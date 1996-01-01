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"Балтика" вливается в регион
18-19 сентября в Хабаровске пройдет второй Дальневосточный международный экономический форум. В его работе активно участвует и пивоваренная компания "Балтика", которая является меценатом форума первой степени.
ДосьеЗавод "Балтика-Хабаровск" введен в эксплуатацию 11 апреля 2003 года. Инвестиции в проект составили более $54 млн, из которых 34 млн затрачены на современное высокотехнологичное оборудование. На предприятии занято более 500 человек. Производственная мощность - 1,6 млн гл в год. Визитная карточка завода - ведущий региональный бренд "ДВ", качество которого не раз подтверждалось золотыми медалями крупнейших выставок-ярмарок. Предприятие выпускает 20 сортов пива. Продукция филиала реализуется на территории Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей, ЕАО, городов Екатеринбурга, Уфы, Улан-Удэ.
Такое решение руководством компании было принято неслучайно. У компании "Балтика" и руководства Хабаровского края с самого начала деятельности компании в регионе сложились поистине партнерские отношения. Нынешней зимой краевое правительство и ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" вновь подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Таким образом, компания "Балтика" обязалась в 2007 году, как и прежде, поддерживать культурные и спортивные мероприятия, проходящие в регионе, обеспечивать стабильные налоговые поступления в местные бюджеты, поддерживать на должном уровне условия труда работников предприятия.
Одной из форм такого активного участия в жизни региона станет и сентябрьский хабаровский форум. Директор завода "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН, в частности, будет участвовать в работе круглого стола "Инновационное развитие, как приоритет экономической политики в регионах востока России". Перед участниками форума он выступит с докладом "Реализация инновационных проектов - основа конкурентоспособности продукции".
- Накопленный опыт работы компании на территории различных регионов страны, ежегодное внедрение инновационных проектов помогают стабильной работе дальневосточного филиала. Обмен информацией в рамках форума позволит наладить новые контакты, лучше понять и оценить ситуацию в регионе, а также наметить дальнейшие планы работы, - полагает Алексей Ильин.
Кстати, убедиться в конкурентоспособности "балтийской" продукции гости форума смогут сами. В ходе работы форума пройдет IX межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2007", на которой ведущие производители востока России покажут свои товары. Филиал "Балтика-Хабаровск" впервые представит на выставке-ярмарке новый сорт "ДВ живое", пополнивший линейку ведущего регионального бренда в марте текущего года, а также сорта "Кулер" и "Ярпиво", дополнившие ассортимент продукции филиала в июле.
Кроме того, стоит напомнить, что в первом полугодии на заводе установлено новое оборудование, позволившее перейти на производство популярных сортов "Балтика №3" и "Балтика №7" в обновленном формате. Это сразу дало свои результаты.
- За 6 месяцев объем производства дальневосточного филиала компании увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом 2006 года. Это обусловлено не только ростом спроса на продукцию в регионе, но и эффективным планированием, - констатирует глава хабаровского филиала "Балтики".
По данным агентства "Бизнес Аналитика", доля рынка компании "Балтика" по итогам работы в Дальневосточном регионе за первое полугодие 2007 года выросла на 3,8 процентных пункта и составила в июне 53,28%. Прирост продаж составил +30% по сравнению с тем же периодом 2006 года. Наибольший показатель роста - в 2,8 раза - отмечен в лицензионном сегменте (Kronenbourg 1664, Tuborg, Foster's, Carlsberg). Положительная динамика наблюдается по продажам бренда "Балтика" в регионе +70% и крупнейшего регионального бренда "ДВ" +12%.
Сегодня "ДВ" можно приобрести в 90% розничных точек региона. Но это далеко не предел. Как известно, лидер российского пивоварения уже шестой год подряд получает звание "Лучший российский экспортер". Продукция "Балтики" экспортируется в 43 страны мира, в том числе в соседние с российским Дальним Востоком страны АТР. Так, в первом полугодии 2007 года "Балтика" вышла (помимо Швейцарии и Мексики) на рынок Северной Кореи, возобновила поставки пива в Монголию, компания также активно продолжает осваивать китайский рынок. Так что ценителям "балтийского" пива границы сегодня не мешают. И это хороший пример для производителей всего региона.
ДосьеОбщая сумма налоговых отчислений дальневосточного филиала компании "Балтика" за все время работы составила 1,67 млрд рублей. На благотворительные проекты на территории Дальнего Востока перечислено около 30 млн рублей. Среди мероприятий, проведенных компанией на Дальнем Востоке в этом году, - пивной фестиваль в Хабаровске (16 июня), который посетили свыше 25 тыс. человек, и рок-фестиваль "РокОт Балтики" (8 июля, Владивосток), на котором побывали более 20 тыс. человек. В планах "Балтики" - традиционный музыкальный фестиваль "ПростоR" (Хабаровск, 14 сентября).
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