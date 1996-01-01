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Во Владивостоке завершил работу Второй Международный рыбацкий съезд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приехавшие на рыбацкий съезд делегаты насладились золотой осенью, совершили прогулки на катерах, побывали на банкете с губернатором в ресторане "Семь Футов", обсудили отставку Правительства РФ и, конечно, поговорили о кризисе рыбной отрасли.

Тусклая выставка

В этом году открытие 4-й выставки "Перспективы развития рыбной отрасли - 2007" прошло без ВИП-персон. Главной действующей фигурой был руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

Но компании все же постарались. Большинство стендов представили рыбные компании Приморского края. В их числе "Нереида", "Восток-1", "Восточные промыслы", "Дальпико", "Исток-АБ".

Прибывшие на выставку иностранные гости обескураженными не были. Видимо, они уже давно поняли, что увидеть во Владивостоке что-то новое и интересное им не суждено. Поэтому, как признались корреспонденту "ЗР" двое гостей из Германии, их присутствие на выставке - не более чем дань протоколу. "Мы ездим сюда не первый раз и понимаем, что никаких контрактов здесь заключать не будем. Уровень продукции большинства предприятий не подходит для Европы. Им, наверное, эта выставка не сильно нужна", - заявил германский гость.

Его слова подтвердил скучающий у входа в павильон руководитель одной компании : "Что мы можем интересного показать иностранным компаниям? Они сырье покупают. Мы часто ездим на выставки в Европу, Китай, США. Там выставляющаяся компания тратит на свой стенд до 80 тыс. евро за три дня работы. А здесь фикция. Впрочем, как и сам рыбацкий съезд. Я на него схожу с друзьями из других регионов увидеться. Мы вчера с депутатом ПЕХТИНЫМ встречались. Он нам рассказывал, что правительство для рыбной отрасли сделало. Оказалось, почти ничего. Обещанный упрощенный порядок пересечения государственной границы подписан. Но он жизнь рыбакам, работающим на прибрежке, не облегчит. Суда компании на промысел не могли выйти более 20 дней. И все потому, что нужна справка с ФСБ, которую выдают пограничники. Без нее Россельхознадзор не выпишет рыболовный билет. Правда, выдачу этого документа не предусматривает ни один нормативный акт. А взятки за нее просят".

По второму разу

Открыл пленарное заседание губернатор края Сергей ДАРЬКИН: "Я вам скажу основные тезисы, по которым будет развиваться рыбная отрасль. Они были озвучены на госсовете в Астрахани. Точнее, это даже не тезисы, а уже постулаты".

Первый - Россия будет торговать и перерабатывать на своей территории биоресурсы, добытые у себя в исключительной экономической зоне.

Постулат второй: для реализации постулата первого необходимо ввести обязательное декларирование. И еще нужно убедить правительства стран Азии не принимать у себя браконьерскую продукцию, нужно снизить таможенные и портовые сборы, уменьшить число контролирующих организаций, упростить процедуру декларирования.

Постулат третий: нужно закреплять доли от ОДУ за предприятиями на 10 лет. Тогда судовладельцы смогут обращаться в финансовые институты и брать кредиты. Еще просто необходимо убрать с рынка компании-рантье. То есть те предприятия, которые, получив квоты на основе исторического принципа, не ведут добычу, а продают их другим компаниям.

Постулат четвертый: объявить войну браконьерам. Иначе наши дети ни краба не увидят, ни минтая не застанут.

"Хорошо говорит, - заявил сидевший рядом со мной делегат. - Прямо, как на первом рыбном форуме. Четыре года прошло, а ничего не поменялось. Пехтин, когда мы с ним встречались, тоже правительство критиковал. А говорят, когда об отставке узнал, сразу на самолет и обратно в Москву. Даже на съезд не остался. Вот они истинные приоритеты".

Директор "ТИНРО-Центра" Лев БОЧАРОВ затронул наболевшую тему приловов. Одна треть всех выловленных биоресурсов российскими рыбаками выбрасывается за борт или же они переходят в разряд браконьерской продукции, т. к. легализовать улов не позволяет законодательная база. Более подробно об этом мы расскажем в одном из номеров ДДГ "ЗР".

Еще приедем

Но нельзя сказать, что съезд прошел напрасно. Рыбацкая площадка во Владивостоке - это хорошо. Даже если власть не слышит рыбаков. Даже если резолюция останется на бумаге. Глядя, как с интересом руководители предприятий общаются между собой, как иностранные гости знакомятся с представителями бизнеса, понимаешь, что съезд - это прежде всего бизнес-площадка. И если даже на нем не будет ни одного чиновника, никто не расстроится.

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