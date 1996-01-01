Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания": Работаем на развитие региона
В Хабаровске располагается аппарат управления одной из крупнейших российских территориальных генерирующих компаний (ТГК) - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") - с общей установленной электрической мощностью электростанций 5841 МВт. В России только три ТГК превосходят Дальневосточную по установленной мощности. Все они расположены на исторически более развитых и густонаселенных центральных территориях страны, сосредоточенных вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, на Волге.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" образовано в южной части Дальневосточного федерального округа в результате структурной реорганизации в электроэнергетике. Географический контур акционерного общества объемлет десятую часть России. Производственные активы энергокомпании сложились из генерирующих и теплосетевых объектов, до слияния входивших в акционерные общества "Хабаровскэнерго", "Амурэнерго", "Дальэнерго". Кроме того, в ОАО "ДГК" вошли полностью Лучегорский топливно-энергетический комплекс и Нерюнгринская ГРЭС, ранее бывшая в составе ОАО "Якутскэнерго". ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" производит электрическую и тепловую энергию. На существующих на 1 января 2007 года мощностях может ежегодно вырабатывать 21,5 млрд кВт-ч и 22,3 млн Гкал. Энергокомпания обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в пяти субъектах Российской Федерации: в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, на юге Республики Саха (Якутия). На 1 июля 2007 года с ОАО "ДГК" заключили договоры на поставку тепловой энергии 12 302 предприятия и организации и 654 626 квартиросъемщиков и домовладельцев. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" - лидер на энергорынке Дальнего Востока, обладающий достаточным потенциалом для удовлетворения потребностей региона в электрической и тепловой энергии. В то же время в энергокомпании планируют дальнейший поступательный рост генерирующих и теплофикационных мощностей с ориентацией на активное развитие российских дальневосточных территорий.
В ближайшие пять лет будут реализовываться связанные с этим инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции, новому энергетическому строительству. Это определено инвестиционной программой генерирующей компании на 2007-2011 годы, которая утверждена советом директоров ОАО "ДГК". Кроме собственно наращивания мощностей, ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ставит цель вытеснить из генерации Дальнего Востока мощности неэкономичные, морально и физические устаревшие. Инвестиционные усилия менеджмента ОАО "ДГК" направлены, прежде всего, на повышение эффективности работы энергокомпании, ее надежности и устойчивости. Что является одним из факторов, определяющих привлекательность инвестирования в ОАО "ДГК". Другим определяющим фактором, по мнению аналитиков, является то, что энергокомпания - одна из крупнейших по масштабу генерации и охвату территории.
В инвестиционные проекты акционерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания" в течение пяти лет предстоит вложить 44,5 млрд рублей. Часть денег будет по-прежнему идти из амортизационных отчислений. В то же время, предусматриваются и другие способы привлечения инвестиций. 9 августа текущего года ФСФР России зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" общим объемом 5 млрд рублей. В настоящее время идет работа по использованию компанией экономических механизмов Киотского протокола: проводятся все необходимые процедуры по регистрации в МЭРТе и в зарубежных контролирующих органах проектов модернизации и реконструкции основного оборудования, возможных к осуществлению в рамках Киотского соглашения. Общий вес "киотского актива" ОАО "ДГК" оценивается аналитиками в сегодняшних ценах в 60 млн евро, или 2 млрд рублей. В последнее время Дальневосточный федеральный округ все больше привлекает внимание. Необходимость развития несырьевой экономики очевидна. Это звучит и в высказываниях Президента Российской Федерации, его полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе, активно проводят эту мысль и губернаторы. Одна из последних идей о предназначении Дальнего Востока - развитие региона как центра управления сырьевыми ресурсами в Северо-Восточной Азии, как региона с мощной перерабатывающей промышленностью. У "Дальневосточной генерирующей компании" есть достаточный потенциал для поддержки этих планов. Есть профессиональные кадры, производственная база и, главное, видение, как развиваться и способствовать развитию региона.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов