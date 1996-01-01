Мы укрепили свой авторитет

Рыбная отрасль вновь живет ожиданиями. На будущий год завершится срок, на который были распределены доли вылова биоресурсов. Какими будут новые правила и насколько рыбаки успели воспользоваться возможностями пятилетней квотной стабильности? Об этом "ДК" беседует с директором ЗАО "Дальрыбфлот" и ООО "Магаданская база промысловых судов" Александром ПЕДОРИНЫМ.

- Александр Львович, на вашей визитной карточке значится "Группа компаний "Море". Что за этим стоит?

- Это не холдинг, а именно группа компаний, которые находятся в Магадане, Владивостоке, на Камчатке, в Москве. Каждая имеет свое направление работы. Основной вид деятельности - это промышленное рыболовство за пределами экономической зоны РФ - добыча таких видов, как краб стригун опилио, трубач и дрифтерный лов лосося. Прибрежное рыболовство - добыча краба камчатского, колючего, синего, а также таких видов рыб, как лососи, палтус, камбала, треска, минтай и мойва. В Магадане работает предприятие по глубокой переработке продукции для нужд области. В нашем прайс-листе около 70 наименований продукции, что позволяет нам варьировать ассортимент, подстраиваться под конкретный спрос. При этом мы намерены и дальше его расширять, хотя объемы выпуска такой продукции пока увеличить не можем - он ограничен местным спросом.

В наших стратегических планах расширение рынка сбыта именно в России, прежде всего в Москве, Сибирском и Центральном федеральных округах.

- Рынки центральных регионов России забиты атлантической сельдью, искусственно выращенной форелью, семгой. Конкурировать здесь очень непросто, тем более что транспортные тарифы никак не способствуют снижению себестоимости дальневосточной продукции.

- Выходить на другие рынки очень сложно по многим причинам. Одна из них - вся розница в крупных городах принадлежит торговым сетям. Можно было бы найти деньги и заплатить входные бонусы, но у сетей есть условие - постоянство товара. Мы же не можем круглогодично обеспечить один и тот же продукт. Но это не значит, что нам заказан путь на эти рынки, важно правильно себя позиционировать. Мы планируем активно заходить, прежде всего, на московский рынок, делая основные акценты на качество, полезность и экологичность нашей продукции. У нас есть все основания для такого позиционирования. На сегодняшний день Охотское море - самое чистое и богатое ресурсами.

На московский рынок мы намерены выводить мясо и конечности краба, лососевые, добытые дрифтерным способом. Кстати, рыба дрифтерного лова пользуется огромной популярностью у японских потребителей. Думаю, что она будет востребована и российскими покупателями, которые во главу угла ставят уже не цену, а качество продукта.

- Почему возникла идея объединения в группу и какие выгоды она несет?

- Такое сотрудничество диктует та политика, которую в последнее время проводит в рыбной отрасли государство. Чем крупнее компания, тем ее легче контролировать, с ней проще сотрудничать.

Единственно, этот процесс не всегда идет на пользу российской рыбной отрасли. Дело в том, что укрупняются все по-разному. Одно дело, когда объединяются российские компании, другое - когда российские компании "укрупняют" корейцы или китайцы. Это очень актуальная тема на сегодняшний день. Многие становятся заложниками ситуации - значительные деньги нужны на то, чтобы подготовить суда к промыслу, дорожает топливо, высоки ставки за агентирование - эти расходы берут на себя иностранные партнеры. Тем же китайцам не составляет большого труда взять большой кредит под низкие проценты у себя дома и до начала путины профинансировать всю рыбалку. Российскому хозяину компании ничего не остается, как весь сезон закрывать эти долги, в результате управление плавно переходит в иностранные руки. Объединение в группу компаний позволяет нам избегать такого сценария. Но самое главное в объединении - это, конечно же, экономическая выгода для всех предприятий.

- Основные требования цивилизованного рынка - это прозрачность компаний. За рыбным бизнесом до сих пор тянется имидж браконьерства. Насколько, на ваш взгляд, сегодня меняется ситуация?

- Контроль за промыслом в последнее время многократно усилен. Наши суда, например, в море проверяют раз в три дня. У контролирующих органов сегодня достаточно средств, чтобы бороться с незаконным промыслом. Тем не менее, масштабы браконьерства в дальневосточном бассейне по-прежнему велики. По статистике, которую опубликовал недавно журнал Fishnews, на японском рынке в прошлом году было продано в три раза больше краба стригуна опилио, ввезённого из России, чем разрешено к вылову. Это реалии сегодняшнего дня.

Для добросовестных рыболовных компаний это по-прежнему большая проблема, браконьерство подрывает рынок. Мы заплатили огромные деньги за биоресурсы в прошлом году и хотим получить полноценную отдачу.

Сегодня идет речь о необходимости разработать и принять федеральный закон "О борьбе с браконьерством в рыбной промышленности", направленный на ужесточение мер по борьбе с незаконным промыслом водных биоресурсов. Среди мер, предлагаемых Росрыболовством, - установление запрета на наделение квотами вылова водных биоресурсов заявителей, не имеющих рыбопромысловых судов на праве собственности, а также изъятие долей в общем объеме квот у пользователей, совершивших серьёзные правонарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Такие меры могли бы реально помочь цивилизовать рыбный бизнес. Группа компаний "Море", которую мы представляем, в этом заинтересована самым непосредственным образом.

- Трудно выстраивать долгосрочную перспективу, поскольку в отрасли все время совершались какие-то революции. Экономику компаний трепали аукционы. Как вы смогли воспользоваться пятилетней передышкой? Сегодня уже говорят, что и на пять лет распределение долей - это тоже плохо. Реально работающие рыболовецкие компании раздражает то, что кто-то живет только за счет продажи своих квот.

- По основным видам биоресурсов мы практически обеспечены квотами в достаточном количестве. Но с другой стороны, мы могли бы значительно расширить свой бизнес и хотим развиваться. У нас есть для этого реальные возможности - нужны квоты. Осталось чуть больше года работать по сложившимся правилам. Рыбаки в ожидании нового порядка распределения долей. Пока не сформирована новая нормативная база, делать какие-то шаги рискованно.

Сказать, что нам за последние годы удалось сделать мощный экономический прорыв... Наверное, нет. Стабильности стало больше, но тем не менее за это время очень сильно изменилась и финансовая составляющая вопроса - почти в два раза выросла цена на топливо, одновременно с этим ухудшается промысловая обстановка в море. С каждым днем все увеличиваются требования к качеству продукции. Мы, например, сейчас работаем по контрактам, и у нас на каждом судне находится представитель покупателя, который контролирует качество и сроки выпускаемой продукции.

Все рыбаки ждут снижения ставки сбора за биоресурсы. Было бы правильно, если бы новое закрепление долей распространялось хотя бы на 15-20 лет.