Сейнеры для рыбаков региона будут строить в Благовещенске

Подписано соглашение о взаимодействии между правительством Амурской области и Федеральным агентством по рыболовству. Это итог визита в регион руководителя этого ведомства Андрея КРАЙНЕГО.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в правительстве области, достигнута договоренность о том, что на Благовещенском судостроительном заводе за счет агентства достроят судно, которое 7 лет назад заказал еще Госкомитет рыболовства. Предполагалось, что судно будет рыболовецким, но теперь его сделают научно-исследовательским. Кроме того, агентство намерено заказать еще 2 рыболовецких сейнера. Андрей Крайний отметил, что его агентство рассматривает Благовещенский судостроительный завод как базовый для выпуска кораблей, предназначенных дальневосточным рыбакам. Прогнозируемые объемы предстоящих заказов - 100-150 судов.