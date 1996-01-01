ООО "Комсомольскнефтезаводремстрой": строим объекты нефтехимии

ООО "Комсомольскнефтезаводремстрой" - это современная подрядная строительно-монтажная компания (КНЗРС) Хабаровского края, реализующая услуги в области строительства объектов нефтехимического комплекса. Предприятие включено в рейтинг 150 лучших строительных организаций - лидеров строительного комплекса России. По итогам работы за 2002 год коллектив ООО "КНЗРС" занял третье место во Всероссийском соревновании строительных организаций и награжден дипломами третьей степени Госстроя РФ. О сегодняшнем дне предприятия и планах на будущее "ДК" рассказал генеральный директор ООО "Комсомольскнефтезаводремстрой" Валентин Алексеевич ОМЕЛЬЧЕНКО.

- Объем строительно-монтажных работ, выполненных нашим предприятием за шесть месяцев текущего года, составил около 900 млн рублей. Сейчас мы работаем на двух самых крупных, значимых строительных площадках города. Это объекты ООО "РН-Комсомольский НПЗ" и ОАО "Амурметалл".

- Почему выбор остановился именно на ООО "Комсомольскнефтезаводремстрой"? Чем подкрепляются ваши возможности?

- Мы в состоянии справиться с серьезными задачами. Начнем с того, что наш коллектив обладает достаточной численностью - на 1 июля в составе предприятия более 930 человек, специалистов и рабочих. В том числе более 100 сварщиков по ручной и полуавтоматической сварке оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, котельного, газового и металлургического оборудования. На предприятии трудятся более 180 механомонтажников, 280 плотников-бетонщиков, 180 рабочих других строительных специальностей. Причем строители и инженерно-технические работники имеют высокую квалификацию.

Объем работ, на который заключаются договоры, предусматривает полную загрузку и на 2008 год. За решение сложных задач позволяет браться мощная производственная база: собственный большой парк строительных машин и механизмов, растворный узел, цеха железобетонных и жестяных изделий. К слову, новейшая, в том числе импортная, техника приобретается при мощной поддержке учредителя предприятия - ООО "РН-Комсомольский НПЗ" и нефтяной компании "Роснефть". Это позволяет справляться с крупными объемами работы собственными силами качественно и в срок.

В мае текущего года завершена модернизация установки ЭЛОУ-АВТ-3 с заменой старой печи атмосферного блока на новую, современную. Установка, соответствующая современным стандартам безопасности, способна перерабатывать до 5 млн тонн нефти в год.

На заводе по договорам подряда продолжается модернизация резервуарного парка и эстакады. Сейчас мы заканчиваем подготовительные работы по раскрытию фронтов работ на установке замедленного коксования, приступили к устройству фундаментов основных зданий и сооружений. На следующий год объемы капвложений увеличиваются в два раза, численность строителей составит не менее 1,5 тыс. человек. Стоимость комплекса составит около $150 млн. Объект планируется построить в течение 2,5 лет.

- Какие работы как генеральный подрядчик ведете сейчас в ОАО "Амурметалл"?

- В реконструкции ОАО "Амурметалл" сегодня принимают участие в общей сложности более 1000 человек. Заключен договор генерального подряда на строительство электросталеплавильного цеха № 2, комплекса дуговой сталеплавильной печи и слябовой машины непрерывного литья заготовки.

Сейчас завершается строительство новой газоочистки с дымовой трубой, входящей в состав комплекса ДСП-125. Уникальность дымовой трубы - в ее специфической конструкции, впервые применяемой на территории России. Представьте вместо монолитного железобетонного ствола ажурную решетчатую башню, легкую и изящную. Работа организована без выходных, по 12-часовому графику, на отдельных участках - круглосуточно.

- Это связано с достаточно сжатыми сроками?

- Да, у заказчика четкие требования в этом направлении. В октябре должны завершиться работы по линии МНЛЗ. Стараемся уложиться в сроки, установленные заказчиками.

Современное качественное оборудование, применение передовых технологий позволяют значительно сократить сроки строительства, повысить производительность труда, улучшить культуру производства. Инженерно-производственный центр предприятия оснащен отличным компьютерным оборудованием, множительной техникой большого формата. Коллектив ИПЦ имеет возможность разработки в кратчайшие сроки чертежей стадии КМД, проектов производства работ, технологических карт. Постоянно внедряются новые современные технологии и передовой опыт ведущих предприятий в области монтажных работ.

Основные специальности, востребованные сейчас на строительной площадке: плотник-бетонщик, сварщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, монтажник технологического оборудования, изолировщик. У нас на субподряде работают 32 организации, в основном монтажники, электрики, отделочники, плотники-бетонщики, трудятся около 200 амурчан, 50 хабаровчан.

- Валентин Алексеевич, если вспомнить самый примечательный период в деятельности вашего предприятия?

- Наверное, максимум энтузиазма и подъема пришелся на время строительства комплекса каталитического риформинга. Когда строители вспоминают то время, сами удивляются, насколько быстро удалось справиться с поставленными задачами. Комплекс был построен в рекордно короткие сроки. Но было бы неверным жить прошлыми яркими победами. На мой взгляд, строитель после каждого выполненного объекта должен смотреть только вперед.

- Тогда поделитесь планами на будущее.

- Впереди дальнейшее строительство комплекса глубокой переработки нефти и комплекса установки гидрокрекинга с доведением мощности Комсомольского НПЗ до 7,5 млн т переработки нефти в год и глубиной переработки нефти до 100%. До 2010 года прорабатываются планы строительства комплексов нефтехимии и газохимии.