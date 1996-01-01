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Золото будет добывать Gold
Лицензию на проведение геологического изучения и добычи рудного золота в пределах Искинского рудного узла в Хабаровском крае приобрел четвертый по величине золотодобытчик, работающий в России, - компания Highland Gold. Цена приобретения составила 1,87 млн руб. ($72300).
Права были приобретены в результате проведенного в Хабаровске 24 августа 2007 года открытого аукциона. Управляющий директор компании Генри ХОРН прокомментировал покупку: "Эта лицензия - важное дополнение к нашему портфелю геологоразведочных проектов и говорит о намерении компании осваивать новые перспективные площади. Хорошие результаты, которые мы продолжаем получать на месторождении Белая гора, и близость новой лицензионной площади к нашему действующему золотодобывающему предприятию Многовершинное подкрепляют наши ожидания относительно этой области, а сходство геологических характеристик позволяет надеяться на перспективность искинского объекта".
"Приобретение лицензии на искинскую площадь еще раз подчеркивает стремление компании к наращиванию активов вблизи своих действующих предприятий путем покупки качественных геологоразведочных объектов, перспективных с точки зрения добычи золота", - говорится в сообщении компании. В августе Highland сообщила, что к 2009 году может увеличить добычу почти на 20%, до более 200 000 унций.
В первой половине 2007 года добыча золота на ключевом месторождении Многовершинное сократилась в годовом исчислении до 58 196 унций. В конце июля Highland сообщила, что продает три рудника - "Дарасун", "Талатуй" и "Теремки" в Читинской области за 25 млн долларов. Highland Gold на 34% принадлежит компании Barrick Gold Corp., крупнейшему золотодобытчику в мире, передает Reuters
Объясняя свой интерес к Искинскому рудному узлу, британцы также сообщили, что важнейшим фактором для них стало "наличие в пределах лицензионной площади крупного алунитового месторождения, которое еще не исследовано на предмет золотого оруденения. Подобное сочетание алунитовой минерализации с аргиллизацией, обнаруженное на Иске, аналогично геологической обстановке уникальных мировых месторождений золота, таких как "Янакоча", "Паскуа-Лама" и "Пьерина", расположенных в пределах вулканического пояса Анд в Южной Америке".
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