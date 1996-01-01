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И снова СЭЗ "Находка"!
Во вторник в Восточном порту прошла Морская коллегия При правительстве РФ под председательством вице-премьера Правительства РФ Сергея ИВАНОВА.
На коллегии рассмотрели ряд вопросов, связанных с реализацией национальной морской политики на тихоокеанском региональном направлении, а также ход реализации поручений правительства и президента. Но особенностью коллегии были не поднятые на ней вопросы и озвученные планы по реконструкции портов и портовой инфраструктуры, а приезд. В Приморье членов нового правительства: первого вице-премьера Сергей Иванов и главы Минтранса Игорь ЛЕВИТИНА. Кроме того, дальневосточникам явили Сергея УШАКОВА, с 12 сентября президентским указом назначенного на подготовку края и Владивостока к предстоящему Форуму АТЭС 2012 г.
Что касается работы самой коллегии, то можно смело порадоваться за все дальневосточные порты без исключения. Инвестиционный пакет на их развитие "весит" почти полтриллиона рублей. Здесь как деньги государства, так и частных инвесторов.
Кроме того, сегодня в правительстве полным ходом идет работа над очередной Целевой программой по развитию портов. Также на коллегии нам обещают вернуться к СЭЗ - свободным экономическим зонам. В Приморье (в который уже раз) местом такой СЭЗ будут Находка и окрестности, где, по словам Сергея Иванова, будут "обнулены" налоговые ставки, что даст возможность не только работать в качестве "перевалбазы", но и активно развивать производство.
Не остался в долгу и губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, подчеркнувший свое нетерпение: "Мы ждем скорейшего принятия закона о Свободных экономических зонах, чтобы на дальневосточном направлении размесить не только переработку грузов, но и производство новых видов товаров и услуг. Он нам очень нужен, чтобы мы по своим функциональным условиям сравнялись с самыми лучшими СЭЗ - Шанхая и ОАЭ". Сергей Дарькин также предложил создать единую государственную Дальневосточную судоходную компанию. ДВМП и ПМП промолчали.
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