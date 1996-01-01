Китайцы намерены купить российских рыбаков

"Чтобы сохранить ресурс, России необходимо ограничить долю участия иностранного капитала в российских компаниях", - об этом заявил на состоявшемся в Москве общеотраслевом совещании руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.

Также рыбный чиновник объявил о том, что, по его данным, китайская компания "Пасифик Андес" выделила $800 млн на скупку российских рыбных компаний. Между тем сенсационная новость, озвученная в Москве, уже давно известна дальневосточным рыбакам, которые еще в начале года предупредили органы федеральной власти о том, что компания из Гонконга ведет скупку российский биоресурсов путем установления контроля над рыбодобывающими компаниями Дальнего Востока. Каким образом чиновники предотвратят скупку российских компаний, пока неясно. Но в качестве одной из заградительных мер предложено наделять сохраняющимися квотами не предприятия, а рыболовецкие суда, в зависимости от их промысловых возможностей. Данная мера также послужит уничтожению существующего в настоящее время "серого" рынка торговли квотами. А для 5-7 видов водных биологических ресурсов, которые планируется оставить квотируемыми, предлагается установить запрет на получение квот структурами с наличием иностранного капитала.