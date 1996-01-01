Рыбная отрасль Дальнего Востока хочет уйти от криминальных ярлыков

Последние два года были для рыбацкого бизнеса не самыми легкими. Курс правительства, направленный на вывод отрасли из кризиса, начал давать первые результаты. Компании, занимающиеся добычей морских биоресурсов, не только упрочили свои позиции на рынке, но и вышли на новую ступень развития - впервые рыбный бизнес Дальневосточного региона решил интегрироваться в мировую рыбную отрасль, у которой, как оказалось, имеются свои правила.

Впервые об интеграции дальневосточного рыбного бизнеса заговорили год назад на Первом международном съезде рыбаков. Тогда же выступающие на нем иностранные эксперты дали понять, что российские компании не смогут стать равноправными партнерами до тех пор, пока не докажут прозрачность своей деятельности.

Прозрачность для иностранцев заключается в целой цепочке технологических факторов. Прежде всего, речь идет о той продукции, которая поставляется на зарубежные рынки сбыта. Оказывается, для успешных продаж необходимо доказать, что рыба или морепродукты выловлены в пределах допустимой квоты. Второй важный момент - легализация рыбных перевозок и последующая сертификация товара. Как заявил на съезде один из исландских докладчиков: "Товар должен иметь прозрачную историю от места вылова до его поступления на прилавок. Причем эта прозрачная история должна находиться за несколько минут интернет-поиска". В общем, мягкий намек на браконьерство, царившее в отрасли, прозвучал как тревожный звоночек.

Требования иностранного бизнеса не остались без внимания. Первыми на них откликнулись компании, добывающие минтай. Именно в этом секторе рыбного промысла в последние годы массовым явлением стало промышленное браконьерство.

Война браконьерам

Финансовые потери были настолько велики, что бизнес создал Ассоциацию добытчиков минтая. В нее вошли крупнейшие рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока: "Океанрыбфлот", "Ролиз", "НБАМР", "Дальморепродукт", "Дальрыба", "ТУРНИФ", "ИНТРАРОС", "КАМЧАТИМПЭКС", "Магаданрыба и другие, - всего 25 компаний Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей.

- Никого не пришлось сильно убеждать. Объединение рыбаков, добывающих минтай, просто назрело. Тянуть с решением наболевших проблем было уже нельзя. Ведь хаотичная нескоординированная деятельность рыбопромысловых компаний на промысле и на внешнем рынке, их слабое взаимодействие с регулирующими органами, недостаточное взаимодействие с научными структурами привели к тому, что рынок икры минтая весной 2006 г. просто рухнул, - рассказывает исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Александр ТАШКИН. - Фирмы, работающие на рынке Японии, в течение последних пяти лет постоянно увеличивали объемы поставок икры минтая. Так, если в 2002 г. на рынок Японии было поставлено 12 тыс. тонн, то уже в 2006 г. почти 30 тыс. тонн. Отсюда и резкое падение цен - с $15 тыс. в 2001 г. до $9 тыс. за тонну в 2005-2006 гг. В такой ситуации минтаевый промысел стал терять рентабельность. Помимо этого в погоне за прибылью минтай начали попросту "вырезать". Из-за нерационального, даже варварского промысла запасы минтая истощились. В целом по ассоциации выход икры был в рамках нашего соглашения - 4,5%. Хотя компании, не входящие в нашу ассоциацию, показывали выход икры гораздо больше. Но это уже не так страшно, так как нам удалось прекратить падение цен на икру в Японии.

По мнению А. Ташкина, именно картельная политика привела к тому, что цены на японском рынке пошли вверх. Хотя японская сторона не верила, что такие перемены за столь короткое время возможны.

Положительный пример сугубо отраслевой ассоциации показал, что достижение целей, о которых говорилось не один год, возможно. Поэтому крупные компании, занимающиеся промыслом других видов биоресурсов, также стали стараться навести порядок в своем сегменте. Была создана ассоциация "Далькреветка", которая объединила 6 предприятий, общий объем добычи креветки которых превышает 50% ОДУ. Как и в случае с минтаевым промыслом, первые шаги ассоциации направлены на стабилизацию цен и пресечение браконьерского демпинга на рынках сбыта.

"Уже через год количество компаний, специализирующихся на добыче креветки на Дальнем Востоке, резко снизится", - заявил президент ассоциации "Далькреветка" Юрий МОСКАЛЬЦОВ. Причиной столь резкого заявления стала нечистоплотная деятельность многих креветочных компаний. Так, по данным ассоциации "Далькреветка", сегодня на Дальнем Востоке промысел северной и гребенчатой креветки ведут 68 предприятий. 77 промысловых судов ежегодно осваивают ресурс объемом не менее 7 тыс. тонн. Однако около 45 судов имеют чисто номинальные (несколько тонн) квоты на этот вид биоресурсов, отдельные суда и вовсе имеют разрешение на добычу всего 100 килограммов этого морского деликатеса.

Естественно, 100 кг в год судно ловить не будет. По утверждениям руководителей креветочных компаний, ежегодно судно должно иметь не менее 350 тонн лимитов для того, чтобы бизнес был рентабельным. Если квота меньше, то судовладелец будет в убытке. Поэтому члены ассоциации решили помочь контролирующим организациям в выявлении нарушений в море.

Инициатива ассоциации полностью обоснована. Тревогу по поводу сокращающихся запасов креветки бьют не только промысловики, но и ученые. По их мнению, сырьевая база способна выдержать пресс флотилии, состоящей лишь из 40 - 45 единиц. Но браконьерский лов пока только крепнет. В 2006 г. компании официально добыли 7 тыс. тонн. А вот японские партнеры предоставили данные, что на их рынок поступило 9,5 тыс. тонн. Более того, японские перекупщики уже уведомили ассоциацию о том, что отдельные рыболовные компании предлагают японскому рынку в счет крупной предоплаты через иностранные банки поставить только гребенчатой креветки свыше 500 тонн, что почти в 1,5 раза превышает ОДУ на 2007 г.

Если оглянуться назад, то отраслевое лоббирование, пришедшее на рыбацкий Дальний Восток, могло бы помочь предприятиям еще в недалеком прошлом. Достаточно вспомнить ситуацию с промыслом краба, когда компании, ударившись в массовое браконьерство, подорвали популяцию дорогостоящего биоресурса - камчатского краба.

Холдинг как прорыв

На фоне новой стратегии рыбаков нельзя не отметить еще один важный факт. Время небольших компаний, имеющих небольшие квоты и малое количество единиц флота, уходит. Сегодняшняя тенденция - укрупнение бизнеса. Определенное количество квот, закрепленное за компаниями, потребовало нового подхода к деятельности рыбных предприятий. Если ранее компания могла позволить себе "недобирать" какую-либо квоту, то в последние годы это было роскошью. Квота по факту стала определяющим фактором капитализации предприятия, своеобразным финансовым инструментом. Под нее дают кредиты, заключаются контракты. Это обстоятельство в условиях законодательных пробелов и нерешительности рыбных чиновников способствовало формированию теневого рынка квот. Объяснимой реакцией на этот теневой процесс стало объединение компаний. Ведь прибыль рыбного бизнеса зависит не только от вылова. Интегрированная система рыбного холдинга, где рыба ловится и реализуется на прилавках при участии одной группы капитала, поднимает рентабельность бизнеса в разы. Но чтобы такое стало возможно, необходимо вложить в рыбный бизнес сотни миллионов долларов. Причем долгосрочных инвестиций, которые сегодня под силу только иностранному капиталу.

- Нельзя говорить о том, что иностранный капитал вторгается в рыбный бизнес Дальнего Востока в ущерб национальным интересам России, - считает руководитель рыбохозяйственного департамента администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. - Вхождение легального иностранного капитала - это современный фактор развития любого бизнеса. Необходимо понять, что суммарный вылов биоресурсов в России настолько высок, что внутренний рынок страны его никогда не переварит, поэтому нужно выходить на внешние рынки сбыта и реализовывать продукцию там. Но там все уже давно поделено, и Россия воспринимается как сырьевой придаток. Если российские компании смогут пересмотреть принципы сотрудничества с иностранным бизнесом и создать крупные интернациональные холдинги, то это будет настоящий прорыв.

В том, что укрупнение компаний произойдет в ближайшие два года, эксперты не сомневаются. Прежде всего, укрупнение начнется после 2008 г., когда правительство должно второй раз закрепить доли ОДУ за предприятиями. И хотя частичное перераспределение долей ожидаемо, сюрпризы здесь не исключены. Согласно закону, доля закреплялась за предприятиями на 5 лет. Однако многие руководители предприятий считают этот срок недостаточным для определения стратегии производства рыбодобывающего предприятия и предлагают закрепить доли на 15 и 20 лет. Часть руководителей считает, что лучшим выходом было бы 7-летнее закрепление.

- Вопрос о сроках закрепления квот очень важный, - высказал "ДК" свое мнение один из экспертов отрасли. - При сделках купли-продажи предприятий или возможных слияниях и поглощениях компаний временной срок - это деньги. Чем больше срок, тем дороже компания. Укрупнение компаний начнется в 2008-2009 гг. Скорее всего, на Дальнем Востоке первыми будут сливаться компании, имеющие большое количество квот. Будут созданы 2-3 компании, имеющие в своем запасе 100-150 тыс. тонн квот. За этими компаниями будет стоять иностранный капитал. Понятно, что они будут иметь потребность в кредитах и финансовых средствах для развития, поэтому при достижении определенного порога необходимой капитализации они пройдут IPO и выйдут на фондовый рынок.

Новые веяния

Прогноз достаточно смелый. Хотя компании его в какой-то мере подтверждают. Так, Ассоциация добытчиков минтая совместно с ТАВЕЛ Сертификейшн Инк. (Галифакс, Нова Скотия, Канада) подписала контракт на выполнение предварительной оценки промыслов в российской части Охотского моря на соответствие Стандарту устойчивого рыболовства Морского Попечительского Совета (MSC). Данная деятельность необходима для более глубокого понимания Стандарта MSC и его возможного применения к промыслу минтая (Theragra chalcogramma) в российских водах Охотского и Берингова морей. И хотя процесс сертификации для компаний дорогостоящий и займет не один и не два года, предприятия готовы тратить на нее деньги. Ведь без этого выходить на европейский рынок сбыта и зарабатывать на нем затруднительно.