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Подоходный подвох
В последнее время работодатели опасаются делать бонусы своим сотрудникам. На каждый шаг доброй воли, будь то компенсация за обучение младшего коллеги или покупка воды в офис, всегда найдется свой налог. Так ли это на самом деле, а по сути как правильно оформлять добрые дела в рамках трудовых отношений - в этом ДДГ "ЗР" постарается разобраться, вооружившись письмами Минфина и разъяснениями налоговой службы.
"Мобильные" налоги
Сегодня нередко возникают ситуации, когда сотрудник пользуется своим личным телефоном в служебных целях. Минуты идут, деньги со счета забирает сотовый оператор. Вполне логично, что сотрудник может обратиться за компенсацией издержек. И работодатель, понимая ситуацию, будет регулярно оплачивать служебные разговоры. Но приходит рано или поздно время отчета. Куда списать расходы? И, в принципе, облагаются ли данные траты налогом?
Ответ - "да", если работодатель заблаговременно не включил подобную компенсацию в трудовой и коллективный договор, либо не включил исходный пункт в качестве дополнения к основному договору. И так как, согласно ситуации, сотрудник получил дополнительный доход, он будет вынужден заплатить налог на доходы физических лиц. А работодатель с дополнительно выплаченной суммы - единый социальный налог.
Если же работодатель и его юрист позаботились о существовании данного пункта в договоре, то денежная компенсация за использование сотового телефона, принадлежащего работнику, не облагается налогом на доходы физических лиц в пределах установленных организацией размеров. Подобное положение вещей определяет ст. 188 Трудового кодекса Российской Федерации и в свою очередь подтверждает письмо от 2 марта 2006 года № 03-05-01-04/43 Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов. Другой вопрос - что же это за размеры? Они устанавливаются произвольно, но именно в договоре в письменной форме. И если уж определенная сумма указана в договоре, то налога избежит лишь упомянутая материальная компенсация.
Кофе выйдет боком?
Мобильная связь - это не полный перечень затрат, которые может возместить работодатель и которые не подлежат налогообложению. Так, некоторые работодатели опасаются заводить комнаты отдыха для сотрудников и поить их кофе из офисной кофеварочной машины. Выходит, что весь коллектив получает дополнительный доход, который должен быть обложен НДФЛ и ЕСН. Но если все эти блага прописать в трудовом и коллективном договоре, то неприятностей можно избежать.
По закону сотруднику организации могут компенсировать любые расходы, которые он осуществил в рабочих целях (в рамках трудовых обязанностей). Это могут быть и звонки с городского телефона, сегодня это наиболее актуально при введении тарификации, использование личного компьютера, автомобиля и т. д. Статья 188 Трудового кодекса звучит именно так: "При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием". А в свою очередь пункт 3 статьи 217 подпункта 2 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса Российской Федерации указывает на то, что не подлежат налогообложению НДФЛ и ЕСН все виды компенсационных выплат, связанных с исполнением физическим лицом трудовых обязанностей.
Данное положение вещей только радует, поскольку стоит позаботиться лишь о верно оформленных отношениях. Но существует и коллизии, которые не столько отменяют обозначенные нормы, сколько добавляют хлопот и сотруднику, и боссу, а точнее бухгалтерии.
Лебедь, рак и... налогоплательщик
Споры о том, кто же главнее - Министерство финансов или Федеральная налоговая служба, идут давно, с тех пор как налоговики потеряли статус министерства. Порой два этих государственных органа представляют противоречащие друг другу указания. Интересно, что в обоих случаях, если налогоплательщик будет ссылаться на использование рекомендаций совершившего ошибку в толковании закона органа, при налоговой проверке такой факт к вниманию не примут (может быть, только через суд). Ссылка одна - в данном письме была разъяснена конкретная ситуация налогоплательщика Псковской области, к вам она никакого отношения не имеет.
Так обстоит дело с компенсацией за использование личного транспорта в служебных целях. Финансисты в своем письме от 14 марта 2003 года № 04-04-06/42 ссылаются на приказ Минфина РФ от 04.02.2000 № 16н и постановление Правительства РФ от 08.02.2002 № 92. В данных нормативных актах четко определены затраты, они же не облагаются НДФЛ и ЕСН, и свыше оговоренных там сумм сотруднику деньги за использование собственного авто не вернут.
Салават АМИНЕВ в бытность замминистра по налогам и сборам подписал письмо от 26 мая 2003 г. № 04-2-07/150-У206, которое допускает указание сумм компенсации в произвольном порядке в коллективных договорах или локальных нормативных актах, будь то ремонт автомобиля либо плата за бензин (п. 3 ст. 217 НК). И налогообложению они также не подлежат.
В письме от 29 декабря 2006 г. № 03-05-02-04/192 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина и вовсе ссылается на освобождение от налогообложения НДФЛ и ЕСН выплат, которые не отнесены к расходам, уменьшающим налог на прибыль.
Ситуация и вправду запутанная. Тем не менее Галина НИКОНОВА, президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов, советует в данном случае больше доверять позиции налоговой службы. И главное - все правоотношения оформлять в трудовых и коллективных договорах. Тогда по закону компенсируют траты сотрудника и освободят его от налогообложения.
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