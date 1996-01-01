Подросший МРОТ увеличит зарплату приморцев на 50%

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведет к увеличению зарплаты жителей Приморского края на 45-50%. Как сообщили РИА PrimaMedia в Примкрайстате, с 1 сентября текущего года утвержден минимальный размер оплаты труда в размере 2300 руб., что в 2,1 раза выше предыдущего. По расчетам, это позволит увеличить заработную плату работников, начисляемую по ЕТС, на 45-50%. На величину среднекраевой зарплаты это повышение отразится ростом в 8-10 процентов как в реальном, так и в номинальном выражении. По оценке специалистов, заработная плата за сентябрь составит 14340 руб., что на 26% выше сентября 2006 года, при нынешних темпах в 17%.