Редкий кадр

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У молодежи физический труд не в почете: выпускники школ всеми силами стремятся получить хоть какое-то высшее образование, а техникумы и профучилища стремительно теряют студентов. Какие рабочие специальности наиболее востребованы в Приморье и как решают предприятия проблему кадрового голода, попытался выяснить корреспондент "ЗР".
Как сообщили в краевом управлении Федеральной государственной службы занятости населения, в первом полугодии 2007 г. из всех заявленных вакансий 79% пришлось на рабочие специальности, причем наибольшим спросом пользуются именно квалифицированные рабочие. Что же касается граждан, которые обращаются в службу занятости по вопросу трудоустройства, то здесь наблюдается другая картина: среди безработных, которых интересуют рабочие вакансии, гораздо больше людей без специального образования, а вот квалифицированных рабочих мало, и трудоустраиваются они гораздо быстрее.
"Мы с трудом закрываем такие вакансии, как электрик, сварщик, водитель бензовоза, хотя средняя зарплата рабочего составляет порядка 15 тыс. руб. , - говорит Елена БОГАЧЁВА, заместитель генерального директора компании "Приморнефтепродукт". - Поскольку квалифицированных рабочих на рынке труда не так много, мы готовы рассматривать самые разные кандидатуры, но все новые сотрудники в обязательном порядке проходят обучение и аттестацию. Разумеется, в процессе работы, по мере роста профессионализма, возможно повышение разряда, а вместе с ним растет и заработная плата".
"На нашем предприятии работает более 500 человек, и среди них преобладают сотрудники рабочих специальностей: механики, операторы линии, водители автомобилей и электропогрузчиков, - рассказывает Наталья СЕРГЕЙЧИК, менеджер по работе с персоналом компании "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" - филиал в г. Владивостоке. - Эти вакансии являются самыми труднозакрываемыми. В основном на таких позициях работают люди в возрасте от 38-40 лет и старше: среди молодежи средне-техническое образование становится все менее популярным".
Сотрудники службы занятости отмечают, что многие предприятия изначально запрашивают специалистов с высоким квалификационным разрядом, но на рынке труда таких немного. Время идет, вакансия не закрывается, и в конце концов работодатель соглашается взять выпускника профучилища (или техникума) без опыта работы или кандидата без квалификации с последующим обучением. По такой схеме работает и компания "Спасскцемент", которая сегодня вводит в строй дополнительные производственные мощности. "За годы простоя целый ряд опытных специалистов ушли на пенсию, - сетуют на предприятии. - Сейчас мы будем рады снова видеть их в наших рядах, ведь кому-то нужно обучать молодежь, а молодежи приходит много. Предприятию требуются машинисты печей, экскаваторов, мельниц, в планах у нас - восстановление факультета в местном индустриальном техникуме. Модернизация ведет к росту производительности труда, и сегодня мы готовы платить рабочим достойную заработную плату: средняя цифра - 15 тыс. руб., и это еще не предел".
Величина заработной платы, на которую может рассчитывать рабочий, во многом зависит от уровня его квалификации и от того, насколько дефицитна специальность на рынке труда. "Поскольку спрос на рабочие кадры превышает предложение, высококвалифицированный рабочий, имеющий востребованную профессию и положительные характеристики, сегодня уже сам выбирает работодателя, который способен предложить ему более выгодные условия, - говорит Елена ХЕТЧИКОВА, главный специалист отдела трудоустройства Управления ФГСЗН по Приморскому краю. - Важно отметить, что специалисты с высшим образованием зачастую не имеют такой возможности.
Хорошие шансы найти высокооплачиваемую работу есть, к примеру, у электрогазосварщиков, поваров высоких разрядов, кондитеров, рабочих строительных специальностей. В стройиндустрии целый ряд предприятий гарантируют приличный заработок (от 15-20 тыс. руб. и выше). В то же время многие промышленные предприятия, в частности судоремонтные, не могут похвастаться большими зарплатами (средняя цифра порядка 10 тыс. руб., возможны колебания в зависимости от выработки). На предприятиях оборонного комплекса уровень оплаты труда можно охарактеризовать как средний. Если же говорить о динамике, то на предприятиях, набирающих рабочих через службу занятости, зарплата растет незначительными темпами соразмерно инфляции".
Одним из главных способов мотивации персонала HR-специалисты называют стабильную "белую" зарплату и весомый соцпакет.
Елена Хетчикова отмечает, что хорошая возможность заработать есть у тех, кто готов устроиться на сезонную работу или работу вахтовым методом на рыбоперерабатывающие, горнодобывающие предприятия, в старательские артели в Сахалинской и Амурской областях, Камчатском и Хабаровском краях, Якутии, Бурятии и пр. (примеры вакансий: машинист - 30 тыс. руб., горный мастер - 32 тыс. руб., плотник-бетонщик - 30 тыс. руб., начальник участка - 48 тыс. руб.). С другой стороны, и в Приморском крае компании готовы принимать рабочих из других субъектов РФ с предоставлением жилья - в 2007 г. об этом заявили уже 48 работодателей (среди них ДВЗ "Звезда", Преображенская база тралового флота, "Тернейлес", "Приморский ГОК" и др.). Сегодня существует общероссийский банк данных, где могут размещать заявки и предприятия, и соискатели (с указанием региона, где они хотели бы работать).
ДосьеПо данным Управления ФГСЗН по Приморскому краю, в регионе особенно востребованы электрики, аппаратчики, заточники, водители автомобиля (всех категорий), монтажники внутренних санитарно-технических систем и оборудования, мотористы, обработчики рыбы, охранники, регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщики, слесари (по ремонту автомобилей, контрольно-измерительных приборов и автоматики и пр.), слесари-сантехники, столяры, токари, трактористы, фрезеровщики, электромеханики, электромонтажники. Стройиндустрии требуются рабочие, имеющие высокий квалификационный разряд бетонщика, кровельщика, отделочника, машиниста строительной техники, маляра, каменщика, облицовщика-плиточника. В судоремонтной промышленности не удовлетворяется спрос на слесарей-судоремонтников, судокорпусников-ремонтников, трубопроводчиков, судовых маляров, плотников, токарей и др.
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