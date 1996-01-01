В гостях у "кита" американской экономики

Вот уже второй год программа International Women Leaders Mentoring Partnership, разработанная Хиллари КЛИНТОН и организуемая Департаментом США и журналом FORTUNE's при поддержке международной организации Vital voices global partnership, собирает женщин-лидеров в политике, культуре и бизнесе со всего мира. Это делается с целью повышения на международном уровне роли женщины в создании сильной экономики, открытого общества и достижении мира.

На прошедший в Вашингтоне Most Powerful Women Summit прибыли более 30 участниц с разных уголков планеты. Россию представляла хорошо известная во Владивостоке и Приморье бизнесвумен, зам. директора компании "Гостиный двор", директор арт-галереи "Ностальгия" Юнна РЕЗАЕВА.

Досье Vital voices global partnership ("Жизненно важные голоса мирового сотрудничества") - это внепартийная, неполитическая и некоммерческая международная организация, занимающаяся технологиями развития женского лидерства. Ее почетным председателем является Хиллари Клинтон. Деловой журнал FORTUNE's издается Time Inc. и входит в состав крупнейшей американской медиа-империи AOL Time Warner.

Приглашение от Wal Mart

"Программа, в которой мне выпала честь участвовать, уникальна сама по себе, но еще более фантастическим было предложение каждой из участниц саммита пройти месячную "стажировку" в одной из мощнейших американских компаний, являющихся столпами государственной экономики, - рассказывает Юнна Валерьевна. - Меня пригласила компания Wal-Mart Stores Inc., представляющая собой гигантскую сеть магазинов розничной торговли с годовым оборотом более $350 млрд. На сегодняшний день она включает 3700 магазинов, и еще 300 откроются до конца года. Неудивительно, что для большинства американцев "Wal Mart" и "магазин" - слова-синонимы. Впрочем, помимо США Wal Mart хорошо знают в Канаде и Японии, Великобритании и Германии, Мексике и Бразилии, Аргентине, Китае и Южной Корее. Его любят как поставщики, так и покупатели. Первые - за высокую востребованность магазинов, вторые - за принцип: никаких периодических распродаж, каждый день - очень низкие цены.

По темпам роста доходов эта компания уже который год обгоняет традиционно лидирующие предприятия автомобильной и нефтегазовой отрасли. И уже вернувшись в Россию, я узнала, что, согласно рейтингу солидного американского журнала FORTUNE's, список самых прибыльных компаний - Global 500 - вновь возглавил Wal Mart.

Масштабность этого гиганта розничной торговли впечатляет. Это не просто крупнейшая в мире сеть супер- и гипермаркетов. Это самая большая корпорация, в которой трудится более 1,5 млн человек. А основатель этой торговой империи - Сэм УОЛТОН - по праву считается идеологом и гуру бизнеса. История его успеха берет начало в небольшом городке Бентонвилл штата Арканзас, где в 1952 году он открыл первый собственный магазин. Кстати, в этом красивом, уютном местечке с бесподобной архитектурой сегодня проживает управляющий состав корпорации, и именно отсюда осуществляется управление всей империей Wal Mart.

Я, конечно же, читала книги Уолтона, была знакома с принципами его работы и когда узнала, что Wal Mart выбрал именно меня, то пыталась найти для себя какую-то связь между этим в хорошем смысле слова "монстром" и моей небольшой по американским меркам компанией. А потом поняла: моя мама - Тамара ВАВИЛОВА, основатель нашего семейного бизнеса, делая в конце 1980х первые шаги, руководствовалась теми же правилами, что и Уолтон, интуитивно выводя их для себя в процессе работы. Сегодня начинать бизнес проще: масса нужной литературы, накопленный соотечественниками опыт: 20 лет назад ей, как и когда-то создателю Wal Mart, приходилось идти буквально на ощупь.

"Правила движения" в бизнесе

Действительно, достаточно прочесть книгу Уолтона, вникнуть в суть его "золотых" фраз, давно ставших крылатыми, и можно смело открывать собственное дело. Десятка уолтоновских законов развития - своего рода "правила движения" в бизнесе.

"Будьте преданны своему делу. Верьте в него больше, чем все остальные", "Обращайтесь с сотрудниками как с партнерами, и вместе вы достигнете таких высот, о каких и не мечтали", "Опережайте ожидания своих клиентов", "Учитесь на всех своих ошибках, а не ищите отговорки и оправдания. Самые важные слова, которые мне когда-либо довелось написать, были на вывеске первого магазина Wal Mart: "Мы гарантируем удовлетворение всех ваших ожиданий", "Следите за своими расходами больше, чем за своими конкурентами", "Плывите против течения, не обращайте внимания на общепринятые истины и найдите свой путь" - эти и другие правила могут показаться слишком простыми и где-то даже банальными, но они работают! По кирпичику сложенная империя Wal Mart - лучшее тому подтверждение.

Все дело в мотивации

При том, что зарплата рядового состава весьма невысокая, люди держатся за свои места. "Какова мотивация?" - спрашивала я кассиров, продавцов, администраторов. И всегда слышала один и тот же ответ: "Карьерные возможности". Действительно, любой сотрудник Wal Mart имеет шанс подняться на вершину карьерной лестницы. Именно так это произошло с Пэт КЬЮРЕН, моим куратором в поездке, которая начинала карьеру ассистентом продавца в отделе кормов для животных, а спустя 10 с небольшим лет стала вице-президентом Wal-Mart Stores Inc. - четвертым человеком в компании!

Еще один способ мотивации сотрудников - возможность вкладывать свободные деньги в акции компании. В это трудно поверить, но среди персонала Wal Mart - несколько сотен миллионеров!

Процесс управления

Механизм управления компанией - четкий и слаженный. Home office, расположенный в Бентовилле, - своего рода государство в государстве. Мне удалось побывать в компьютерном центре компании, представляющем собой огромный бункер с сотнями тысяч компьютеров, - очень мощное впечатление. При необходимости легко устанавливается видео-конференц-связь со всеми подразделениями компании, а управление техникой проходит по спутниковым каналам связи. Кроме того, у компании есть собственный аэропорт с несколькими сотнями небольших лайнеров для того, чтобы оперативно контролировать работу магазинов по всей Америке.

Там же, в Бентонвилле, находится уникальное сооружение - макет супермаркета в натуральную величину, где проходят репетиционные выкладки товара с ежемесячной сменой "экспозиций". И именно так, а не иначе располагается товар во всех 3700 магазинах компании.

А по субботам во всей империи Wal Mart проходят обязательные "митинги", подводящие итоги прожитой недели. Для этого выделены специальные залы вместимостью более 1000 человек. Собрание начинается с речовки, смысл которой в том, что Wal Mart - лучшая в мире компания, работающая на то, чтобы делать людей счастливыми, и каждый сотрудник должен гордиться тем, что является ее частью. Неформальная, "игровая" обстановка этих субботних заседаний подкупает, к тому же часто в них принимают участие почетные гости компании. Так, на одном из "митингов" я познакомилась с президентом компании Coca-Cola. На другом - с "Мисс Америка", с которой мы провели благотворительную акцию для тяжелобольных детей.

Спасение мира

Одно из самых сильных впечатлений оставило яркое и необычное мероприятие в Далласе - SIFE competition. Это состязание студентов, предоставляющих проекты по спасению мира. Например, как очистить воду в Центральной Африке или построить в пустыне дома с оптимальным содержанием влаги. Wal Mart был одним из спонсоров этого масштабного мероприятия, кроме того, представители компании входили в состав жюри, оценивающего проекты.

Церемония награждения победителей напоминала вручение премии "Оскар". Всеобщее ликование охватило сотни тысяч человек. Энергетика, исходящая от этих молодых, перспективных и очень талантливых людей, захватывала. И даже понимая, что это очень грамотный PR, ты все равно поддаешься общему экстатическому состоянию, чувствуя себя частью мощной и огромной силы.

Если же говорить об итогах поездки, то она подарила мне очень четкое ощущение: Россию любят, ею восхищаются, а главное, уважают. Мы сегодня - "гвоздь программы" на мировой арене, и это чувствуется.

Большие, сильные державы активно борются сегодня за лидерство в глобализованном мире. Динамика их развития очень любопытна, и мы с удовольствием принимаем приглашения, подобные тому, что сделал Wal Mart. Их опыт заслуживает самого пристального внимания и уважения. Но и нам есть что сказать. Обладая огромными природными, интеллектуальными, а главное, человеческими ресурсами, Россия сегодня переживает процесс возрождения - не только экономического, но и духовного - и по-прежнему является великой державой. Нам просто нужно разбудить дремлющее самосознание, патриотизм и самим поверить в то, что мы - лидеры".