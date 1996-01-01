Энергокомпании региона будут объединены в компанию - РАО "ЕЭС Востока"

Все энергокомпании Дальневосточного федерального округа будут объединены в РАО "ЕЭС Востока", новая структура начнет функционировать с 1 июля 2008 года, сказал полномочный представитель, председатель правления РАО "ЕЭС России" по энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири Дмитрий СЕЛЮТИН, выступая на проходящем в Хабаровске международном экономическом форуме, передает РИА PrimaMedia.

"Государство не уходит из энергетики Дальнего Востока. С 1 июля 2008 года появится новое российское акционерное общество "ЕЭС Востока", которое объединит все энергокомпании региона, а также изолированные АО-энерго", - уточнил Селютин. Он также сказал, что "контрольный пакет акций будущего РАО будет находиться в государственной собственности". Итоги экономического форума см. на стр. 10-11.