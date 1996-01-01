Вилами на бревне...

Делать прогнозы - занятие неблагодарное хотя бы уже потому, что ни один прогноз, сделанный в настоящем, не может учесть всех обстоятельств и случайностей, которые могут возникнуть в будущем. И тем не менее прогнозы делают, а некоторые из них даже сбываются. Попробуйте, спрогнозируйте - каким будет состояние лесопромышленного комплекса Дальнего Востока году эдак в 2025-м? Если использовать метод экстраполяции, то есть переложить на будущее условия и тенденции настоящего, то можно устами одного юмориста спрогнозировать: в 2025 году лесопромышленный комплекс Дальнего Востока будет стремительно развиваться под мудрым руководством Коммунистической партии Китайской Народной Республики.

Бревен много

Сегодня на долю Дальневосточного Федерального округа приходится 43% общей площади лесов и 33% запаса древесины РФ. Общая площадь земель лесного фонда Дальнего Востока составляет 558,5 млн гектаров, или 92% от общей площади территории региона. Запасы древесины дальневосточных лесов оцениваются в 24,7 млрд куб. м.

Несмотря на столь внушительную сырьевую базу, в ДВФО находится всего лишь 2% производственных мощностей России по переработке древесины. Основу регионального ЛПК составляют лесозаготовки и экспорт необработанной древесины в страны АТР. В основном с территории Дальнего Востока экспортируются традиционно добываемые в регионе хвойные породы (сосна, лиственница, ель). В меньших количествах вывозятся ценные твердолиственные породы, произрастающие только в Приморье и на юге Хабаровского края (ясень маньчжурский и дуб монгольский), а также липа, береза, осина. Если говорить об экспорте готовой продукции из древесины, то это главным образом пиломатериалы и деревянные стройматериалы, клееная фанера, щепа, стружки, опилки - все в весьма незначительных количествах.

Досок мало

Основная продукция дальневосточной лесопереработки - пиломатериалы. Часто их производством занимаются как дополнительным видом деятельности лесозаготовительные компании, многие из которых созданы с участием иностранного капитала. Картина в субъектах ДВФО выглядит следующим образом.

В Хабаровском крае из 400 предприятий ЛПК деревообработкой занимаются около 120. Наиболее крупные из них: ООО "Ванино Тайрику", ОАО "Дальлеспром", ЗАО "Флора", СП ООО "Аркаим", ЗАО "Форист-Сторма" и др. Доля пиломатериалов по отношению к объему непереработанной древесины в первом полугодии 2007 года составила 7,2%. Существовавшие ранее в крае предприятия целлюлозно-бумажной промышленности - Амурский ЦБК и Хорский биохимический - теперь факт истории.

В Приморском крае из 533 предприятий ЛПК 298 специализируются на выпуске пиломатериалов. Около 10 выпускают продукцию глубокой деревопереработки, такую как клееный брус, паркет, мебельный щит, древесностружечная плита и т.п. Ведущими деревообрабатывающими предприятиями являются: "Тернейлес", "Приморсклеспром", "Лес Экспорт", "Форест Стар", "Гефест", "Рощинский КЛПХ".

В Амурской области из 300 предприятий ЛПК подавляющее большинство сосредоточено на лесозаготовительной деятельности. На глубокой переработке специализируется ООО "Эколес" (листовая фанера), ООО "Аметис" (химическое вещество дигидрокверцетин из отходов лесозаготовительной деятельности) и строительная компания "Мост-Восток" (стройматериалы).

В Республике Саха (Якутия) из 428 предприятий ЛПК 15 занимаются глубокой деревопереработкой: ОАО "Табагинская лесная компания", ОАО "АЛРОСА-Леспром", ЗАО "Масс" и др. Среди производимой ими продукции паркет, мебельный щит, клееные и погонажные изделия, брус для быстрого домостроения.

В Еврейской автономной области почти все основные предприятия ЛПК (около 10) с 100-процентным китайским капиталом: ООО "Сэньхе-Лесопромышленность", ООО "Сэн Фэн", ООО "Цю Хун", ООО "Хуа Синь" и др. Все они занимаются заготовкой и переработкой древесины с последующим экспортом круглого леса и пиломатериалов в Китай.

На Сахалине в год заготавливается не более 700 тысяч кубометров древесины. Пятая часть этого объема первично перерабатывается на местных мелких лесопильных производствах. Когда-то на острове работали 7 целлюлозно-бумажных комбинатов, к настоящему времени не осталось ни одного.

С некоторой оговоркой к предприятиям деревообработки можно отнести существующие во всех перечисленных субъектах мелкие и не очень мебельные предприятия, поскольку в основном они работают на завозной (из европейской России и импортной) мебельной плите и в незначительной степени на собственной продукции.

Досье В целом по Дальнему Востоку ежегодно перерабатывается менее 14% заготавливаемой древесины. Эта лесопродукция, по различным оценкам, реализуется на внешнем и внутреннем (дальневосточном рынке) в соотношении 30-40 к 70-60%. Среди местных покупателей данной продукции преобладают строительные компании и мебельные фабрики. Износ основных фондов на многих лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях достигает 80%. Низколиквидная древесина и отходы лесопользования не вовлекаются в производство из-за неразвитости механической, химической и энергетической переработки древесного сырья.

Не секрет, что ЛПК Дальнего Востока, впрочем, как и в масштабах всей России, содержит немалую криминальную составляющую, базирующуюся на незыблемых экономических и социальных законах. Обстоятельства сложились так, что для больших групп людей, вовлеченных в сложные и иерархически выстроенные отношения, выгоднее продавать круглый лес за границу, нежели налаживать его обработку на территории России.

По словам депутата Госдумы РФ от Хабаровского края, члена парламентской комиссии по борьбе с коррупцией Бориса РЕЗНИКА, Дальний Восток стал браконьерским Клондайком. За последние 15 лет создана разветвленная нелегальная система заготовки, транспортировки, хранения и сбыта незаконно добытой древесины преимущественно в соседний Китай. Контрабанда лесоматериалов, незаконные порубки, "отмывание" денежных средств, полученных в результате незаконных операций с сырьевыми ресурсами, возмещение НДС по лжеэкспортным операциям, невозвращение валютной выручки - это далеко не полный список отмеченных преступлений в сфере ЛПК на Дальнем Востоке. И, увы, такое положение вещей - на руку соседнему Китаю, который на скупке дешевого российского сырья поднимает свою деревообрабатывающую и мебельную промышленность, а свои "зеленые ресурсы" бережет для будущих поколений.

Правительство не сдается

Нельзя сказать, что руководство России и региональные власти в субъектах Федерации не пытаются навести порядок внутри ЛПК и сделать его эффективным для национальной экономики. Дабы перестать быть сырьевым придатком развитого Запада и быстроразвивающегося Востока, Правительство России отменило пошлины на ввоз импортного высокотехнологичного оборудования для обработки древесины и, напротив, ввело механизм поэтапного повышения экспортных пошлин на необработанную древесину. Напомним, с 1 июля 2007 года наступил первый этап планомерного повышения пошлин на экспорт круглого леса в соответствии с решением российского правительства. Против прежних 6,5% от таможенной стоимости (гораздо ниже, чем в Бразилии, Канаде, США и других странах-экспортерах леса) теперь вывоз 1 кубометра необработанной древесины за пределы России обходится в 20% от его таможенной стоимости, но не менее 10 евро за кубометр. С апреля 2008 года эти цифры составят 25%, но не менее 15 евро за кубометр. А с января 2009 года - 80%, но не менее 50 евро за кубометр.

С помощью таможенного регулирования Правительство России рассчитывает положить конец неконтролируемому расхищению и вывозу за рубеж лесных ресурсов и стимулировать внутри страны глубокую деревопереработку, чтобы продавать за рубеж не дешевое сырье, а высокотехнологичную лесопродукцию. Оправданы ли такие расчеты? существуют три точки зрения.

Лесопромышленники: пошлины - не панацея

Как известно, на Дальнем Востоке, как, впрочем, и по всей стране, многие представители ЛПК решение правительства по ужесточению пошлинного режима не одобрили. Их аргументация сводится к тому, что экспорт необработанной древесины ограничивать необходимо, но не так резко и обязательно с поддержкой со стороны государства в плане создания деревоперерабатывающей инфраструктуры и предоставления льгот на электроэнергию. Иначе неизбежны банкротства многих лесозаготовительных предприятий, которые являются градообразующими для своих поселений.

Заместитель генерального директора ОАО "Тындалес" Дмитрий КОНОНОВ:

- Россия экспортирует в год около 50 млн кубометров леса. Построить заводы по переработке такого количества древесины невозможно. Если бы экономика позволяла получать необходимую прибыль от переработки круглого леса, бизнес давно бы занимался этим производством. Сегодня для переработки необходимы крупные инвестиции и скоординированные действия на всех уровнях бизнеса и власти.

Заместитель генерального директора ОАО "Приморсклеспром" Анатолий БОБЕР:

- Очень сомневаюсь, что рост пошлин стимулирует деревопереработку. $115 за 1 кубометр - стоимость круглого леса в портах Приморья. На кубометр пиломатериалов расходуется 2 кубометра "кругляка". С учетом расходов на распиловку, фрахт, страховку, накидывания сверху 15% рентабельности кубометр пиломатериалов обойдется покупателям из той же Японии в $300. По такой цене они им не нужны, так как пиловочник из Канады или скандинавских стран предлагается по цене $250 за куб.

Как будто в подтверждение пессимистических ожиданий, на недавней встрече в Хабаровске российских лесоэкспортеров и их японских партнеров последние вежливо отклонили предложение российской стороны разделить расходы на экспортные пошлины на "кругляк" и инвестировать в российскую деревопереработку. Они дали понять, что в 2009 году - с достижением отметки запретительных пошлин на российскую необработанную древесину в 80% - им будет выгоднее ввозить ее в Японию (даже с учетом транспортных расходов) из Канады, Финляндии или Новой Зеландии. Для сведения, на долю японского лесного экспорта на Дальнем Востоке приходится 25-30%.

- Что касается ближайшего дальневосточного соседа России Китая (на его долю приходится более 60% лесоэкспорта в регионе), то китайский бизнес уже заранее подготовился к решению Правительства РФ о поэтапном повышении вывозных пошлин на круглый лес, - заявил на одном из заседаний правительства руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий РОЩУПКИН. По его информации, на российской территории китайцы заблаговременно развернули сеть пилорам и сушильных камер. Оборудование скупалось у частных лиц и бывших леспромхозов. То есть никаких инвестиций в новые технологии не предвидится, просто вместо кругляка из России в Китай повезут слегка обработанные материалы.

Чиновники "за"

Другого подхода от чиновников ожидать не приходится. На то они и чиновники, чтобы доложить о полной поддержке принятого правительством решения и взяться за его реализацию. Но не все так однозначно. Чиновников поддерживают и многие лесопромышленники, особенно те, чей бизнес изначально был ориентирован на деревопереработку, а не на экспорт "кругляка" за границу.

Заместитель директора департамента промышленности Министерства промышленности и энергетики РФ Петр ПЕРЕДРИЙ:

- По нашим прогнозам, в течение ближайших трех лет экспорт необработанного леса снизится более чем на 80% - до уровня 7-9 млн кубометров в год. Это уже будет значительным результатом, ведь в прошлом году из России вывезли свыше 50 млн кубометров "кругляка". Планируемый объем инвестиций в обработку древесины и производство изделий из дерева к 2010 году возрастет вдвое - до 20 млрд рублей против 12,5 млрд рублей в прошлом году. В целлюлозно-бумажном производстве мы также рассчитываем выйти на почти двукратное повышение объема инвестиций - до 25 млрд рублей. Объем производства продукции в обработке древесины возрастет более чем на 2/3, в целлюлозно-бумажном производстве - на 55%.

Вице-губернатор Приморского края Александр ТАБАЧЕНКО:

- Китай привык работать на нашем лесе. Естественно, китайские бизнесмены хотят свести свои издержки к минимуму. Но даже с учетом того, что это будет пилорама под китайской "крышей" и она будет гнать за границу так называемую продукцию первого передела, - это все равно выгоднее для российской стороны. Уже хоть какая-то добавочная стоимость останется у нас. Сравните: если за срубленную елку те же китайцы-перекупщики готовы заплатить сейчас $72, то за пиломатериал из нее - $250. Главное, чтобы эта фирма платила налоги, соблюдала технику безопасности и обеспечивала трудовую занятость для наших граждан. А соблюдение данных условий мы будем контролировать, ведь это гораздо легче, чем отслеживать стихийные незаконные рубки, не отягощенные никаким производственным процессом и варварские по своей сути.

Среди тех, кто поддерживает правительственные меры, и директор приморской мебельной фабрики "Дельфин" Виктор СУХОМЛИНОВ:

- Пошлины надо было давно повысить, чтобы сегодня они уже были на запретительном уровне. Местные поставщики материалов для мебели зачастую приобретают наш же лес у тех же китайцев. С повышением пошлин будет легче, появится, наконец, достаточно сырья на своем рынке.

Похоже, и власти регионов, и бизнес озаботились развитием лесопереработки на местах, во всяком случае, в последнее время в каждом из "лесных" субъектов ДВФО обнародовали по несколько достаточно амбициозных проектов. В их числе строительство целлюлозно-бумажных комбинатов, заводов по производству химико-термомеханической массы (из нее изготавливают газетную бумагу), МДФ-плиты и другие изделия из дерева, вплоть до сборных жилых домов в рамках нацпроекта "Доступное и комфортное жилье". Инвестиционные намерения поучаствовать в реализации этих проектов выразили представители китайского, корейского, малайзийского и российского бизнеса. Проблемы развития лесопереработки будут обсуждаться и на Дальневосточном международном экономическом форуме, который пройдет в Хабаровске в сентябре.

Досье Среди дальневосточных проектов глубокой лесопереработки: Целлюлозно-бумажный комбинат в г.Амурск Хабаровского края. Проектная мощность - 700 тыс. тонн беленой сульфатной целлюлозы в год, объем инвестиций - 24,3 млрд рублей. Генеральный инвестор - ОАО "Дальлеспром". Сроки реализации проекта - 2007-2012 гг. Завод по производству древесностружечных плит в п. Октябрьский Ванинского района Хабаровского края. Мощность 100 тыс. кубометров плит в год. Размер инвестиций - 945 млн рублей. Инвестор - ООО СП "Аркаим". Сроки реализации: 2005-2008 гг. Лесопильное производство в Сахалинской области. Мощность 130 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Объем инвестиций - 145 млн рублей. Инвесторы: ООО "Промтэк", "Парусновский ДОК". Сроки реализации - 2007-2009 гг.

"Кругляк" forever?

Третью точку зрения на стимулирование глубокой деревопереработки с помощью введения запретительных вывозных пошлин на "кругляк" можно сформулировать так: повышать пошлины нужно, но этого недостаточно для прекращения разграбления лесных ресурсов и развития деревопереработки в стране.

В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) провели анализ мнений участников внешнеэкономической деятельности за последние несколько месяцев и пришли к выводу: увеличение таможенной пошлины на экспорт леса хвойных пород с 6,5% до 20% с 1 июля 2007 года совершенно не повлияет на объемы ее вывоза из России. Незначительное же снижение объемов экспорта в настоящее время обусловлено тем, что непосредственно перед повышением пошлин участники ВЭД намного активнее экспортировали круглую древесину хвойных пород, что привело к фактическому отсутствию ее в местах складирования.

- Повышение пошлин фактически не повлияет на ситуацию,- считает один из высокопоставленных сотрудников ДВТУ, пожелавший остаться неизвестным. Он объясняет свою позицию тем, что все экономические затраты от заготовки до доставки получателю оплачивают китайские и японские предприниматели. Их российские партнеры в основном получают прибыль (по договоренности с китайскими и японскими предпринимателями) с каждого кубометра. Поскольку российский лес остается самым дешевым в Азиатско-Тихоокеанском регионе даже при увеличении пошлин, его экспорт из России для иностранных предпринимателей также останется рентабельным и может только незначительно уменьшить получаемую ими сверхприбыль.

По прогнозу сотрудника ДВТУ, после второго этапа повышения пошлин возможно подключение "серых" контрабандных схем, т.е. занижение объемов и сортности при таможенном оформлении. Более того, экспорт все равно будет выгодным даже при достоверном декларировании леса, пошлина на который достигнет 80% от таможенной стоимости. К тому же в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона действуют заградительные механизмы в отношении импортной лесопродукции, а значит, действует еще один стимул не напрягаться с налаживанием деревообработки дома и гнать за рубеж сырье.

С мнением одного из руководящих сотрудников Дальневосточной таможни отчасти согласен член совета Приморской ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров (ПАЛЭКС) Павел КОРЧАГИН:

- Элитные сорта древесины безусловно выдержат и 80-процентный барьер, но в целом через два-три года экспорт кругляка должен сократиться в пять-шесть раз. В основном за счет второсортной и третьесортной древесины: ее будет невыгодно гнать на экспорт из-за высоких пошлин. А в Приморье все перерабатывающие мощности ЛПК уже сегодня готовы перерабатывать как раз ценные породы древесины, такие как дуб и ясень. Некоторые предприятия даже испытывают дефицит в этом сырье. Но его доля в общем объеме лесозаготовок по краю не превышает 15% и быстро расходится на экспорт в Китай и Японию, невзирая ни на какие пошлины. Не думаю, что введение пошлин сократит объем браконьерских рубок охраняемых пород деревьев и незаконных лесозаготовок: если раньше рубили и сбывали перекупщикам, то сейчас будут рубить и сбывать на пилорамы.

В целом же, по мнению П. Корчагина, внутренний рынок Приморья и Дальнего Востока пока не готов к тому, чтобы переработать тот объем второсортной и третьесортной древесины, который может обрушиться на него в связи с введением запретительных пошлин. А продавать древесину на запад страны мешают высокие транспортные тарифы и ориентация этих территорий на поставки из Сибири. Она к ним и ближе, и лесными ресурсами богаче. Издержки, которые понесет ЛПК края в связи с необходимостью создавать производственные мощности, к концу 2007 года достигнут таких размеров, что прибыль некоторых предприятий будет близка к нулю, считает Павел Корчагин.

Досье Приморский край является главным экспортером леса на Дальнем Востоке. В зоне деятельности приморских таможен зарегистрированы более половины предприятий-лесоэкспортеров, на долю которых приходится более 65% общего объема дальневосточного экспорта леса и 70% лесоматериала ценных пород. По самым осторожным оценкам независимых экспертов, на долю незаконно заготавливаемой древесины в Приморье приходится 20-25% всего оборота лесоматериалов. Остальное делят между собой примерно поровну легальные лесозаготовки и лесозаготовки по "серым" схемам. Для сравнения: легальные лесозаготовители платят налогов в среднем 600 руб.за 1 кубометр древесины, "серые" - всего 60 руб.

По мнению представителей организации "Гринпис России", ограничение экспорта необработанной древесины из страны является насущной необходимостью - хотя бы из соображений сохранения экологического и экономического потенциала лесных ресурсов. Но кроме повышения пошлин на "кругляк" необходимы сопутствующие меры: создание условий для развития деревообработки внутри России, законодательный запрет вывоза круглого леса или усложнение правил его заготовки и экспорта.

В отношении первого предложения обнадеживающее заявление сделал уже упоминавшийся выше замдиректора департамента промышленности Министерства промышленности и энергетики РФ Петр Передрий:

- Повышение пошлин - это один из основных, но не самый главный механизм. Главное - это меры по стимулированию вложений в проекты по глубокой переработке леса через инвестиционные соглашения. Мы уже разработали порядок подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, он находится на стадии согласования. Мы считаем, что взаимоотношения государства с инвестором должны основываться на принципах государственно-частного партнерства с условием предоставления инвестору определенных преференций в обмен на систему обязательств.

Другое предложение - об ужесточении административного режима экспорта круглого леса - наполнили конкретным содержанием российские таможенники. Руководство ДВТУ заявило в дальневосточной прессе, что таможенный контроль может стать эффективным барьером на пути нелегального экспорта леса только при соблюдении ряда условий. В частности, необходимо: перемещение лесоматериалов вводить под монополию государства и предоставлять разрешение на экспорт уже зарекомендовавшим себя добросовестным участникам ВЭД, на межведомственном уровне определить порядок сквозного учета необработанных лесоматериалов, предназначенных для экспорта. Предложено создать в России единый контролирующий институт для проведения обязательной сертификации каждой партии необработанной древесины, а также предоставить таможне право проверять законность не только вывоза, но и самого факта лесозаготовки.

Но пока это лишь предложения, а будущее ЛПК России и Дальнего Востока, в частности, остается уравнением с несколькими неизвестными. И вряд ли кто решит его в ближайшие два-три года.