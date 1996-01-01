В железнодорожную "веру" обращаем с детства

Дальневосточная железная дорога - одно из крупнейших предприятий региона, а значит, и один из крупнейших трудовых коллективов. О кадровой политике в период реформирования Российских железных дорог "ДК" беседует с заместителем начальника ДВЖД по кадровым и социальным вопросам Олегом КУРУНОВЫМ.

- Олег Александрович, железная дорога всегда была предприятием режимным, а значит, и кадровая работа здесь строилась в соответствии с жесткими требованиями регламента. Сегодня, во время дефицита трудовых ресурсов в регионе, условия по приему на работу вы смягчаете?

- Я бы эту проблему разбил на несколько составляющих. Да, у нас очень большой коллектив, даже с учетом того, что в ходе реформы многие предприятия выделились из состава Дальневосточной магистрали, - сейчас на ДВЖД трудится почти 57 тыс. человек. При этом на выполняемый объем работы дорога укомплектована практически полностью как работниками массовых профессий, так специалистами и руководящими кадрами. Поэтому для нас актуальна не столько проблема нехватки людей, сколько подготовка кадров, соответствующих специфическим требованиям.

Досье Списочная численность работников ДВЖД, по данным на середину 2007 года, - 56974 чел. Кадровый состав: 7% - руководители, 19% - специалисты, 4% - служащие и 70% - рабочие. Мужчины - 40,6 тыс. чел. (свыше 71%), женщины - 16,3 тыс. Примерно 24% - молодежь до 30 лет. 2,2 тыс. чел. - работающие пенсионеры. Текучесть кадров в 2006 году - 7,2%. Высшее образование имеют 9,5 тыс. человек, среднее профессиональное - 10,8 тыс. В целом на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в 2007 году запланировано направить 282,5 млн руб. (в 2006 г. - 252,2 млн). Средняя зарплата 18 тыс. руб. в месяц.

Хочу напомнить, что железнодорожный транспорт всегда был зоной повышенной опасности как для работников, так и для пассажиров. Однако многих молодых людей, попадающих к нам, часто удивляет дисциплина, которую они считают военной. Так что не секрет, что существует проблема адаптации к нашей системе. Но свои требования, что наработаны годами и зачастую в самом прямом и печальном смысле слова "написаны кровью", мы не имеем права смягчать.

При этом требования у нас достаточно простые - в первую очередь к состоянию здоровья железнодорожника. Когда, к примеру, машинист с помощником ведут грузовой состав весом в 6 тыс. тонн или пассажирский поезд из 21 вагона с сотнями людей, на них ложится огромная нагрузка и ответственность!

Более того, мы даже вынуждены кое-где ужесточать наши подходы к кадрам. Я говорю об острой социальной болезни, которая охватила наше общество, - о наркомании. Поэтому сегодня при приеме на работу мы вынуждены требовать подписания документа, который нормативными актами не предусмотрен, - о том, что в случае выявления тест-контролем наркотического опьянения такой человек будет сразу уволен. Надеюсь, что подобные меры по инициативе министра транспорта и президента ОАО "РЖД" будут внесены в законодательство.

У нас жесткие требования и к подготовке кадров. Скажем, на всех российских железных дорогах есть такое специфическое понятие, как "первозимники". К нелегкой работе железнодорожника зима добавляет экстремальные условия. И наша обязанность - подготовить человека так, чтобы сберечь его и технику. По каждой специальности (не менее 30 профессий, связанных с перевозочным процессом) разработана программа обучения "первозимников". Новичок должен четко знать, что делать в период низких температур, метелей. Более того, за ним закрепляется опытный человек, который должен определенное количество смен с ним отработать и убедиться, что тот готов работать самостоятельно.

- Очевидно, что на многие кадровые позиции железнодорожному ведомству просто невозможно найти профессионалов со стороны, нужно учить и воспитывать самим. Как на ДВЖД выстраивается система кадровой подготовки?

- Наша система подготовки выстраивалась десятилетиями, что придает ей особую устойчивость. Начинается все еще в детском возрасте. Так, в мае 2008 года в Хабаровске свое 50-летие отметит малая Дальневосточная железная дорога. Кто-то скажет - "игрушка", но ведь на содержание детской железной дороги в этом году Хабаровским отделением ДВЖД будет затрачено около 7 млн рублей. И мы считаем, что тратим деньги не зря. Ведь за полвека через эту кузницу кадров ДВЖД прошли свыше 40 тысяч школьников, большинство ведущих специалистов и руководителей "взрослой" дороги в прошлом были юными железнодорожниками.

Профориентация для нас - отдельное важное направление работы. Мы стараемся привить любовь к транспорту, показываем всю многогранность и сложность нашей работы. И тот ребенок, которого это не испугает, которому это понравится, наш человек. Значит, мы его обратили в свою веру! У него уже другая мотивация, мы с ним работаем дальше. Ежегодно 10-15 лучших выпускников малой ДВЖД получают направление в Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС).

Кроме того, мы содержим 5 школ-интернатов (в Смоляниново, Уссурийске, Облучье и две в Комсомольске-на-Амуре) - это для нас не меценатство. Во-первых, мы на линейных станциях ДВЖД, где нет нормальных школ, снимаем для их родителей-железнодорожников проблему качественного обучения. Во-вторых, в каждой школе сейчас создаем мастерские, в которых идет обучение рабочей профессии с присвоением выпускнику рабочей квалификации. Это одно из направлений кадровой работы на линейных станциях, где иного источника трудовых ресурсов просто нет.

- А как дальше складывается путь перспективного молодого человека на железную дорогу?

- Основную часть специалистов для ДВЖД готовят хабаровский ДВГУПС, а также Хабаровский, Уссурийский и Тындинский техникумы железнодорожного транспорта. Дорога сотрудничает с ними на договорной основе. На отделениях работают специальные профориентационные комиссии, которые выявляют уровень подготовки выпускников, желание обучаться и даже традиции преемственности династий железнодорожников. В итоге, к примеру, в 2006 году отобрано 466 чел. для поступления в техникумы, 406 чел. - в университет.

При этом со студентом, который поступил по целевому направлению, ДВЖД и вуз подписывают трехсторонний договор, в котором прописаны весьма серьезные для него преференции. У лучших студентов есть доплаты к стипендии, им всем гарантировано проживание в общежитии, прохождение оплачиваемой практики на наших предприятиях, прием их на работу.

В прошлом году на дорогу пришло 280 выпускников ДВГУПС, в этом - 250, через год-два, думаю, мы эту цифру увеличим. Это связано не с уходом на пенсию или отъездом людей на запад, а с планируемым увеличением объема работы по Северному широтному ходу, по развитию Ванинско-Совгаванского транспортного узла и др.

И такой штрих - на каждого молодого специалиста мы выстраиваем так называемое дерево карьерного роста. Он знает, когда и на какую должность, при нормальной отдаче, может претендовать, какая перспектива у него будет через 5 или 10 лет.

- Какие перемены в вашей работе с персоналом принесло реформирование ОАО "РЖД"?

- При реформировании отрасли появилась контрактная система, в которой заметно повышена мотивация руководителей. Дороге нужны руководители, подготовленные с учетом рыночных требований, что включает в себя совершенно новые подходы к экономике, финансам, менеджменту, управлению персоналом. С этой целью на базе института повышения квалификации ДВГУПС разработана трехуровневая программа переподготовки кадров. Она рассчитана как на мастеров и командиров среднего звена, так и на руководителей, зачисленных в резерв высшего командного состава дороги. В течение года на дороге дополнительное профобучение проходят свыше 4 тыс. руководителей и специалистов.

В результате реформирования отрасли, направленного на создание конкурентной среды, появились многочисленные компании-перевозчики. Они комплектование кадров, естественно, начали с переманивания наших специалистов. Мы понимаем, почему это происходит: на первом этапе других квалифицированных профессионалов им просто взять неоткуда. Так что вынуждены готовить кадры с учетом потребностей предприятий-конкурентов. С другой стороны, мы стараемся создавать более благоприятные условия для своих работников.

- Повышение оплаты труда помогает в борьбе с конкурентами?

- Это, скорее, весомая поддержка в борьбе с другими отраслями. Если раньше люди уходили в лесную промышленность, в порты, сейчас этот процесс остановился. И более того, многие, кто раньше ушел с дороги, сейчас к нам возвращаются. Объясняют: "У вас стабильнее зарплата и премия". Этого во многих других отраслях сейчас нет. А вот конкурировать с отдельными компаниями-перевозчиками в борьбе за какого-то одного специалиста нам, конечно, тяжело. И даже наш весьма значимый социальный пакет здесь не всегда помогает - многие молодые люди не задумываются о пенсии, предпочитая большие деньги здесь и сейчас. Однако те, кто смотрит в будущее, выбирают ДВЖД, хотя мы не можем себе позволить, скажем, двукратного увеличения зарплаты - она у нас тесно привязана к производительности труда.

- Мотивация к производительной работе - это не только достойная зарплата. Тем не менее сегодня многие предприятия отказались от содержания социальных объектов, сократили всевозможные льготы. Как поступила с социальным пакетом Дальневосточная железная дорога?

- Ничего не сократила, в денежном выражении соцпакет даже растет. Но откуда родился такой вопрос? Скажем, мы передаем жилье в муниципальную собственность - это общая проблема для всей России, поскольку из бюджета на его содержание нам не выделяют средств. Или 3-4 года назад сократили количество своих дошкольных учреждений, но там, где наполняемость находилась порой на уровне 40%. Так, во Владивостоке у нас только в районе Первой Речки было 7 детсадиков с подобными показателями, на расстоянии буквально 100 метров. При этом некоторые из них были постройки 1906 года! После закрытия таких садов мы перевели детей в более современные учреждения, и нам родители только "спасибо" сказали!

Еще мы оптимизировали сеть своих Домов культуры, которые прежде были практически в каждом населенном пункте. Во многие из них люди годами не ходили! Сегодня мы оставили на крупных отделенческих станциях и узлах ДВЖД шесть Домов культуры, коллективы которых активно ведут свою творческую и культурную работу. При этом все они теперь будут в надлежащем состоянии. В этом году мы завершили ремонт ДК во Владивостоке, сейчас занимаемся ремонтом в Комсомольске, где в будущем году будет настоящий ДВОРЕЦ культуры.

Все 4 санатория-профилактория сохранили полностью. Вынуждены были в этом году не открывать один детский лагерь в Тынде, но это связано не с тем, что у нас средств на это не хватает, а с тем, что у него не было востребованности. Наша компания не относит детские оздоровительные лагеря к непрофильным активам, здесь простой здравый смысл: есть востребованность и наполняемость - лагерь будет.

Под особым контролем по-прежнему находятся вопросы медобслуживания, образования, обеспечения санаторно-курортным лечением, социальной поддержки ветеранов, культурно-массовой и спортивной работы, обеспечения бытовым топливом и многое другое. Мы совместно с дорожным профсоюзом и ветеранской организацией заботимся о том, чтобы сегодня бывшие железнодорожники, ветераны войны и труда, имели более высокий уровень социальной защиты. Они получают прибавку к пенсии от негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Почет", более 6 тыс. человек получают корпоративную пенсию от НПФ "Благосостояние".