Приморские депутаты предлагают "подъемные"

Законодательное собрание Приморского края и его комитет по продовольственной политике и природопользованию выступили с инициативой поддержки молодых семей и молодых специалистов сельскохозяйственного производства.

Как сообщил отдел прессы и информации парламента Приморья, депутатами подготовлена и направлена на рассмотрение губернатору края концепция соответствующего законопроекта.

После завершения разработки экономического обоснования законопроекта он будет вынесен на октябрьскую сессию Законодательного cобрания для принятия в первом чтении.