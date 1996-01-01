"Левые" заказы выйдут большим штрафом

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю обращает внимание о значительном увеличении с 1 октября 2007г. размеров штрафов за нарушение законодательства о размещении заказов.

Согласно ФЗ от 24 июля 2007г. № 218-ФЗ с 1 октября 2007г. в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены существенные изменения, как в части размеров штрафов, так и введения ответственности за правонарушения, которые ранее не были отражены в КоАП РФ.

Так, наряду с членами конкурсных и аукционных комиссий ответственность будут нести и члены котировочных комиссий. Предусмотрены штрафные санкции за нарушение порядка оценки и сопоставления заявок на участие в торгах, за нарушение порядка определения победителей в торгах и т. д.

Подробная информация размещена на сайте Приморского УФАС России - primmap.stl.ru.