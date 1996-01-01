Борьба за уголь

Представители мирового сталелитейного гиганта Arcelor Mittal посетили угольные предприятия Республики Якутия. Об этом сообщил источник в правительстве республики. В частности, представители Arcelor Mittal, находящиеся с визитом в Якутии, проявляли интерес к производственным площадкам "Якутугля" и "Эльгаугля", активам, которые в ближайшем времени будут выставлены на торги. Таким образом, в Якутии не исключают, что ArcelorMittal станет очередным претендентом на якутские месторождения.

По словам эксперта металлургического сектора НКГ "2К Аудит-Деловые консультации" Бориса ВАГНЕРА, круг претендентов на "Якутуголь" и "Эльгауголь" и без того достаточно широк. Среди отечественных претендентов на якутские активы фигурировали крупнейшие металлургические компании - "Евраз", НЛМК, "Мечел", а также алмазодобывающая "Алроса". Иностранных компаний, заинтересованных в якутском угле, также хватает - швейцарская компания Glencore, японские Sumitomo и Mitsui, корейская LG International.

Таким образом, отметил эксперт, комментируя ситуацию для "ФК-Новости", если Arcelor Mittal соберется участвовать в тендере на покупку "Якутугля" и "Эльгаугля", ему будут противостоять достойные конкуренты. При этом большинство компаний проводят консультации по якутским месторождениям уже достаточно давно и имеют более четкое представление об активах, нежели Arcelor Mittal.

Кроме того, поскольку Arcelor Mittal - иностранный концерн, вряд ли он успеет до начала торгов, которые намечены на 5 октября, заручиться достаточной поддержкой местных и федеральных властей, что немаловажно. Дело в том, что якутские месторождения являются крупнейшими в России, в связи с чем получить лицензию на их разработку иностранным компаниям будет очень непросто.

Например, корейская LG International ведет переговоры относительно этих месторождений с правительством Якутии с весны этого года. Японские компании также проявляют интерес к "Якутуглю" и "Эльгауглю" достаточно давно. К тому же Mitsui, поддержавшая "Газпром" во вхождении в проект "Сахалин-2", может рассчитывать на поддержку российских властей. Glencore, который объединился с "Русалом" и "СУАЛом", также может рассчитывать на протекцию.

Впрочем, и российские компании отступаться от якутских месторождений не намерены. "Алроса" и "Мечел" присматриваются к этим активам еще с прошлого года. "Евраз", который рассматривает возможность выделения в отдельный бизнес угольных активов, приценивался к месторождениям с начала этого лета. Таким образом, борьба за якутский уголь будет жаркой, считает эксперт.

И если говорить о шансах Arcelor Mittal победить в конкурсе, то на данный момент они выглядят минимальными. У компании нет в России серьезного партнера, нет времени получить административную поддержку. Единственная возможность получить якутские месторождения - предложить впечатляющую инвестиционную программу по освоению месторождений или значительно переплатить за "Якутуголь" и "Эльгауголь".