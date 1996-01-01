Принят документ, защищающий моряков от рабства "удобного" флага

В Москве завершились переговоры Российского профсоюза моряков (SUR) с Всеяпонским профсоюзом моряков (JSU). В результате переговоров подписан коллективный договор JSU-SUR, соответствующий договору Международной Федерации Транспортных рабочих (ITF) для российских моряков, работающих на судах японских владельцев, и Меморандум.

Как сообщил информагентству "Восток-Медиа" председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профессионального союза моряков Николай СУХАНОВ, коллективный договор ITF JSU-SUR будет распространяться на всех российских моряков, работающих на судах японских судовладельцев, после консультаций Российского профсоюза с Всеяпонским по каждому судну.

В основном это касается моряков Дальнего Востока России. С подписанием этого договора у российских моряков расширяется возможность выбора места работы.