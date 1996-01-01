Даурская лиственница для красоты и здоровья

Одно из немногих на Дальнем Востоке предприятий, где занимаются глубокой переработкой древесины, - ЗАО "Аметис", расположенное в промышленной зоне г. Благовещенска. Здесь из отходов древесины - комлевой части даурской лиственницы, которая обычно оставляется лесозаготовителями за ненадобностью на делянах, производят природный антиоксидант дигидрокверцетин. Продукция предприятия выпускается под товарным знаком "Лавитол", известным уже не только у нас в стране, но и за рубежом. О проблемах организации переработки древесины и готовности рынков к отечественной продукции лесопереработки "ДК" беседует с президентом компании Сергеем ЛАШИНЫМ.

- Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, об уникальных свойствах выпускаемого вами препарата, где сегодня он находит свое применение?

- Дигидрокверцетин - продукт глубокой переработки древесины даурской лиственницы.В результате процесса экстракции растительного сырья получается бледно-желтый порошок, обладающий очень сильными антиоксидантными, или антиокислительными, свойствами. Окисление - тот процесс, который осложняет жизнь каждому из нас: окислительные процессы в организме вызывают различные заболевания, окисление продуктов питания ведет к их порче. Поэтому одна из задач, стоящих перед производителями пищевых продуктов, косметики, лекарственных средств и биологически активных добавок к пище (БАД), - замедлять процесс окисления. Наш продукт - универсальный способ решения этой проблемы. Помимо антиоксидантной активности дигидрокверцетин обладает капилляропротекторными, противовоспалительными, антигистаминными, репродуктивными свойствами.

- Можно предположить, что с такими качествами этот консервант идет нарасхват. Кто покупает вашу продукцию?

- Среди наших покупателей - предприятия, выпускающие биологически активные добавки, косметику, продукты питания, напитки, сельскохозяйственные препараты. Для различных потребителей мы выпускаем дигидрокверцетин различных видов: для производства БАД и продуктов питания - "Лавитол пищевой" и "Лавитол (дигидрокверцетин)", есть "Лавитол косметический" и "Лавитол-сырец" - для выпуска стимуляторов роста растений и кормовых добавок для животных.

На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с лидером в области фармацевтической индустрии - московской компанией "Диод". Это предприятие знаменито своими БАДами "Йод-актив", "Кальций-актив", "Селен-актив". Но гордимся мы препаратом "Капилар", который уже в течение двух лет является самым продаваемым препаратом в нашей стране. В составе "Капилара" - дигидрокверцетин, который производим мы. Эта же компания выпускает другой не менее известный препарат с дигидрокверцетином - "Окулист", предназначенный для коррекции зрения.

В Новосибирской области выпускается серия мужской косметики с дигидрокверцетином "Идеальная кожа", в которую входят кремы смягчающие, тонизирующие, увлажняющие, после бритья. Поставляем дигидрокверцетин для производства шоколада и галет в Московскую область, сотрудничаем с компанией "Русский бисквит". Среди наших покупателей - крупные и мелкие предприятия, частные предприниматели. В основном они сосредоточены в европейской части России.

- А что же дальневосточные производители пищевой продукции, или, как водится, нет пророка в своем отечестве?

- Особенность производства продуктов питания в том, что необходимо "подгонять" технологии производства для каждого конкретного предприятия применительно к его оборудованию, технологическому процессу, сырью. Поэтому мы начали с науки. Уже два года сотрудничаем с Технологическим институтом ДальГАУ, здесь провели ряд технологических экспериментов, пилотных опытов и приступили к разработке нормативно-технической документации на мясные и молочные продукты.

Были получены результаты, которые и нас впечатлили: ученые показали возможность выпуска на предприятиях мясных фаршей, сливочного масла, сгущенного молока с более длительными, чем обычно, сроками хранения. Мы и раньше располагали литературными данными о том, что дигидрокверцетин увеличивает сроки хранения, например, сухого молока, с 8 месяцев до 32 (в 4 раза!). Но это были данные предприятий Москвы, Новосибирска, Кемерово. Теперь же, увидев полученные в условиях Приамурья результаты, решили, что пора приступать к активной работе с производителями пищевой продукции в нашем регионе.

Круглый стол, проведенный нами в июне 2007 года при поддержке администрации Амурской области для производителей молочных продуктов, колбасы, минеральной воды, сладких газированных напитков, мороженого и кондитерских изделий, выявил большой интерес к результатам этих исследований. Оказалось, что наш продукт может решить проблемы, которые давно стоят перед производителями. Несколько предприятий уже приступили к опытам. Мы обеспечиваем их дигидрокверцетином, имеющейся литературой, нормативной документацией, стараемся регулировать вопросы сертификации, консультируем. Но справедливости ради стоит заметить: если в европейской части с нашим препаратом уже выпускают готовую продукцию, то у себя дома мы пока находимся лишь в начале пути.

- Уже несколько лет российских производителей настраивают на экспорт продукции глубокой переработки леса. Насколько известно, и ваша компания пытается пробиться на рынок Юго-Восточной Азии. На какой стадии эта работа находится теперь?

- Да, зарубежные рынки сбыта - это перспективно и престижно. Наш продукт вполне конкурентоспособен и востребован за рубежом. Мы поставляем дигидрокверцетин небольшими партиями в Китай, Японию, Германию, Швейцарию. Недавно заключили контракт с компанией из Израиля. Поставка в больших объемах сдерживается лишь одним фактором: для этого необходимо пройти процедуру государственной регистрации в каждой из стран, в которую он поставляется. Процедура эта везде очень сложна и длительна. В Китае, например, наш продукт регистрируется уже в течение полутора лет - это особенность законодательства. Но есть и другой момент - высокотехнологичную продукцию российского производства не очень ждут на зарубежных рынках.

И тем не менее в июне этого года мы зарегистрировали свой продукт в Международной номенклатуре косметических ингредиентов INCI, что дает возможность применять его для производства косметики во всем мире. В январе получили документы на право ввоза дигидрокверцетина в США. Одним словом, мы медленно, но упорно получаем результат за результатом и, говоря словами Мао ЦЗЭДУНА, "шаг за шагом достигнем своей цели".

- Сергей Алексеевич, как вы считаете, повышение таможенных пошлин на круглый лес станет стимулом для переориентации на глубокую переработку?

- Повышение пошлин, на мой взгляд, не поможет нашим лесозаготовителям организовать переработку древесины у себя на территории. Это сугубо фискальное мероприятие, не влияющее ни на эффективность лесодобычи, ни на процесс получения дополнительных доходов от переработки. Предприятия мало уделяют внимания процессу переработки из-за того, что перерабатывать лес в КНР сегодня выгоднее, чем на своей территории, да и покупатель находится рядом. Поэтому необходимо создать соответствующие условия в области налогообложения предприятий, разработать финансовые инструменты, стимулирующие инвестиции в эту отрасль, в новые технологии и, что очень важно, содействовать организации рынков сбыта на готовую продукцию. Это далеко не полный перечень мероприятий, которые могли бы как-то переориентировать наших заготовителей в сторону переработки древесины.

- Вы приступаете к строительству второй очереди фабрики. Какие финансовые инструменты использует компания "Аметис" для расширения производства? И второе - насколько отрасль сегодня зависит от поддержки власти, вы ощущаете эту поддержку и в чем она выражается?

- Наше предприятие сегодня обладает определенным запасом мощности, т.е. может удовлетворить потребности российского покупателя. Надеемся в самое ближайшее время заключить крупный контракт на поставку продукции за рубеж, что сделает актуальным строительство второй очереди фабрики. Учитывая, что за 3 года работы мы накопили огромный опыт в области экстракции растительного сырья, постараемся закупить самое передовое оборудование и работать по новейшей технологии. Что касается средств, будем использовать как собственные, так и кредитные, планируем воспользоваться лизингом. Есть и несколько предложений иностранных компаний вложить в строительство свои средства, мы также к этому готовы, особенно если они, кроме финансирования, предлагают свои рынки сбыта.

Помогала нам в меру своих возможностей и администрация Амурской области. Это и субсидирование ставки банковского кредита, и льготы в первые годы работы по налогу на прибыль и имущество, и льготный тариф на электроэнергию. Конечно, и сегодня мы не отказались бы от помощи и поддержки властей. Самым больным местом в реализации проекта для нас будет вопрос различных согласований. И проблема здесь не в том, что проект имеет определенные изъяны в экологической части либо в области промышленной безопасности, - нет, мы предприятие законопослушное, работающее по прозрачным схемам. Вопрос в другом: почему организация производства (кстати, любого) сопряжена с таким количеством бюрократических трудностей и почему органы, от которых зависят эти согласования, как правило, всячески препятствуют процессу создания новых производств.