Компания "Полиметалл" наращивает производство

Лидер российского рынка драгметаллов ОАО "Полиметалл" к 2011 г. намерено увеличить производство золота и серебра на 50%. С этой целью в ближайшие несколько лет компания реализует три крупных инвестиционных проекта в Хабаровском крае, Свердловской и Магаданской областях. В Хабаровском крае "Полиметалл" активно готовится к разработке золоторудного месторождения "Албазино", что в районе им. Полины Осипенко. Начало производства драгметаллов на этом объекте ожидается в 2010 году.

По итогам 2006 года объем производства ОАО "Полиметалл" составил 8 тонны золота (256 тыс. унц.) и 538 тонн серебра (17 309 тыс. унц.). Компания намерена и дальше укреплять свои позиции на рынке, наращивая объемы производства золота и серебра. В течение ближайших нескольких лет "Полиметалл" планирует расширить производственные мощности действующих предприятий. С этой целью компания активно реализует проекты по увеличению мощности золотоизвлекательных фабрик на месторождениях "Дукат" (Магаданская область) и "Воронцовское" (Свердловская область).

"Дукат" является крупнейшим в России и третьим в мире месторождением по запасам и объемам производства серебра. В прошлом году "Полиметалл" приступил к строительству второй очереди фабрики на месторождении с целью увеличить производственную мощность с 900 тыс. до 1,5 млн тонн руды в год, а также повысить коэффициент извлечения металла из руды в концентрат. Предполагается, что вторая очередь фабрики будет запущена к концу 2008 г., что позволит увеличить производство серебра на месторождении на 50%. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка $50 млн.

Еще один проект расширения мощности горнодобывающего предприятия "Полиметалл" реализует в Свердловской области. В прошлом году компания начала работы по наращиванию мощности фабрики по переработке первичных руд месторождения "Воронцовское" до 900-940 тыс. тонн. Это даст возможность увеличить производство золота на "Воронцовском" на 25%. Объем инвестиций в этот проект - порядка $10-12 млн.

Одна из составляющих стратегии "Полиметалла" - ввод в эксплуатацию новых горнодобывающих предприятий. Генеральным направлением развития в Хабаровском крае сегодня является освоение золоторудного месторождения "Албазино" в районе им. Полины Осипенко, лицензию на разработку которого компания приобрела летом прошлого года.

Для освоения месторождения предполагается построить горно-обогатительную фабрику непосредственно в районе Албазино и гидрометаллургический комбинат по переработке золоторудного концентрата в Амурске. В этом году на подготовительные работы планируется направить около $6 млн. Общий объем инвестиций на строительство двух объектов, по предварительным данным, составит порядка $150-200 млн.

В начале года компания провела общественные слушания по строительству горно-обогатительного комбината на запасах Албазинского месторождения в районе им. Полины Осипенко. По результатам слушаний представители населения не высказали возражений против реализации проекта. Осенью компания представит проект строительства фабрики по переработке золоторудного концентрата общественности Амурска.

Планируется, что в третьем квартале 2010 года в результате запуска предприятий будет получен первый концентрат, а в четвертом квартале того же года - первая партия золота. Сейчас на месторождении идут геологоразведочные работы, в которые в этом году инвестировано около $5 млн. Ресурсы "Албазино" оцениваются в 6,605 млн тонн руды со средним содержанием 5,17 г./т (Кодекс JORC). При продолжении активных поисковых работ имеются предпосылки дальнейшего расширения масштабов месторождения. В компании уверены в возможности значительного увеличения минеральных ресурсов этого объекта - до 3 млн унций золота к концу 2008 года.

- Наш стратегический подход, - отмечает генеральный директор ОАО "Полиметалл" Виталий НЕСИС, - в том, чтобы проект не только быстро окупался, но и был долгосрочным. Мы надеемся, что месторождение "Албазино" будет эксплуатироваться минимум 15 лет. Этот инвестиционный проект важен не только для "Полиметалла", но и для Хабаровского края.

По итогам 2006 года "Полиметалл" является пятым ведущим мировым производителем серебра (оставаясь лидером среди российских компаний), твердо занимает третье место в стране по объему производства золота. Успешная реализация трех масштабных инвестиционных проектов в ближайшие несколько лет позволит компании увеличить объемы производства драгоценных металлов и заметно укрепить свои позиции на рынке.