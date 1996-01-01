ФАС отказала в приобретении акций Владрыбпорта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не разрешила компании Martia Investments Limited приобрести 51,94% акций ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", сообщает "Финам". Соответствующее решение было принято в связи с отсутствием сведений об источниках финансирования рассматриваемой сделки и информации об истинном выгодополучателе.