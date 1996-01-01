Честный закон о рыболовстве принимать некому

30-35% рыбы, потребляемой россиянами, - браконьерского происхождения. Об этом, как сообщает РИА "Восток-Медиа", заявил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ.

По его словам, несмотря на столь большое количество браконьерской рыбы, еще большее ее количество "уходит в другие страны, особенно на Дальнем Востоке". "Мы фиксируем огромные переловы", - заявил Андрей Крайний.

Крайний убежден, что "у нас в стране не существует неорганизованного браконьерства - все браконьеры чьи-то - Россельхознадзора, МВД, ФСБ и любых других ведомств". Крайний, правда, не уточнил, есть ли у Росрыболовства собственные браконьеры.

Глава агентства по рыболовству подчеркнул, что в сообщениях, когда информируют о задержании браконьеров, речь идет "о случайных людях". Говоря о системе спутникового контроля за судами, Крайний отметил, что информация зачастую "фальсифицирована, иногда мы видим, что, если верить координатам, судно идет по суше".

Чиновник предложил переписать законопроект о поправках к закону о рыболовстве, принятый ранее Госдумой в первом чтении. А. Крайний отметил, что Росрыболовство предлагало не выносить этот законопроект в существующем виде на рассмотрение Госдумы.