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В Приморье кто-то шутит с налогами
Наши дороги оказались неисчерпаемым "клондайком" перед фантазией неизвестных маклеров, поэтому скинуться всем миром на ремонт приморских дорог они предложили ряду предприятий и организаций родного края.
Буквально на днях налогоплательщики получили почтовое отправление в виде уведомления "О размере единовременного взноса юридических лиц, осуществляющих свою коммерческую деятельность на территории Приморского края, направленную на развитие дорог Дальневосточного округа" в сумме 93 руб. 75 коп. Осознавая, что финансовая грамотность нашего населения "оставляет желать", ОСТАПЫ поколения NEXT оформили его от имени Управления Министерства по налогам и сборам РФ по Приморскому краю.
Загвоздка для внимательных налогоплательщиков должна состоять в том, что организации с подобным названием уже не существует. Министерство по налогам и сборам еще в 2004 г. прекратило свое существование, а его функции были переданы вновь образованной Федеральной налоговой службе России. К этому следует добавить, что в Управлении ФНС России по Приморскому краю нет "исполнительного органа" и тем более и.о. руководителя по фамилии Е.В. МИЛЕШИН. Именно от его лица хотят отремонтировать дороги. Фальшивым является и фирменный бланк, на котором распечатано "уведомление".
Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю сообщает, что поступившее недавно многим налогоплательщикам уведомление является "ЛИПОВЫМ". С 2005 г. и по сегодняшний момент руководителем Управления является ШЕФАТОВ Сергей Афанасьевич.
ДДГ "ЗР" в свою очередь напоминает, что любое налоговое уведомление традиционно подписывается руководителем районной ИФНС или ее заместителем, но никак не руководителем Управления. ДДГ "ЗР" обещает информировать своих читателей-налогоплательщиков о дальнейшем развитии этой истории.
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