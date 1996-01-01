Восточный прорыв

Гвоздем второго Дальневосточного экономического форума должно было стать обсуждение разрабатываемой Минэкономразвития стратегии развития ДФО, ожидался приезд председателя Правительства РФ Михаила ФРАДКОВА.

Но накануне Правительство РФ ушло в отставку, и.о. министров, пользуясь отличным прикрытием, на Дальний Восток не поехали. Тем не менее из выступлений тех, кто до Хабаровска доехал - представителей российских национальных корпораций и дальневосточных регионов - как из пазлов складывалась картина дальнейшего существования ДФО.

Планы российских властей и бизнес-гигантов по разворачиванию производств на Дальнем Востоке поражают воображение. Через каких-то 10 лет тут и фанеру будут производить, и пластмассы станут выпускать, и сверхзвуковые лайнеры будут собирать. Добывать тоже будут все: и нефть, и газ, и золото, и гелий. Бизнесмены озвучили конкретные цифры капиталовложений, даты запуска новых производств, прогнозные оценки по количеству создаваемых рабочих мест. Региональные чиновники охотно брали эти цифры "на заметку" для будущих стратегий субъектов. Только ответа на вопрос - кто это все будет строить, а потом работать - никто не давал. Как, впрочем, и гарантий того, что, следуя выбранному пути, Дальний Восток начнет развиваться опережающими темпами.

Народные самолеты

Как заметил генеральный директор ОАО "Компания "Сухой" Михаил ПОГОСЯН, развитие авиационной промышленности России напрямую связано с развитием Дальнего Востока. При этом главная задача, которая сегодня стоит перед объединенной авиационной корпорацией (ОАК) - кардинальное изменение ситуации на рынке гражданской авиационной техники. "В ближайшие 20 лет ОАК должны произвести продукции гражданской авиации более чем на $140 млрд. К 2010 году мы должны выйти на объемы производства более $2 млрд в год, а к 2015 - $4 млрд в год."

При этом приоритетом развития в области военной техники корпорации "Сухой" остается производство самолетов семейства "Су-27", "Су-30", "Су-33", а также создание новых комплексов "Су-34" и "Су-35" и самолета пятого поколения. А в области гражданской техники ключевые программы - это "SuperJet 100/130", среднемагистральный самолет на базе "МC-21", создание которого запланировано на 2015 год, широкофюзеляжный ближнемагистральный самолет (2020 год) и сверхзвуковой самолет бизнес-класса (2025 год). "Рынок региональных перевозок один из наиболее развивающихся, - отметил Михаил Погосян. - Наша цель - занять 20% этого рынка".

Со слов Михаила Погосяна, 70% выпускаемых гражданских самолетов "SuperJet 100" будет продано за рубеж. 19 сентября SuperJet 100 успешно прошел статические испытания в Жуковском. 26 сентября состоится презентация первого летного образца в Комсомольске. Базовым центром по производству самолетов "SuperJet 100" в стратегии ОАК останется КнААПО. Объем капитальных вложений в КнААПО и Новосибирское АПО, со слов Михаила Погосяна, уже превысил 3,5 млрд руб., выход на серийные объемы производства - 60 самолетов в год к 2010 году - потребует затрат в объеме более 10 млрд руб.

Смещение на Восток

С Востоком страны связывает свое будущее и "Роснефть". Со слов вице-президента ОАО "Роснефть" Александра САПРОНОВА, в текущем году компания планирует добыть более 100 млн тонн нефти, переработать на предприятиях нефтепереработки около 40 млн тонн. К 2015 году на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири будет добываться около 130 млн тонн, рост добычи составит около 12%. "Мы планируем ввести Ванкорское месторождение в четвертом квартале будущего года. И это месторождение станет основной ресурсной базой для ВСТО, - сообщил Александр Сапронов. - Дополнительно базой будут Юрубчено-Тохомское и Верхнечонское месторождения. Новейшие технологии, которые оправдали себя на Сахалине, мы внедряем на Ванкоре. За счет этого планируем увеличить отдачу на 77 млн тонн".

Сегодня 47% нефтеперерабатывающих мощностей компании находятся на востоке страны. К 2010 - 2011 году "Роснефть" собирается довести этот показатель до 80%. При этом глубина переработки сырья на НПЗ компании вырастет до 95%. "Второй этап реконструкции Комсомольского НПЗ мы планируем завершить в 2010 году. Уже приступили к строительству комплекса замедленного коксования, проводим тендер по выбору проектировщика на комплекс гидрокрекинга. Работаем над проектами создания на КНПЗ нефтехимического комплекса производств по выпуску полиэтилена и полипропилена, - рассказал Александр Сапронов. - Дополнительно планируем наращивать объемы переработки на Ангарском НХК и увеличивать объемы переработки на Ачинском НПЗ. В ближайшее время начнем работу по ТЭО Восточного НПЗ. Предполагаем строить его в две очереди по 10 млн тонн каждая. По предварительной оценке первая очередь должна быть завершена к 2012 году". Одновременно "Роснефть" ведет работы по расширению терминала в Находке и прорабатывает возможность сооружения нефтепродуктопровода от КНПЗ до Де-Кастри. "Нефтепродуктопровод до Де-Кастри снизит транспортные издержки компании на $20 на тонну", - заметил Александр Сапронов.

Операция преемник

Для энергетиков Дальний Восток всегда был регионом особым. И останется таковым. Как заявил полномочный представитель председателя правления РАО "ЕЭС России" по энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири Дмитрий СЕЛЮТИН, советом директоров компании принято решение о создании РАО "Энергосистемы Востока", которое станет правопреемником РАО ЕЭС по обязательствам на востоке страны с июля 2008 года, то есть после ликвидации РАО ЕЭС. Контрольный пакет компании будет принадлежать государству. В новое общество войдут "ДЭК", "ДГК", "ДРСК", ремонтно-сервисные компании, а также все изолированные АО-энерго. Одновременно с этим на территории федерального округа будут действовать филиалы "ФСК" и "ГидроОГК". В состав последней будут переданы активы ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Геотерм".

По расчетам РАО ЕЭС до 2020 года спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке будет расти в два раза быстрее, чем в целом по РФ. В соответствии с подготовленной генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики базовым принципом развития на ДВ станет оптимизация топливной корзины. В два раза сократится доля мазута и дизельного топлива, вырастет доля угольной генерации и останется неизменным уровень потребления газа. За счет ввода новых объектов сетевой инфраструктуры будут усилены межсистемные связи и сокращено количество энергоизолированных узлов. Вставки постоянного тока появятся на подстанциях Хани и Могоча, будет построено южное энергокольцо в Приморье, возведены линии 500 кВ, что позволит передавать энергию с ГЭС Амурской области на юг Приморья. Объем инвестиций в строительство объектов энергетики для экспорта электроэнергии в КНР составит $10-12 млрд. Со слов Дмитрия Селютина, рассматривается пять площадок для строительства электростанций - в Хабаровском крае на Ургале, в Амурской области на Ерковецком месторождении и три станции на территории Читинской области - на углях Харанорского, Татауровского, Олонь-Шибирского месторождений.

К концу года РАО ЕЭС завершит разработку детализированных программ развития электроэнергии по каждому субъекту ДВФО. Решить задачу выравнивания дальневосточных тарифов со среднероссийскими можно будет только в период с 2014 по 2017 год, считает Дмитрий Селюков. При этом РАО ЕЭС поддерживает позицию, которую отстаивает полпред президента в ДФО Камиль ИСХАКОВ о необходимости субсидирования разницы между дальневосточными и среднероссийскими тарифами на период до 2014 года. В настоящий момент тариф на электроэнергию в округе превышает среднероссийский показатель в 1,8, а по изолированным энергосистемам в 3 раза.

"Газпром" без газа

У представителя "Газпрома" Дмитрий Селютин поинтересовался, будет газ в Приморье к саммиту АТЭС или нет. "Что нам проектировать - станцию на газе на базе ТЭЦ-2 во Владивостоке или Уссурийскую ТЭЦ?" На это начальник управления координации восточных проектов "Газпрома" Виктор ТИМОШИЛИН неуверенно ответил: "Идеально иметь газопровод до Владивостока к 2012 году, но для этого уже в этом году надо решить вопрос по газу месторождения Сахалин-1, который должен составить ресурс по проекту на первом этапе". Как оказалось, "Газпрому" нечем наполнять трубу. Почти весь газ проекта Сахалин-2 законтрактован на экспорт.

В сентябре Минпромэнерго утвердило так называемую "Восточную газовую программу". По ней предполагается сформировать четыре газовых центра на востоке страны: сахалинский, иркутский, якутский и красноярский. Сначала "Газпром" планирует освоить месторождения Сахалина. На территории остальных центров в это время будет вестись геологоразведка, проектирование газоперерабатывающих и газохимических комплексов. "На Дальнем Востоке предусматривается также строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, рассчитанного на прием газа проекта Сахалин-1, а потом Сахалин-3, - раскрыл планы Виктор Тимошилин. - В районе Хабаровска эта система будет объединена с газопроводом Якутия -Благовещенск-Хабаровск, который пройдет параллельно ВСТО".

Отсутствие газа у "Газпрома" для заполнения трубы Сахалин-Хабаровск-Владивосток грозит стать головной болью Exxon Mobil. Газ проекта Сахалин-2 предназначен зарубежным потребителям. Будущие сахалинские проекты дадут отдачу не ранее 2016 года. Единственный источник для наполнения трубы до этого времени - газ проекта Сахалин-1. И даже его, согласно прогнозам "Газпрома", может не хватить, для того чтобы закрыть ожидаемый спрос на Дальнем Востоке. Со слов Виктора Тимошилина, договор о разделе продукции с Exxon Mobil содержит пункт о первоочередном удовлетворении спроса на газ со стороны российских потребителей. И российское правительство настаивает на этом. При этом "Газпром" хочет сам строить газопровод с Сахалина. За счет своих источников, как отметил представитель компании: "Развивая единую газотранспортную систему, мы предлагаем более экономически выгодное решение, так как в этом случае не надо строить отдельные газопроводы ограниченной мощности, которые по договору о разделе продукции должны к тому же возмещаться российским государством за счет ресурсов нефти и газа". Интересно только, чем этот вариант привлечет для Exxon Mobil?

Выпрыгивание за рамку

По мнению экспертов, планы российских корпораций по оприходованию ресурсов Дальнего Востока проблему опережающего развития региона не решают. А заставляют еще сильнее задуматься над тем, какой должна быть стратегия его развития. "В настоящий момент угрожающе выглядят ножницы темпов развития ВВП РФ и ВРП Дальнего Востока, - отмечает директор Института экономических исследований ДВО РАН, академик Павел МИНАКИР. - Но они расходились и в 80-е, и в 70-е годы. И это заставляет задуматься над тем, насколько правильный выбор сделан государством. Ведь в советское время в развитие инфраструктуры Дальнего Востока вкладывались огромные деньги". К тому же на фоне роста ВВП Японии и КНР скромные успехи Дальнего Востока выглядят просто незаметно. Так, с 1992 по 2005 гг. ВВП КНР вырос на 300%, Японии - на 120%, а Дальнего Востока - только на 60%. "При таких показателях мы обречены на прозябание", - замечает П. Минакир.

И вроде бы ответ на это вопрос прост: хотите добиться высокого темпа роста - увеличивайте инвестиции. Но насколько? После 2000 года объем инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке увеличился более чем в 2,5 раза. "Но если уровень ВРП достиг за это время 82-88% от уровня 1991 года, - говорит академик, - то по инвестициям этот показатель еще не превысил 50%. И вместе с тем темпы роста инвестиций за этот период в несколько раз опережали темпы роста экономики".

Как известно, сильной стороной Дальнего Востока всегда были прямые иностранные инвестиции. Но после пика в начале 2000-х, связанного с сахалинскими проектами, они практически сошли на нет. "Правительству РФ не мешало бы задуматься над вопросом, а почему это произошло, - полагает Павел Минакир. - Ведь страны АТР испытывают трудности с размещением капитала, но на Дальний Восток России он не идет. А если сравнивать индексы предельной капиталоотдачи, то получается интересная картина. Единица капитала, вложенная в Дальний Восток, дает единицу отдачи, у Вьетнама этот показатель равен 2,2, у Южной Кореи - 4, а у КНР - 10. Вот так инвестиции и распределяются".

Тех мероприятий, которые сегодня предлагают провести для развития Дальнего Востока, по мнению Павла Минакира, недостаточно. "Тем, что есть в ФЦП, можно заниматься еще лет 10 и столько же потом рассказывать, что сделали и что еще надо сделать. Чтобы в корне изменить ситуацию, надо попытаться прыгнуть выше головы. Одна из концепций развития, которую мы предлагаем, - это концепция промышленно-сервисных дуг. Можно найти в себе смелость и на оконечностях транспортно-энергетических коридоров создать институциональные ловушки, которые заставят инвесторов создавать комплексы по переработке ресурсов на российской территории. Во-вторых, можно попробовать создать на Дальнем Востоке стимулирующую систему распределения доходов, хотя бы от приграничного сотрудничества".

И, в-третьих, надо определиться с терминами. Экономически Дальний Восток четко разделен на две зоны, которые мало связаны друг с другом. Южная зона региона - это зона интенсивной интеграции в АТР. Северная зона - это зона эффективной интеграции в российское экономическое пространство. Включение юга Дальнего Востока в СВА означает, что здесь должен быть сформирован особый экономический режим. Это и есть то самое выпрыгивание, без которого мы опережающего роста экономики на Дальнем Востоке не добьемся никогда. И уж если Дальний Восток разбивается на 2 экономические зоны, то целесообразно выделить его в особый федеральный округ", - такое радикальное решение предлагает ученый.

Труд или капитал

О необходимости прыгать выше головы говорят и другие эксперты. В частности, заместитель директора ГУ "ДальНИИ рынка" при Минэкономразвития России Станислав БЫСТРИЦКИЙ. Причем он доказывает эту необходимость математически - расчетами по модифицированной "производственной" функции. Согласно его данным, все ДВ регионы относятся к группе субъектов с преимущественно трудозатратной экономикой. "Если мы остановимся на современном уровне развития, то вопрос об удвоении ВРП каждые 10 лет можно закрывать как некорректный, - утверждает он. - При сегодняшних коэффициентах эффективности труда и инвестиций, а также тех тенденциях в народонаселении, которые прогнозирует Росстат, нам нужно увеличить годовой объём инвестиций с 234,1 млрд руб. (в 2005 году) до 5 трлн руб. (в 2015 году), то есть в 20 раз. Если же пойти от обратного, то есть увеличить инвестиции в 2 раза за 10 лет, то тогда потребность в занятых на Дальнем Востоке составит дополнительно 3,6 млн человек".

Из этих расчётов он также делает вывод о том, что инвестиции, которые закрепляют существующую технико-технологическую базу производства и экономики, Дальнему Востоку не нужны. "Нам требуются инвестиции, несущие с собой эффект инноваций", - подчеркивает ученый. Для решения задачи по удвоению ВРП на Дальнем Востоке необходимо увеличить уровень инновационной способности экономики как минимум на 35%. При этом производительность труда вырастет на 69,1% в первое десятилетие и на 83,7% - во второе. А численность занятых увеличится на 603 тыс. человек в первом десятилетии и на 351,5 тыс. человек - во втором".

О развитии инновационной экономики на Дальнем Востоке рассуждают и региональные чиновники. Смысл в это понятие они вкладывают совсем не тот, что и Станислав Быстрицкий. "К проектам будущего относятся те, которые могут качественно обновить структуру экономики регионов и обеспечить рост производительности труда за 10 лет в 2,5 раза, а рост капиталоотдачи не менее чем в 1,5 раза.

Из тех, что сегодня реализуются, к ним относятся: проект нефтепровода ВСТО, два угольных терминала в бухте Мучке, нефтяной терминал в бухте Чихачёва, дальнейшее развитие самолётостроения в Комсомольке-на-Амуре, шельфовые сахалинские проекты, завод по производству природного сжиженного газа на Сахалине, проекты развития гидроэнергетики в Амурской области".

И только министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ считает, что к инновационному потенциалу относится и научный, технический потенциал. "Надо поддерживать институты и вузы, которые готовят новые кадры, вырабатывают ноу-хау, дают инновационные идеи. Без этого мы не сможем изменить ситуацию на Дальнем Востоке"

Но это скорее дело будущего. А в настоящем региональные чиновники больше обеспокоены тем, как будет разрабатываться стратегия ДФО. Так, сегодня, по мнению министра экономического развития и внешних связей Амурской области Александра ГОРДЕЕВА, существует опасность, что каждый регион разработает свою стратегию "зазря", так как позже выяснится, что она не совпадает со стратегией государства. "Пример - сегодня в трех субъектах ДФО - в Республике Саха, Амурской области и ЕАО - планируется построить металлургические комбинаты. А разве государству требуется три металлургических комбината на Дальнем Востоке?" Стратегии субъектов должны разрабатываться параллельно со стратегией ДФО, считает министр. При этом стратегия ДФО должна вобрать в себя планы субъектов и интересы государства, в том числе геополитические.

"По мере дальнейшего развития регионов будет возрастать число точек соприкосновения экономик, где требуются согласованные действия: создание и развитие единой энергетической инфраструктуры, единой системы трубопроводов, добычи углеводородов и газификации, функционирование и развитие транспортных коридоров, транспортно-логистических центров, размещение крупных производств, демографическая политика, развитие здравоохранения, образования и другие проблемы, - подытожил свое выступление на форуме губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. - В этой связи требуется выработка согласованной политики руководителей регионов, полномочных представителей Президента РФ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах по учету интересов и проблем регионов в планах развития России, реализации масштабных инфраструктурных, производственных, социальных, научных проектов".

И в этом с чиновниками солидарны бизнесмены. Собственно, Дальневосточный международный экономический форум и стал такой площадкой для согласования позиций.