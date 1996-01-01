В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке создадут четыре новых центра газодобычи

Приказом Минпромэнерго России утверждена Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР.

Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики РФ, для достижения целей программы разработка газовых ресурсов восточных районов страны будет осуществляться на основе формирования четырех новых центров газодобычи.

Одним из таких центров станет Сахалинский центр газодобычи на базе месторождений шельфовой зоны острова Сахалин для газоснабжения Сахалина, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, а также экспортных поставок трубопроводного и сжиженного природного газа в страны АТР, сообщает РИА REGNUM. Кроме того, будет создан Якутский центр газодобычи на базе Чаяндинского месторождения для газификации южных районов Республики Саха (Якутия), Амурской области, а также для организации экспортных поставок трубопроводного газа в страны АТР. Также появится Иркутский центр газодобычи на базе месторождений Иркутской области для удовлетворения существующей потребности в газе потребителей индустриального пояса Иркутской области, Читинской области и Республики Бурятия и, при необходимости, для поставок газа в ЕСГ. Кроме того, будет сформирован Красноярский центр газодобычи на базе месторождений Красноярского края для удовлетворения существующей потребности в газе потребителей Красноярского края, а также, при необходимости, для поставок газа в ЕСГ.

Совокупный спрос на природный газ в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока определялся с учетом прогнозных макроэкономических параметров социально-экономического развития региона, при условии формирования рынка газа на основе эффективной межтопливной конкуренции. Директор департамента государственной энергетической политики Минпромэнерго России Анатолий ЯНОВСКИЙ подчеркнул, что "в соответствии с проведенными оценками поставки газа на внутренний рынок востока России (без учета технологических нужд) превысят к 2020 году - 27 млрд куб. м в год, к 2030 году - 32 млрд куб. м в год, а с учетом развития газоперерабатывающих производств - 41 и 46 млрд куб. м в год (с учетом Норильского промузла) соответственно". Таким образом, доля газа в региональном топливном балансе возрастет более чем в шесть раз и достигнет 38,5%. Поставки в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) газа Восточной Сибири могут составить до 35 млрд м куб. в год.

Досье Как ожидается, объемы добычи газа в регионе к 2020 г. смогут возрасти более чем в 18 раз; к 2030 г. - в 20 раз по сравнению с уровнем 2006 г. При этом, с учетом прогнозов спроса на российский газ в странах АТР, суммарный экспорт природного газа по трубопроводам в КНР и Республику Корея с 2020 г. и далее сможет составить 25-50 млрд куб. м, а объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны АТР в 2020 г. составят 21 млрд куб. м, к 2030 г. - 28 млрд куб. м.

Газификацию потребителей Сахалинской области и Хабаровского края предполагается на начальном этапе осуществлять за счет поставок газа с месторождений проекта "Сахалин-1", в том числе по действующей газотранспортной системе.

Для газификации Приморского края и поставок сетевого газа на экспорт в КНР и Республику Корея планируется строительство газотранспортной системы "Сахалин-Владивосток". При этом в Хабаровском крае предусматривается строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Параллельно с развитием месторождений шельфа о. Сахалин проводится доразведка месторождений Якутского центра газодобычи и подготовка проектов подземного хранения гелия, а также проектов строительства газоперерабатывающих предприятий.

С ростом объема поставок трубопроводного газа потребителям Дальнего Востока и на экспорт будут введены в эксплуатацию месторождения проекта "Сахалин-3", перспективные объекты шельфа о. Сахалин и месторождения Якутского центра газодобычи со строительством газотранспортной системы "Якутский центр газодобычи - Хабаровск", а также ГПЗ. Ввод двух очередей завода СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" (суммарной мощностью 9,6 млн тонн в год) позволит начать поставки российского сжиженного газа в страны АТР.