Буксир вытянет завод. Или наоборот?

В конце августа на внеочередном собрании акционеров Находкинского судоремонтного завода принято решение о дополнительной эмиссии акций. Всего намечено выпустить 5 000 000 акций номинальной стоимостью 40 руб. каждая. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Преимущественное право на покупку собрание оставило за 5 компаниями-акционерами : ООО "Рэйл Инвест", ООО "Транслэнд"; ООО "Центраст", компанией с ограниченной ответственностью "ДВТГ УК Лимитед" (DVTG UK LIMITED) и "Дирусес Лимитед" (DIRUSES LIMITED). Решение об эмиссии совпало с планами завода начать выпуск новых буксиров, что потребовало модернизации производства и соответственно инвестиций.