Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Борьба за уголь
Представители мирового сталелитейного гиганта Arcelor Mittal посетили угольные предприятия Республики Якутия. Об этом сообщил источник в правительстве республики. В частности, представители Arcelor Mittal, находящиеся с визитом в Якутии, проявляли интерес к производственным площадкам "Якутугля" и "Эльгаугля", активам, которые в ближайшем времени будут выставлены на торги. Таким образом, в Якутии не исключают, что ArcelorMittal станет очередным претендентом на якутские месторождения.
По словам эксперта металлургического сектора НКГ "2К Аудит-Деловые консультации" Бориса ВАГНЕРА, круг претендентов на "Якутуголь" и "Эльгауголь" и без того достаточно широк. Среди отечественных претендентов на якутские активы фигурировали крупнейшие металлургические компании - "Евраз", НЛМК, "Мечел", а также алмазодобывающая "Алроса". Иностранных компаний, заинтересованных в якутском угле, также хватает - швейцарская компания Glencore, японские Sumitomo и Mitsui, корейская LG International.
Таким образом, отметил эксперт, комментируя ситуацию для "ФК-Новости", если Arcelor Mittal соберется участвовать в тендере на покупку "Якутугля" и "Эльгаугля", ему будут противостоять достойные конкуренты. При этом большинство компаний проводят консультации по якутским месторождениям уже достаточно давно и имеют более четкое представление об активах, нежели Arcelor Mittal.
Кроме того, поскольку Arcelor Mittal - иностранный концерн, вряд ли он успеет до начала торгов, которые намечены на 5 октября, заручиться достаточной поддержкой местных и федеральных властей, что немаловажно. Дело в том, что якутские месторождения являются крупнейшими в России, в связи с чем получить лицензию на их разработку иностранным компаниям будет очень непросто.
Например, корейская LG International ведет переговоры относительно этих месторождений с правительством Якутии с весны этого года. Японские компании также проявляют интерес к "Якутуглю" и "Эльгауглю" достаточно давно. К тому же Mitsui, поддержавшая "Газпром" во вхождении в проект "Сахалин-2", может рассчитывать на поддержку российских властей. Glencore, который объединился с "Русалом" и "СУАЛом", также может рассчитывать на протекцию.
Впрочем, и российские компании отступаться от якутских месторождений не намерены. "Алроса" и "Мечел" присматриваются к этим активам еще с прошлого года. "Евраз", который рассматривает возможность выделения в отдельный бизнес угольных активов, приценивался к месторождениям с начала этого лета. Таким образом, борьба за якутский уголь будет жаркой, считает эксперт.
И если говорить о шансах Arcelor Mittal победить в конкурсе, то на данный момент они выглядят минимальными. У компании нет в России серьезного партнера, нет времени получить административную поддержку. Единственная возможность получить якутские месторождения - предложить впечатляющую инвестиционную программу по освоению месторождений или значительно переплатить за "Якутуголь" и "Эльгауголь".
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье