"Суперджет-100" может взлететь в этом году

Летные испытания самолета "Суперджет-100", сборка которого завершается на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, могут начаться уже в 2007 г. Об этом заявил гендиректор компании "Сухой" Михаил ПОГОСЯН, сообщает "Интерфакс". "Будем стремиться поднять "Суперджет-100" в воздух до конца года, однако точной даты первого полета пока назвать не могу", - сказал Михаил Погосян.