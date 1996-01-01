В Приморье кто-то шутит с налогами

Наши дороги оказались неисчерпаемым "клондайком" перед фантазией неизвестных маклеров, поэтому скинуться всем миром на ремонт приморских дорог они предложили ряду предприятий и организаций родного края.

Буквально на днях налогоплательщики получили почтовое отправление в виде уведомления "О размере единовременного взноса юридических лиц, осуществляющих свою коммерческую деятельность на территории Приморского края, направленную на развитие дорог Дальневосточного округа" в сумме 93 руб. 75 коп. Осознавая, что финансовая грамотность нашего населения "оставляет желать", ОСТАПЫ поколения NEXT оформили его от имени Управления Министерства по налогам и сборам РФ по Приморскому краю.

Загвоздка для внимательных налогоплательщиков должна состоять в том, что организации с подобным названием уже не существует. Министерство по налогам и сборам еще в 2004 г. прекратило свое существование, а его функции были переданы вновь образованной Федеральной налоговой службе России. К этому следует добавить, что в Управлении ФНС России по Приморскому краю нет "исполнительного органа" и тем более и.о. руководителя по фамилии Е.В. МИЛЕШИН. Именно от его лица хотят отремонтировать дороги. Фальшивым является и фирменный бланк, на котором распечатано "уведомление".

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю сообщает, что поступившее недавно многим налогоплательщикам уведомление является "ЛИПОВЫМ". С 2005 г. и по сегодняшний момент руководителем Управления является ШЕФАТОВ Сергей Афанасьевич.

ДДГ "ЗР" в свою очередь напоминает, что любое налоговое уведомление традиционно подписывается руководителем районной ИФНС или ее заместителем, но никак не руководителем Управления. ДДГ "ЗР" обещает информировать своих читателей-налогоплательщиков о дальнейшем развитии этой истории.