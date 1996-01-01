"Роснефть": единая сеть от Мурманска до Южно-Сахалинска

С 2001 года ООО "РН-Востокнефтепродукт" реализует нефтепродукты, производимые ОАО "НК Роснефть-Комсомольский НПЗ", на внутреннем рынке. И имеет филиалы в пяти регионах Дальнего Востока.

"На результат завтрашнего дня мы в полную силу работаем уже сегодня", - говорит генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иван ПАТЮТЬКО. То, что появится завтра - это единая система безналичных расчетов компании "Роснефть" по всей России. Автозаправочные комплексы ОАО "Роснефть" вдоль трассы "Амур". Это почти трехкратное увеличение числа АЗС компании в Дальневосточном регионе в течение ближайших 4 лет. Это переход на торговлю высокооктановыми бензинами стандарта Евро-4, Евро-5. И новое предложение - торговля газом для заправки экономичных и экологически чистых машин.

Качество в приоритете

"По итогам первого полугодия этого года мы выполнили бизнес-план как по объемам реализации нефтепродуктов, так и по величине полученной прибыли, - продолжает генеральный директор общества. - Причем значительно перевыполнили по крупнооптовой торговле - на 20%, по мелкому опту - на 5% и по рознице - на 4%. Прибыли получили на 3% больше запланированного". "Но прибыль для нас - это не единственный показатель, - добавляет он, - полученный доход Общество направляет на строительство новых автозаправочных комплексов (АЗК), приобретение АЗС, реконструкцию нефтебаз и модернизацию существующих АЗС. Наша задача - сделать сервис на наших АЗС качественнее".

"Для нас первостепенное значение имеет качество реализуемой продукции, - признает заместитель генерального директора по коммерческой работе ООО "РН-Востокнефтепродукт" Владимир РОЖКОВ. - Значительные объемы средств "Роснефть" вкладывает в модернизацию Комсомольского НПЗ. С нового года Комсомольский НПЗ выпускает ГОСТовские высокооктановые бензины АИ-92, АИ-95, а также новые продукты АИ-98 и дизельное топливо, удовлетворяющее требованиям стандарта Евро-4. "По ГОСТу Комсомольский НПЗ сейчас производит АИ-95 зимний и АИ-95 летний. Зимний бензин имеет больше легких фракций, поэтому двигатель на морозе запускается легче. А в летнем бензине преобладают тяжелые компоненты, чтобы снизить взрывоопасность топлива. Мы в течение полугода успешно продвигаем на рынке АИ-98. Сегодня он продается на наших АЗС в Комсомольске, Хабаровске, на Сахалине, в Приморье. Прогнозируем рост продаж этого топлива в течение следующих лет, так как именно этим бензином рекомендуется заправлять новые автомобили".

В первом полугодии этого года, по словам заместителя генерального директора по коммерческой работе ООО "РН-Востокнефтепродукт", компания также оптимизировала поставки нефтепродуктов с завода на автозаправочные станции. "Мы усовершенствовали логистику поставок, - говорит он, - выстроили систему таким образом, чтобы нефтепродукты попадали на АЗС с минимальным количеством звеньев в цепи поставок". Это предотвращает снижение качества топлива и минимизирует возможные потери при транспортировке.

Выход на Байкал

Со слов заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО "РН-Востокнефтепродукт" Ивана БАРЫШЕВА, перспективные планы Общества - это воссоединение с европейской частью России. "После майских торгов активами ЮКОСа число дочерних предприятий компании увеличилось до 58, - рассказывает он. - В Сибири "Роснефть" приобрела Ангарский и Ачинский нефтезаводы, а также сбытовые предприятия Читинской области, Бурятии, Иркутской области. И сегодня наша задача - выход на Байкал, а именно строительство АЗК вдоль трассы Чита-Хабаровск. Наша конечная цель - объединить розничную сеть. От Владивостока до Туапсе водитель должен иметь возможность заправиться на АЗС компании "Роснефть". Сейчас Общество готовит расчеты и предложение по размещению АЗК на трассе "Амур", занимается отводом земли под будущие заправочные комплексы.

"Роснефть" постоянно совершенствует и внутреннюю структуру, оптимизирует бизнес-процессы. Наглядным примером этому, со слов Ивана Барышева, может служить передача ООО "РН-Востокнефтепродукт" непрофильных активов ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - нефтебаз и АЗС - с целью "получения дополнительного дохода и повышения качества обслуживания". "Мы получаем нефтебазы и АЗС. И наша главная задача - провести их реконструкцию и модернизацию", - подчеркивает он.

Рассказывая о планах филиалов, Иван Барышев замечает: "В Хабаровске в количественном отношении наша доля меньше, чем у основного конкурента. Но по объемам реализации на одну АЗС и по востребованности продукта мы не отстаем. В Комсомольске наши позиции очень устойчивы. Мы продолжаем развивать там розничную сеть, строим две АЗС. В том числе новую для Дальнего Востока многотопливную заправочную станцию, где предполагается реализация как нефтепродуктов, так и газа. Вместе с Комсомольским НПЗ реконструируем там нефтебазу. Что касается северных районов Хабаровского края, то в Де-Кастри уже работает наша АЗС. В планах - построить АЗС в Ванино при условии, что строительство дороги туда будет завершено, а сам поселок будет развиваться как крупный транспортно-промышленный узел". В Амурской области, со слов Ивана Барышева, планируется строительство АЗС вдоль федеральной трассы Чита-Хабаровск.

Со слов Ивана Патютько, в этом году Общество планирует построить 6 и реконструировать 8 АЗС. И если раньше строились преимущественно автозаправочные станции, то теперь - комплексы. "Комплекс от станции отличается тем, что включает в себя магазин площадью не менее 50 кв. м, - рассказывает Иван Патютько, - где клиент может купить как промышленные автотовары - моторное масло, средство для мытья машины и т.п., так и продукты питания". Причем любые покупки на таких АЗК можно совершать, используя карту лояльности, и получать скидку.

"С августа на территории Дальнего Востока в тестовом режиме мы запустили карты лояльности, - продолжает Владимир Рожков. - Чтобы получить скидку на ГСМ, владельцам этих карт не нужно пополнять свой счет заранее. Величина же предоставляемой им скидки зависит от объема совершаемых покупок и частоты приобретения ГСМ". "Кроме того, уже работает единый процессинговый центр компании "Роснефть", - продолжает он. - И наши клиенты - владельцы смарт-карт и карт лояльности после замены карт смогут расплачиваться ими на любой заправке ОАО "Роснефть" в России". Издержки по замене карт ООО "РН-Востокнефтепродукт" возьмет на себя. "Через единую корпоративную систему безналичных расчетов компания объединит свои сбытовые подразделения, - уверен Иван Патютько. - Теперь, где бы ни находился наш клиент, он везде сможет получить качественный продукт и сервис на высоком уровне ".

Топливо завтрашнего дня

Анализируя сбытовую стратегию Общества, Иван Патютько отмечает, что самый эффективный способ продаж - через АЗС. "Но он и самый трудоемкий. Пять лет назад мы пришли в этот бизнес практически с нуля. Сегодня наша розничная сеть состоит из 65 АЗС, задача к 2011 иметь 150 автозаправочных станций. При этом если сегодня розница в общем объеме реализации занимает от 6 до 10%, то к 2011 году ее доля должна возрасти до 30%. Кроме того, перед Обществом стоит цель к 2011 году весь объем бензинов Комсомольского НПЗ продавать через АЗС. "Мы этого добьемся, - уверен Иван Патютько. - Если весь объем, реализуемый в розницу, принять за 100%, то уже в первом квартале этого года доля дизтоплива не превышала 40% от общего объема реализации, 60% составляли бензины. Если проданный объем бензинов обозначить за 100%, то 60% из него пришлось на АИ-92, 25% - на АИ-95, примерно 10% - на АИ-76, остальное - на АИ-98".

Со слов Ивана Патютько, доля АИ-76 в общем объеме продаж с каждым годом будет уменьшаться. "Через 5 лет этот вид топлива, скорее всего, выйдет из потребления, - предполагает генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт". - Как в свое время исчезли АИ-66, АИ-72. Сейчас Правительство РФ поставило задачу: в течение 5 лет наладить на НПЗ производство бензинов, отвечающих стандартам Евро-4, Евро-5. А АИ-76 даже Евро-2 не удовлетворяет". Другая интересная тенденция, о которой говорит Иван Барышев, - это переход на газ. "Газ как топливо для машины более экономичный и экологичный продукт. В России его доля в общем объеме реализуемых ГСМ пока невелика, но будущее именно за этим топливом".

Деньги на старость

Амбициозные планы ООО "РН-Востокнефтепродукт" по развитию розничной сети на Дальнем Востоке будут осуществлены, убежден Ивана Патютько, потому что главное, что сделано за 5 лет работы Общества - это собрана команда единомышленников. "Наша цель - искать людей с хорошими базовыми знаниями и потенциалом развития и обучать их", - говорит заместитель генерального директора по кадровой политике ООО "РН-Востокнефтепродукт" Владимир ГОРДЕЕВ. На обучение ИТР и операторов АЗС Общество ежегодно тратит более 5 млн руб. Помимо этого компания предоставляет сотрудникам полный социальный пакет. Страхует работников по ДМС и от несчастного случая. Частично оплачивает путевки в санатории, абонементы в спортзал, бассейн.

Кроме того, как подчеркивает Владимир Гордеев, чтобы удержать молодых и перспективных работников, ОАО "Роснефть" помогает сотрудникам с приобретением жилья. "С 2005 года компания предоставляет молодым работникам беспроцентный заем в размере 35% от стоимости жилья для внесения первоначального взноса по ипотечному кредиту. Сам кредит оформляется в Дальневосточном банке под 8% годовых, - рассказывает он. - А с этого года получить ипотечный кредит на льготных условиях могут и более старшие сотрудники нашего предприятия. Компания выдает им заем в размере 25% от стоимости квартиры на первоначальный взнос, а Дальневосточный банк кредитует под 10% годовых. Причем беспроцентный заем через 5 лет работы ОАО "Роснефть" может погасить. С начала 2007 года уже 10 сотрудников Общества пробрели жилье по этой программе".

Думают в "Роснефти" и об отдаленном будущем сегодняшних работников. "С октября прошлого года компания запустила новую программу негосударственного пенсионного обеспечения. По ней работодатель ежемесячно отчисляет в пенсионный фонд "Нефтегарант" более 1000 руб. за каждого работника. Туда же отчисляет деньги и сам работник. В результате каждый сотрудник предприятия имеет возможность накопить себе на старость приличную сумму денег. И получать при выходе на пенсию не меньше половины своего ежемесячного заработка," - поясняет Владимир Гордеев. "Мы ценим своих работников", - признает Владимир Рожков. "И получаем результаты, которыми гордимся," - добавляет Иван Патютько.