад. Во многом именно из-за него "Парк Групп" решил выйти из непрофильных для себя проектов в рыбной промышленности и судоремонте и сконцентрироваться на производстве строительных материалов.

37-е место. Анатолий Филиппов - $11 млн

Место жительства - г. Южно-Сахалинск

В рыбный бизнес выпускник Иркутского политехнического института и преподаватель Анатолий ФИЛИППОВ пришел случайно. Учительской зарплаты не хватало для семьи из 4-х человек, и, чтобы подработать, Филиппов летом с несколькими друзьями отправлялся на путину. Окончательное решение покончить с преподаванием пришло в 1990 году, когда друзья основали рыбодобывающую компанию "Тунайча". В 1995 году было создано российско-американское СП "Тунайча-Уордс Коув".

Сегодня, когда за плечами остались проблемы с возвращением кредитов и расставание с друзьями по бизнесу, это, по сути, семейное предприятие, в котором заняты жена и дети: управлять флотом стал старший сын, финансами - младший. Теперь рыбопромышленное предприятие ООО "Компания "Тунайча", расположенное на берегу залива Мордвинова на юго-востоке острова Сахалин, имеет собственный флот, состоящий из десятка судов, несколько рыбоперерабатывающих цехов, холодильники и консервный завод, который ежегодно производит более 10 тысяч тонн рыбных и морских деликатесов.

В СМИ Анатолий Филиппов упоминается также как единственный из сахалинских бизнесменов, который в 2000 году угощал икрой президента ПУТИНА и не попросил ничего взамен. Точнее, сказал, что нужны хорошие законы. Среди тех, кто в свое время поддерживал Филиппова, упоминается и бывший губернатор Сахалинской области Игорь ФАРХУТДИНОВ.

38-е место. Руслан Кондратов - $11 млн

Место жительства - г. Владивосток

Карьера депутата Законодательного собрания Приморского края Руслана КОНДРАТОВА не очень типична для крупных бизнесменов Дальнего Востока. Дело в том, что на становление его бизнеса "поработала" хорошая наследственность. Его отец Виктор Кондратов в середине 90-х гг. XX века возглавлял краевое Управление ФСБ и был представителем Президента РФ в регионе.

По мнению экспертов, не без помощи "административного ресурса", компания Руслана Кондратова "Акваресурсы" смогла добиться необычайно выгодных условий сотрудничества с руководством некогда крупнейшего рыбодобывающего предприятия России - ХК "Дальморепродукт".

Затем Руслан Кондратов и его бизнес-партнер Дмитрий ДРЕМЛЮГА стали основными инициаторами банкротства "Дальморепродукта" и шаг за шагом установили над компанией полный контроль. Еще одним приобретением партнеров стал рыболовецкий колхоз "Огни Востока", входящий в десятку крупнейших рыбодобывающих компаний Приморского края.

39-40-е места. Сергей Передрий - $10 млн

Место жительства - г. Владивосток

Сергея ПЕРЕДРИЯ можно охарактеризовать двумя словами - "опытный хозяйственник". До 2001 года он отвечал за снабжение судов рыбодобывающей компании "Ролиз", а затем ушел в администрацию Приморского края.

Сергей Дарькин так сильно хотел видеть Сергея Передрия на посту вице-губернатора куратором самой проблемной сферы - жилищно-коммунального хозяйства, что даже пошел на игнорирование протеста приморской прокуратуры. Дело в том, что на момент своего назначения Сергей Передрий не имел высшего образования.

Однако спустя пять лет после прихода в администрацию Приморского края Сергей Передрий все-таки оставил свою должность. По неофициальным данным, прокуратура вновь предъявила претензии к его деятельности, но на этот раз по куда более серьезным вопросам, связанным с приобретением топлива для нужд ЖКХ.

После ухода из краевой администрации Сергей Передрий стал президентом УК "НБАМР", управляющей сразу двумя рыбодобывающими компаниями - НБАМР и "Ролиз". Именно в них, а также в АКБ "Приморье" Сергею Передрию принадлежат небольшие пакеты акций.

39-40-е места. Юрий Игнатенко - $10 млн

Место жительства - г. Владивосток

Юрий ИГНАТЕНКО смог сделать практически невозможное - создать в абсолютно неприспособленном для этого месте самый фешенебельный торговый центр Владивостока, названный в честь создателя, - "Игнат". Дело в том, что напротив центра, собравшего под своей крышей бренды премиум-класса, расположены развалившиеся частные дома, из дворов которых по утрам доносятся петушиный крик.

Несмотря на все это, "Игнат" не только не сдает своих позиций, но и стабильно развивается. С момента открытия первоначальные площади "Игната" увеличились в несколько раз, а в трехстах метрах от него был построен новый бизнес-центр высокого класса. Среди активов Юрия Игнатенко также значатся Саммит Банк (в прошлом Большой Камень Банк) и ряд объектов недвижимости.

Методика составления рейтинга

Основные принципы включения физических лиц в Рейтинг самых состоятельных жителей Дальнего Востока - время их фактического проживания на территории Дальнего Востока и источники возникновения капитала. В число "резидентов" рейтинга входят граждане России, прожившие на территории Дальнего Востока не менее 100 из последних 365 дней (по состоянию на июль 2007 года) и получившие более 50% своего капитала на операциях и сделках, совершенных на территории Дальнего Востока.

Именно это условие вывело за пределы нашего рейтинга ряд известных предпринимателей, которые могли занять в нем высокие позиции.

Так, среди миллионеров могли быть выходцы из Приморья Вадим ДЫМОВ, владелец бренда "Дымов", и Александр МЕЧЕТИН, председатель правления ОАО "Синергия", сделавшие свои состояния на Дальнем Востоке и имеющие здесь активы. Но они не живут здесь. И этот список может быть продолжен иными выходцами из Амурской области и Хабаровского края, место жительства которых - "где-то между Москвой и Лондоном". По открытым источникам не удалось, например, объективно оценить и состояние богатейших (по мнению местных СМИ) хабаровских предпринимателей - Геннадия МАЛЬЦЕВА и Навруза МАМЕДОВА, а также некоторых других претендентов в дальневосточные миллионеры. При составлении рейтинга учитывались активы, лично принадлежащие физическим лицам, принадлежащие их родственникам, а также лицам и компаниям, которые аффилированы с ними. Учитывались следующие виды активов: пакеты акций в компаниях, денежные средства, полученные от продажи бизнеса или иной деятельности, земельные участки и объекты недвижимости.

При определении стоимости активов использовались данные о фактически проведенных сделках купли-продажи, а так же метод аналогии, предполагающий соотношение оцениваемых активов с другими схожими активами, имеющими рыночную стоимость. Оценки в долларах США исходя из пересчета по курсу $1 = 26 рублей.