ОАО "Дальневосточная генерирующая компания": Работаем на развитие региона

В Хабаровске располагается аппарат управления одной из крупнейших российских территориальных генерирующих компаний (ТГК) - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") - с общей установленной электрической мощностью электростанций 5841 МВт. В России только три ТГК превосходят Дальневосточную по установленной мощности. Все они расположены на исторически более развитых и густонаселенных центральных территориях страны, сосредоточенных вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, на Волге.

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" образовано в южной части Дальневосточного федерального округа в результате структурной реорганизации в электроэнергетике. Географический контур акционерного общества объемлет десятую часть России. Производственные активы энергокомпании сложились из генерирующих и теплосетевых объектов, до слияния входивших в акционерные общества "Хабаровскэнерго", "Амурэнерго", "Дальэнерго". Кроме того, в ОАО "ДГК" вошли полностью Лучегорский топливно-энергетический комплекс и Нерюнгринская ГРЭС, ранее бывшая в составе ОАО "Якутскэнерго". ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" производит электрическую и тепловую энергию. На существующих на 1 января 2007 года мощностях может ежегодно вырабатывать 21,5 млрд кВт-ч и 22,3 млн Гкал. Энергокомпания обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в пяти субъектах Российской Федерации: в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, на юге Республики Саха (Якутия). На 1 июля 2007 года с ОАО "ДГК" заключили договоры на поставку тепловой энергии 12 302 предприятия и организации и 654 626 квартиросъемщиков и домовладельцев. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" - лидер на энергорынке Дальнего Востока, обладающий достаточным потенциалом для удовлетворения потребностей региона в электрической и тепловой энергии. В то же время в энергокомпании планируют дальнейший поступательный рост генерирующих и теплофикационных мощностей с ориентацией на активное развитие российских дальневосточных территорий.

В ближайшие пять лет будут реализовываться связанные с этим инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции, новому энергетическому строительству. Это определено инвестиционной программой генерирующей компании на 2007-2011 годы, которая утверждена советом директоров ОАО "ДГК". Кроме собственно наращивания мощностей, ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ставит цель вытеснить из генерации Дальнего Востока мощности неэкономичные, морально и физические устаревшие. Инвестиционные усилия менеджмента ОАО "ДГК" направлены, прежде всего, на повышение эффективности работы энергокомпании, ее надежности и устойчивости. Что является одним из факторов, определяющих привлекательность инвестирования в ОАО "ДГК". Другим определяющим фактором, по мнению аналитиков, является то, что энергокомпания - одна из крупнейших по масштабу генерации и охвату территории.

В инвестиционные проекты акционерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания" в течение пяти лет предстоит вложить 44,5 млрд рублей. Часть денег будет по-прежнему идти из амортизационных отчислений. В то же время, предусматриваются и другие способы привлечения инвестиций. 9 августа текущего года ФСФР России зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" общим объемом 5 млрд рублей. В настоящее время идет работа по использованию компанией экономических механизмов Киотского протокола: проводятся все необходимые процедуры по регистрации в МЭРТе и в зарубежных контролирующих органах проектов модернизации и реконструкции основного оборудования, возможных к осуществлению в рамках Киотского соглашения. Общий вес "киотского актива" ОАО "ДГК" оценивается аналитиками в сегодняшних ценах в 60 млн евро, или 2 млрд рублей. В последнее время Дальневосточный федеральный округ все больше привлекает внимание. Необходимость развития несырьевой экономики очевидна. Это звучит и в высказываниях Президента Российской Федерации, его полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе, активно проводят эту мысль и губернаторы. Одна из последних идей о предназначении Дальнего Востока - развитие региона как центра управления сырьевыми ресурсами в Северо-Восточной Азии, как региона с мощной перерабатывающей промышленностью. У "Дальневосточной генерирующей компании" есть достаточный потенциал для поддержки этих планов. Есть профессиональные кадры, производственная база и, главное, видение, как развиваться и способствовать развитию региона.