Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке создадут четыре новых центра газодобычи
Приказом Минпромэнерго России утверждена Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР.
Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики РФ, для достижения целей программы разработка газовых ресурсов восточных районов страны будет осуществляться на основе формирования четырех новых центров газодобычи.
Одним из таких центров станет Сахалинский центр газодобычи на базе месторождений шельфовой зоны острова Сахалин для газоснабжения Сахалина, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, а также экспортных поставок трубопроводного и сжиженного природного газа в страны АТР, сообщает РИА REGNUM. Кроме того, будет создан Якутский центр газодобычи на базе Чаяндинского месторождения для газификации южных районов Республики Саха (Якутия), Амурской области, а также для организации экспортных поставок трубопроводного газа в страны АТР. Также появится Иркутский центр газодобычи на базе месторождений Иркутской области для удовлетворения существующей потребности в газе потребителей индустриального пояса Иркутской области, Читинской области и Республики Бурятия и, при необходимости, для поставок газа в ЕСГ. Кроме того, будет сформирован Красноярский центр газодобычи на базе месторождений Красноярского края для удовлетворения существующей потребности в газе потребителей Красноярского края, а также, при необходимости, для поставок газа в ЕСГ.
Совокупный спрос на природный газ в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока определялся с учетом прогнозных макроэкономических параметров социально-экономического развития региона, при условии формирования рынка газа на основе эффективной межтопливной конкуренции. Директор департамента государственной энергетической политики Минпромэнерго России Анатолий ЯНОВСКИЙ подчеркнул, что "в соответствии с проведенными оценками поставки газа на внутренний рынок востока России (без учета технологических нужд) превысят к 2020 году - 27 млрд куб. м в год, к 2030 году - 32 млрд куб. м в год, а с учетом развития газоперерабатывающих производств - 41 и 46 млрд куб. м в год (с учетом Норильского промузла) соответственно". Таким образом, доля газа в региональном топливном балансе возрастет более чем в шесть раз и достигнет 38,5%. Поставки в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) газа Восточной Сибири могут составить до 35 млрд м куб. в год.
ДосьеКак ожидается, объемы добычи газа в регионе к 2020 г. смогут возрасти более чем в 18 раз; к 2030 г. - в 20 раз по сравнению с уровнем 2006 г. При этом, с учетом прогнозов спроса на российский газ в странах АТР, суммарный экспорт природного газа по трубопроводам в КНР и Республику Корея с 2020 г. и далее сможет составить 25-50 млрд куб. м, а объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны АТР в 2020 г. составят 21 млрд куб. м, к 2030 г. - 28 млрд куб. м.
Газификацию потребителей Сахалинской области и Хабаровского края предполагается на начальном этапе осуществлять за счет поставок газа с месторождений проекта "Сахалин-1", в том числе по действующей газотранспортной системе.
Для газификации Приморского края и поставок сетевого газа на экспорт в КНР и Республику Корея планируется строительство газотранспортной системы "Сахалин-Владивосток". При этом в Хабаровском крае предусматривается строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Параллельно с развитием месторождений шельфа о. Сахалин проводится доразведка месторождений Якутского центра газодобычи и подготовка проектов подземного хранения гелия, а также проектов строительства газоперерабатывающих предприятий.
С ростом объема поставок трубопроводного газа потребителям Дальнего Востока и на экспорт будут введены в эксплуатацию месторождения проекта "Сахалин-3", перспективные объекты шельфа о. Сахалин и месторождения Якутского центра газодобычи со строительством газотранспортной системы "Якутский центр газодобычи - Хабаровск", а также ГПЗ. Ввод двух очередей завода СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" (суммарной мощностью 9,6 млн тонн в год) позволит начать поставки российского сжиженного газа в страны АТР.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий