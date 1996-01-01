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"Желтый" пролетариат
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как россияне оценивают экономические отношения России и Китая, как относятся к использованию труда китайских работников российскими компаниями.
О том, что российские компании, включая государственные, используют в качестве рабочей силы китайских работников, более-менее информировано большинство опрошенных - 74%, в их числе 39% знают об этом и 35% что-то слышали, говорится в пресс-выпуске ВЦИОМ.
Уровень осведомленности выше всего в Дальневосточном ФО (информированы 94%, в том числе 79% - хорошо), ниже всего в Центральном, Южном и Приволжском округах (68-69%, в том числе 28-34% - хорошо).
Россияне склоняются к мнению, что использование труда китайских наемных работников ведет: к увеличению безработицы среди местного населения (полагают 58% опрошенных, не согласны с ними 26%), к ухудшению криминогенной обстановки (считают 50% респондентов против 29%). По поводу тезиса, что это восполняет дефицит рабочей силы в России, мнения разделились (40% поддерживают это мнение, 38% - нет). Респонденты скорее не согласны с тем, что при этом повышается производительность труда на российских предприятиях (28% согласны с таким мнением, 46% - нет).
Жители Дальневосточного федерального округа, чаще других россиян сталкивающиеся с китайскими наемными работниками, настроены по отношению к ним, как правило, более позитивно, чем остальные опрошенные. Они тоже склоняются к мнению, что использование труда наемных работников из Китая ведет к увеличению безработицы среди местного населения (63% против 31%), но отмечают и то, что это помогает восполнить дефицит рабочей силы в России (52% против 35%) и повысить производительность труда (43% против 33%). Кроме того, жители Дальнего Востока, в отличие от опрошенных из других округов, не склонны связывать с китайскими наемными работниками ухудшение криминогенной обстановки (33% полагают, что присутствие этих работников ведет к росту преступности, а 50% - что не ведет).
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