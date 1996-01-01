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ДВМП причалило в порту Владивосток
Менеджеры Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) нашли нового собственника для своего детища. Как и прогнозировал "ДК", совладельцем порта станет ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовое предприятие Транспортной группы FESCO). За 47,6% акций порта, ранее принадлежащих Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), пароходство заплатит его менеджерам $90 млн. А в течение трех лет выкупит остальной пакет порта.
До недавнего времени 95,2% акций ВМТП принадлежало управляющей компании ООО "М-Порт", созданной на паритетных началах менеджментом порта (ЗАО "Порт-Актив") и структурами Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Но в июле ММК продал долю в уставном капитале "М-Порта" своим партнерам. А уже 20 августа ДВМП объявило, что выкупит это ООО.
По словам председателя совета директоров ДВМП Симана ПОВАРЕНКИНА, сделка пройдет в два этапа. Сначала ДВМП купит 50% долей "М-Порта", принадлежавших ранее Магнитке. Сумма этой сделки, которая должна быть закрыта до 17 сентября, составит $90 млн. Финансирование будет осуществляться за счет средств, привлеченных в результате недавней допэмиссии акций ДВМП на $206 млн. Оставшиеся 50% долей "М-Порт" может быть выкуплено у "Порт-Актива" в течение трех лет, при этом сумма не должна быть ниже $90 млн.
ММК, в свою очередь, не раскрывает, за сколько продала 50% долей "М-Порта", но в 2005 года за эффективный контроль над 47,6% акций ВМТП комбинат заплатил $41 млн. Управляющий активами ИК "Восток-инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ оценивает справедливую стоимость порта примерно в $110-120 млн.
Отметим, что ДВМП по-прежнему не исключает покупки других портовых активов на Дальнем Востоке. По сведениям "ДК", речь может идти прежде всего о покупке контейнерного бизнеса в Восточном порту у группы "Северстальтранс". Генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ заявил в интервью "ДК", что приход новых акционеров предполагает изменения в работе порта. "Мы надеемся, что они будут положительными", - сказал он.
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