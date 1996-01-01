"Балтика" вливается в регион

18-19 сентября в Хабаровске пройдет второй Дальневосточный международный экономический форум. В его работе активно участвует и пивоваренная компания "Балтика", которая является меценатом форума первой степени.

Досье Завод "Балтика-Хабаровск" введен в эксплуатацию 11 апреля 2003 года. Инвестиции в проект составили более $54 млн, из которых 34 млн затрачены на современное высокотехнологичное оборудование. На предприятии занято более 500 человек. Производственная мощность - 1,6 млн гл в год. Визитная карточка завода - ведущий региональный бренд "ДВ", качество которого не раз подтверждалось золотыми медалями крупнейших выставок-ярмарок. Предприятие выпускает 20 сортов пива. Продукция филиала реализуется на территории Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей, ЕАО, городов Екатеринбурга, Уфы, Улан-Удэ.

Такое решение руководством компании было принято неслучайно. У компании "Балтика" и руководства Хабаровского края с самого начала деятельности компании в регионе сложились поистине партнерские отношения. Нынешней зимой краевое правительство и ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" вновь подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Таким образом, компания "Балтика" обязалась в 2007 году, как и прежде, поддерживать культурные и спортивные мероприятия, проходящие в регионе, обеспечивать стабильные налоговые поступления в местные бюджеты, поддерживать на должном уровне условия труда работников предприятия.

Одной из форм такого активного участия в жизни региона станет и сентябрьский хабаровский форум. Директор завода "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН, в частности, будет участвовать в работе круглого стола "Инновационное развитие, как приоритет экономической политики в регионах востока России". Перед участниками форума он выступит с докладом "Реализация инновационных проектов - основа конкурентоспособности продукции".

- Накопленный опыт работы компании на территории различных регионов страны, ежегодное внедрение инновационных проектов помогают стабильной работе дальневосточного филиала. Обмен информацией в рамках форума позволит наладить новые контакты, лучше понять и оценить ситуацию в регионе, а также наметить дальнейшие планы работы, - полагает Алексей Ильин.

Кстати, убедиться в конкурентоспособности "балтийской" продукции гости форума смогут сами. В ходе работы форума пройдет IX межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2007", на которой ведущие производители востока России покажут свои товары. Филиал "Балтика-Хабаровск" впервые представит на выставке-ярмарке новый сорт "ДВ живое", пополнивший линейку ведущего регионального бренда в марте текущего года, а также сорта "Кулер" и "Ярпиво", дополнившие ассортимент продукции филиала в июле.

Кроме того, стоит напомнить, что в первом полугодии на заводе установлено новое оборудование, позволившее перейти на производство популярных сортов "Балтика №3" и "Балтика №7" в обновленном формате. Это сразу дало свои результаты.

- За 6 месяцев объем производства дальневосточного филиала компании увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом 2006 года. Это обусловлено не только ростом спроса на продукцию в регионе, но и эффективным планированием, - констатирует глава хабаровского филиала "Балтики".

По данным агентства "Бизнес Аналитика", доля рынка компании "Балтика" по итогам работы в Дальневосточном регионе за первое полугодие 2007 года выросла на 3,8 процентных пункта и составила в июне 53,28%. Прирост продаж составил +30% по сравнению с тем же периодом 2006 года. Наибольший показатель роста - в 2,8 раза - отмечен в лицензионном сегменте (Kronenbourg 1664, Tuborg, Foster's, Carlsberg). Положительная динамика наблюдается по продажам бренда "Балтика" в регионе +70% и крупнейшего регионального бренда "ДВ" +12%.

Сегодня "ДВ" можно приобрести в 90% розничных точек региона. Но это далеко не предел. Как известно, лидер российского пивоварения уже шестой год подряд получает звание "Лучший российский экспортер". Продукция "Балтики" экспортируется в 43 страны мира, в том числе в соседние с российским Дальним Востоком страны АТР. Так, в первом полугодии 2007 года "Балтика" вышла (помимо Швейцарии и Мексики) на рынок Северной Кореи, возобновила поставки пива в Монголию, компания также активно продолжает осваивать китайский рынок. Так что ценителям "балтийского" пива границы сегодня не мешают. И это хороший пример для производителей всего региона.