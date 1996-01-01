FESCO внедрит ERP

Транспортная группа FESCO выбрала компанию "Делойт" в качестве консультанта по реализации проекта создания и внедрения в транспортной группе корпоративной автоматизированной системы управления на базе ERP-системы, сообщила пресс-служба компании.

Одним из важнейших приоритетов в общей стратегии Группы является построение высокоэффективной системы управления, которая позволит оптимально контролировать и координировать бизнес-процессы в самых различных географических локациях, создать четкую систему управленческой информации и повысить оперативность принятия решений. Внедрение комплексной автоматизированной системы позволит Группе реализовать синергетические эффекты от взаимодействия вошедших в FESCO бизнесов и активов.

Как отмечает генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ, "внедрение современной информационной системы обеспечит поддержку принятия оперативных управленческих решений, что улучшит взаимодействие между компаниями, осуществляющими интермодальные перевозки, и обеспечит нашим клиентам новый уровень сервиса и информационного сопровождения. Подобных внедрений в транспортно-логистических компаниях такого масштаба, как Группа FESCO, в России еще не было, поэтому в июне этого года Советом директоров было принято решение провести подготовку и разработать концепцию внедрения системы управления на базе ERP-платформы".

Компания "Делойт", имеющая как значительный консалтинговый опыт работы с транспортно-логистическими операторами, так и богатую ERP-практику, уже приступила к проведению предпроектного обследования, на основе которого будет предложена концепция внедрения, определяющая приоритеты автоматизации бизнес-процессов и конкретный план действий по внедрению ERP-системы. Рассмотрение концепции Советом директоров планируется до конца текущего года.